Mlada RTL-ova voditeljica Iva Bagić preminula je 2010., imala je samo 25 godina

Na današnji dan 2010. godine Hrvatsku je potresla vijest o smrti Ive Bagić. Jedna od omiljenih RTL-ovih voditeljica preminula je u 26. godini života nakon duge i hrabre borbe s teškom bolešću. Iva je ostala upamćena kao simbol vedrine i nesalomljivog duha, a njezin zarazni osmijeh i danas živi u sjećanjima kolega, prijatelja i cijele javnosti.

Šestogodišnja borba koja je inspirirala naciju

Životni put Ive Bagić, tada studentice prava i voditeljice u usponu, naglo se promijenio kada joj je s 19 godina dijagnosticiran zloćudni tumor na mozgu. Uslijedila je teška borba koja je trajala šest godina, tijekom koje je prošla čak četiri operacije, iscrpljujuće kemoterapije i eksperimentalno liječenje u Švicarskoj.

Unatoč svemu, Iva se nikada nije predala. Svoju je borbu nosila s nevjerojatnom snagom i javno, postajući inspiracija mnogima. Odbijala je nositi perike nakon gubitka kose i hrabro je pokazala obrijanu glavu, prvo na naslovnici časopisa Story.

"Svojim ćelavim izgledom oduševljena sam zato što sam to oduvijek htjela", izjavila je tada, pretvarajući težak trenutak u čin prkosa i samoprihvaćanja. Često je isticala kako ju je bolest učinila snažnijom. "Shvatila sam da se ljudi zamaraju sitnicama i glupostima koje su nebitne. Ne bih nikad nijedan, ni najgori dan svoga života mijenjala za nečiji tuđi", govorila je.

Anđeo koji je hodao ovim svijetom

Televizijsku karijeru započela je 2004. godine kao voditeljica vremenske prognoze, a ubrzo je svojim šarmom osvojila gledatelje u emisijama "Salto" i "Look". Kolege je pamte po vedrini koju je unosila gdje god bi se pojavila. Pjevačica Nina Badrić, koja je s Ivom napravila i njezin posljednji intervju, opisala ju je kao "jednu od najposebnijih djevojaka koje je imala čast upoznati".

"Bila je anđeo. Prečista duša za ovakav svijet. Ona je bila najljepši cvijet", rekla je potresena Nina nakon Ivine smrti. I njezini kolege s RTL-a dijelili su slične osjećaje, šokirani i tužni zbog preranog odlaska.

"Presretan sam što sam je poznavao i bio u blizini tako divne osobe, što sam imao priliku učiti kako s osmijehom i optimizmom pobijediti sve križeve", rekao je njezin kolega Tomislav Jelinčić i podsjetio koliko je puta Iva naglasila da ne bi mijenjala ni minutu svog života. "Reflektori se mogu ugasiti, no zvijezde kao što si ti ostaju sjati."

'Ljepota dolazi iznutra'

Iva je bila poznata po svojoj skromnosti i dubokom pogledu na život. Jedna njezina izjava posebno se urezala u pamćenje: "Nikad neću postati zvijezda jer one su, ipak, samo na nebu". Vjerovala je da prava ljepota izvire iz srca.

"Ako nam je srce lijepo, tada iz njega izlaze neke blage i dobre riječi i to se zrcali u našim očima. To je ono čime zračimo", govorila je. Iako je njezina karijera prekinuta, a želja da se okuša u radijskom novinarstvu ostala neostvarena, Iva Bagić ostavila je neizbrisiv trag. Njezina hrabrost, toplina i ljubav prema životu i danas su podsjetnik na snagu ljudskog duha pred najvećim izazovima.