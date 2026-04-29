Kako napraviti savršeni piling za tijelo kod kuće? Imamo jednostavne recepte

Otkrivamo kako napraviti učinkovit piling tijela kod kuće, koliko često ga koristiti i kako ga prilagoditi potrebama svoje kože

Glatka, sjajna i meka koža ne mora biti rezultat skupih tretmana u kozmetičkim salonima. Tajna blistavog izgleda često se krije u jednostavnim, prirodnim sastojcima koje većina nas već ima u kuhinji. Redoviti piling ključan je korak u njezi kože i lica i tijela jer uklanja odumrle stanice, potiče cirkulaciju i priprema kožu za bolju apsorpciju hidratantnih krema i losiona. Izrada pilinga za tijelo kod kuće vrlo je jednostavna, a u nastavku otkrivamo sve što trebate znati.

Kako napraviti piling tijela kod kuće?

Postupak je nevjerojatno jednostavan i svodi se na osnovnu formulu koja spaja abrazivno sredstvo (npr. šećer, sol ili kava) za eksfolijaciju s hranjivom tekućom bazom.

Osnovni recept koji možete prilagoditi svojim potrebama obično slijedi omjer: jedna šalica abrazivnog sredstva i otprilike pola šalice ulja ili druge tekućine. Abrazivni dio zadužen je za uklanjanje odumrlih stanica, a najpopularniji izbor su šećer, sol i mljevena kava. Šećer je nježniji i idealan za osjetljiviju kožu, dok je sol, bogata mineralima, odlična za dubinsko čišćenje grubljih dijelova poput laktova i peta. Kao tekuću bazu najbolje je koristiti hladno prešana biljna ulja poput kokosovog, maslinovog, bademovog ili jojobinog ulja koja dubinski hrane i hidratiziraju kožu.

Jednostavno pomiješajte odabrane sastojke u posudi. Ulje dodajte postupno dok ne dobijete konzistenciju gustog, vlažnog pijeska, smjesu koja se lako može zahvatiti rukom. Po želji, piling možete obogatiti i s nekoliko kapi omiljenog eteričnog ulja za dodatni aromaterapijski učinak ili žličicom meda koji djeluje antibakterijski i umirujuće. Piling je najbolje koristiti pod tušem na vlažnoj koži. Nanesite ga kružnim pokretima, nježno masirajući cijelo tijelo, a potom temeljito isperite toplom vodom.

Pexels

Šećerni piling za nježnu i hidratiziranu kožu

Šećerni piling klasik je u svijetu kućne njege i s dobrim razlogom. Njegove granule dovoljno su sitne da budu učinkovite, ali i dovoljno nježne da ne iritiraju osjetljiviju kožu. Zbog toga je šećer odličan izbor ako istovremeno radite piling i depilirate noge jer, za razliku od soli, neće peckati na sitnim posjekotinama. Smeđi šećer je posebno cijenjen jer je mekši od bijelog i prirodno sadrži melasu koja dodatno vlaži kožu.

Šećerni piling recept: Pomiješajte jednu šalicu smeđeg šećera s pola šalice otopljenog kokosovog ulja. Dodajte žličicu ekstrakta vanilije za topli, ugodan miris. Sve dobro sjedinite. Ovaj piling ostavlja kožu nevjerojatno mekom i nahranjenom. Čuvajte ga u staklenci s poklopcem do dva tjedna.

Pexels

Kaveni piling: Prirodni saveznik protiv celulita

Mnogi se kunu u učinkovitost pilinga od kave, posebice kada je riječ o smanjenju vidljivosti celulita. Iako celulit ima između 80 i 90 posto žena i potpuno je prirodna pojava, kofein iz kave može pružiti privremeni učinak zatezanja. Djeluje tako da potiče cirkulaciju i širi krvne žile, što može pomoći u smanjenju nakupljanja vode i privremeno zagladiti izgled kože. Ujedno, sitna zrnca kave izvrstan su piling koji kožu čini svilenkasto glatkom.

Recept za piling od kave: Pomiješajte jednu šalicu mljevene kave (možete iskoristiti i svježi talog) s pola šalice smeđeg šećera i pola šalice otopljenog kokosovog ulja. Za dodatni učinak, dodajte deset kapi eteričnog ulja paprene metvice. Tijekom tuširanja, umasirajte piling na problematična područja snažnim kružnim pokretima nekoliko minuta prije ispiranja.

Pexels

Piling za suhu kožu

Suha koža zahtijeva posebnu pažnju. Potreban joj je piling koji će ukloniti ljuskice, ali bez da je dodatno isuši. Zobene pahuljice idealan su odabir jer djeluju protuupalno i umirujuće, dok istovremeno pružaju vrlo blagu eksfolijaciju. U kombinaciji s medom, koji je prirodni ovlaživač i ima ljekovita svojstva, ovaj piling postaje pravi hranjivi tretman za kožu.

Recept za umirujući piling od zobi i meda: U blenderu ili mlincu za kavu usitnite pola šalice zobenih pahuljica do fine teksture. Prebacite ih u zdjelu te dodajte dvije žlice meda i dvije žlice jogurta ili bademovog ulja. Miješajte dok ne dobijete glatku pastu. Nježno utrljajte na kožu, ostavite da djeluje nekoliko minuta poput maske, a zatim isperite.

Koliko često koristiti piling za tijelo?

Učestalost pilinga ovisi isključivo o vašem tipu kože. Prečesto korištenje može narušiti prirodnu barijeru kože i dovesti do iritacije. Za većinu ljudi, piling dva do tri puta tjedno je sasvim dovoljan. Ako imate izrazito suhu ili osjetljivu kožu, ograničite se na jednom tjedno i birajte najnježnije sastojke poput zobi ili sitnog smeđeg šećera. S druge strane, osobe s masnijom kožom mogu podnijeti i češću eksfolijaciju. Najvažnije je osluškivati svoju kožu i nikada ne raditi piling ako je koža iziritirana, upaljena ili oštećena suncem. Nakon svakog pilinga, ne zaboravite nanijeti hidratantni losion ili ulje kako biste "zaključali" vlagu i produžili osjećaj mekoće.