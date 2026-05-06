Gospa ili mladenka? Georgina Rodríguez na Met Galu došla u haljini nalik vjenčanici

U objavi na Instagramu, Georgina je pojasnila kako je cijeli izgled inspiriran njezinom odanošću Gospi Fatimskoj, no kritičari su je usporedili s vjenčanicom

Georgina Rodríguez, zaručnica slavnog nogometaša Cristiana Ronalda, po drugi se put pojavila na prestižnoji Met Gali u New Yorku, a njezin odabir haljine za najvažniji modni događaj godine izazvao je lavinu reakcija. Dok su je milijuni pratitelja prozvali božicom, modni kritičari nisu bili toliko blagonakloni, svrstavajući njezinu kreaciju među promašaje večeri.

Haljina sa skrivenim značenjem (i porukom)

Za temu "Fashion is Art" (Moda je umjetnost), Georgina je odabrala pripijenu haljinu boje morske pjene s korzetom, koju potpisuje dizajner Ludovic de Saint Sernin. Izgled je upotpunila dugačkim mrežastim velom s izvezenim aplikacijama ruža, a kao ključni detalj nosila je krunicu izrađenu od bijelog zlata, dijamanata i bisera.

U objavi na Instagramu, Georgina je pojasnila kako je cijeli izgled inspiriran njezinom odanošću Gospi Fatimskoj. Nježnost i svijetloplavi tonovi koji definiraju Gospin lik poslužili su kao temelj kreacije, prevodeći duhovnost u visoku modu.

"Skrivene unutar haljine, blizu mog srca, rukom su izvezene dvije fraze na španjolskom: 'Gdje je ona, duša nalazi utočište' i 'I izbavi nas od zla, amen'. Te riječi djeluju kao osobna molitva", otkrila je. Na krunici su bila ugravirana imena članova njezine obitelji, čime je, kako je navela, postala intimni predmet odanosti.

Pohvale obožavatelja i oštre kritike struke

Njezinih više od 72 milijuna pratitelja na Instagramu bilo je oduševljeno, hvaleći ne samo haljinu, već i njezinu duboku poruku. Ipak, modni su kritičari imali potpuno drugačije mišljenje. Mnogi su smatrali da je promašila zadanu temu.

Jedan je izvor naveo kako je izgledala kao da "ide na vjenčanje visoke mode, a ne na konceptualnu umjetničku galu". Drugi su njezin odabir opisali kao "neukusan", unatoč duhovnoj pozadini. Kritike su se uglavnom odnosile na to da haljina, iako lijepa, nije bila dovoljno odvažna ni skulpturalna za događaj koji potiče modnu transformaciju.