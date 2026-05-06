George Clooney slavi 65. rođendan: Zavodnik kojeg je smirila fatalna Amal

Njegov vragolasti šarm, uglađeni osmijeh i dubok glas desetljećima su ga činili prototipom holivudskog glavnog glumca. George Clooney, koji danas, 6. svibnja, slavi 65. rođendan, i dalje je ikona čiji status ne blijedi. Od uloge pedijatra u 'Hitnoj službi' koja ga je vinula u zvijezde do statusa Oscarom nagrađenog glumca, redatelja i producenta, njegova karijera je impresivna. Ipak, posljednje desetljeće obilježila je uloga koju, kako je i sam priznao, nikada nije očekivao - ona supruga i oca, u kojoj se skrasio uz odvjetnicu za ljudska prava Amal Clooney.

Njegov angažman nije stao samo na filmu. Zajedno sa suprugom Amal osnovao je 'Clooney Foundation for Justice', organizaciju koja se bori za ljudska prava diljem svijeta. Postao je neumorni aktivist, koristeći svoju slavu kako bi skrenuo pozornost na krize poput one u Darfuru i zalagao se za slobodu novinarstva. Nedavno je izjavio kako se u ovoj fazi života želi više posvetiti radu u zakladi jer, kako kaže, "više ne lovi karijeru", već želi raditi stvari koje ga ispunjavaju.