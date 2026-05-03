Muči vas suha koža tijela? Ovo su trikovi i proizvodi koji zaista pomažu

Suha koža tijela često zateže, peruta se i traži više od obične hidratacije. Ključ je u pravilnoj njezi i odabiru bogatijih formula - od hranjivih ulja do laganih mlijeka - koje će joj vratiti mekoću i zdrav izgled

Suha koža nije samo estetski problem - ona često dolazi uz osjećaj zatezanja, nelagode i sklonost perutanju. Iako hidratacija igra ključnu ulogu, prava njega ide korak dalje i uključuje pažljivo odabrane proizvode koji hrane i obnavljaju kožu. Od bogatih ulja do laganih mlijeka za tijelo, važno je pronaći teksture i sastojke koji odgovaraju vašoj koži i njezinim potrebama. Iako se suha koža češće javlja u zimskim mjesecima, uzroci suhe kože mogu biti različiti, od genetike i starenja pa do vanjskih čimbenika poput suhog zraka, prečestog tuširanja vrućom vodom i korištenja agresivnih sapuna.

U nastavku donosimo praktične savjete i provjerene preporuke koje će pomoći da suha koža tijela ponovno postane meka, elastična i zdrava.

Krema za suhu kožu tijela

Za intenzivnu njegu suhe kože tijela preporučuju se hranjive i bogate kreme koje sadrže kombinaciju emolijensa, humektanata i okluzivnih sastojaka. Emolijensi, poput shea maslaca, popunjavaju pukotine u koži i omekšavaju je, dok humektanti, poput hijaluronske kiseline i glicerina, privlače vodu u kožu. Okluzivni sastojci, kao što je petrolatum, stvaraju zaštitni sloj koji sprječava gubitak vlage. Ceramidi su pritom jedan od najvažnijih sastojaka. Oni su prirodni lipidi koji čine "mort" između stanica kože i ključni su za održavanje njezine barijere. Kada koži nedostaje ceramida, ona postaje suha, nadražena i osjetljiva.

Preporuka proizvoda: CeraVe Hidratantna krema jedna je od najčešćih preporuka dermatologa, a omiljena je zbog svoje svestranosti i učinkovitosti. Sadrži tri esencijalna ceramida i hijaluronsku kiselinu koji zajednički obnavljaju zaštitni sloj kože i dubinski je hidratiziraju. Iako je bogate teksture, brzo se upija bez masnog osjećaja. Budući da je nekomedogena, hipoalergena i bez mirisa, pogodna je i za osjetljivu kožu te se može koristiti i na licu. Cijena se kreće oko 12 € za pakiranje od 177 ml.

Ulje za tijelo: Preporuka za dubinsku njegu

Ulja za tijelo izvrstan su dodatak rutini, posebice tijekom zimskih mjeseci ili za vrlo suhu kožu. Ona stvaraju zaštitni film na površini kože koji učinkovito "zaključava" vlagu i sprječava njezino isparavanje. Prirodna ulja poput bademovog, arganovog ili jojobinog bogata su vitaminima i masnim kiselinama koje dubinski hrane i regeneriraju kožu. Za najbolji učinak, ulje je preporučljivo nanositi na vlažnu kožu, odmah nakon tuširanja.

Preporuka proizvoda: L'Occitane Ulje za podatnu kožu tijela Amande Sublime luksuzan je proizvod koji spaja njegu i užitak. Obogaćeno s više od 50 posto bademovog ulja iz Provanse, pomaže u borbi protiv suhoće i poboljšava elastičnost kože, smanjujući vidljivost strija. Kožu ostavlja iznimno mekom i glatkom, uz nježan i prepoznatljiv miris svježih badema. Cijena mu iznosi oko 43 €.

Hijaluronska kiselina za tijelo

Hijaluronska kiselina najčešće se spominje kao jedan od ključnih sastojaka u njezi kože lica, no njezine su blagodati jednako važne i za kožu tijela. Riječ je o molekuli šećera koja ima izvanrednu sposobnost vezanja vode - čak i do tisuću puta više od vlastite težine. U proizvodima za njegu tijela, hijaluronska kiselina pomaže koži privući i zadržati vlagu iz okoline i dubljih slojeva, čineći je punijom, elastičnijom i glađom. Proizvodi s hijaluronskom kiselinom pogodni su za sve tipove kože, uključujući i osjetljivu, jer je riječ o tvari koju naše tijelo prirodno proizvodi.

Losion za tijelo koji zaista hidratizira

Dok su kreme gušće i bogatije uljima, losioni imaju lakšu, tekuću konzistenciju i veći udio vode, što ih čini idealnima za svakodnevnu upotrebu. Idealan losion trebao bi pružati dugotrajnu hidrataciju bez osjećaja masnoće ili ljepljivosti. Potražite formule koje sadrže kombinaciju hidratantnih i hranjivih sastojaka poput niacinamida, koji umiruje kožu i jača njezinu barijeru, te karite (shea) maslaca za dodatnu njegu.

Preporuka proizvoda: La Roche-Posay Lipikar Lait losion formuliran je posebno za suhu i osjetljivu kožu cijele obitelji. Sadrži niacinamid i karite maslac koji pomažu u obnavljanju kožne barijere i pružaju 48-satnu hidrataciju. Brzo se upija i trenutačno smanjuje osjećaj neugodnog zatezanja i suhoće. Cijena se kreće oko 25 €.

Suha koža nogu i kako je njegovati

Koža na nogama, osobito na potkoljenicama, često je najsuši dio tijela jer ima manji broj lojnih žlijezda. Dodatni uzroci isušivanja mogu biti depilacija, tuširanje vrućom vodom i izloženost hladnom zraku. Kako biste spriječili "ljuskavu" kožu, važno je posvetiti joj malo više pažnje. Započnite s nježnim pilingom jednom do dvaput tjedno kako biste uklonili odumrle stanice i omogućili bolje prodiranje hidratantnih proizvoda. Koristite blage gelove za tuširanje i izbjegavajte prevruću vodu. Ključan korak je nanošenje bogate, hranjive kreme ili losiona odmah nakon tuširanja, dok je koža još blago vlažna.