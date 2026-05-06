Što da mame obuku na maturalni ples i zablistaju (ali ne zasjene svoje dijete)

Stilistica Alma Premerl Zoko ovog ti tjedna donosi savjete kako da se odjeneš ako pratiš svoje dijete na maturalni ples

Odbrojavanje do maturalnog plesa je počelo! Napokon si kompletirala total look svojoj kćeri, našla zajednički jezik i modni smjer sa sinom koji bi najradije na zabavu u trapericama i košulji. Sad je došao red na tebe - jesi li razmišljala o tome što ćeš odjenuti u ovakvoj prigodi? Ako si mama maturanta, znaj da te čeka prvi ples, čaša pjenušca, fotkanje, a onda i brži odlazak sa zabave nego li si očekivala. Dok razdragano gledaš klince koji postaju odrasli ljudi, promatraš kombinacije koje djevojke samosvjesno nose. Mali savjet: ne komentiraj na glas ''u moje vrijeme ovakve haljine....'' Tvoje vrijeme je prošlo, a sada je došlo vrijeme kad se za maturalni ples odijevaju komadi koji kao da su s modne piste, a plesnim podijem odzvanjaju cipele visoke potpetice. Tvoj fokus neka bude na onome što ćeš odjenuti ti.

U pitanju je svečanost, ali činjenica je da ćeš se nakon sat vremena protokolarnog početka maturalnog plesa, prije zalaska sunca, naći na parkiralištu ispred hotela. Putuješ li tramvajem kući, sigurno ne želiš doživjeti da su svi pogledi usmjereni u tebe dok tražiš mjesto gdje ćeš sjesti, a ako s ponosnim tatom ideš u đir gradom, sigurno ne želiš da svi pogledi u Tkalči budu usmjereni prema vama. Isto tako, u kino sigurno nije primjereno otići u haljini u kojoj jedva sjediš.

Danas ti kao žena ženi savjetujem na koji način ćeš zablistati u ovoj prigodi, ali ne pretjerati. Na kraju ti dajem i savjete kako ćeš ušminkati ponosnog tatu koji će s maturanticom zaplesati prvi ples.

Što odjenuti za maturalni ples svog djeteta

Treba se dotjerati, ali ne pretjerati. Najbolje je slijediti stil prikladan za kazališnu svečanu premijeru, odjeću u kojoj ćete zablistati na otvorenju izložbe... Po bontonu, odjenut ćeš jednostavne, ali vrlo šik odjevne predmete, i slijediti ovu modnu jednadžbu: nošenje najviše tri odjevna predmeta (svečano odijelo, haljinu, haljinu i sako...), kombinirati obuću s višom potpeticom, a iz kutije s nakitom izvaditi komade koji će začiniti tvoj modni stil. Dakle, uredit ćeš se, ali se i lako uklopiti u modni stil koji i drugi nose. Za maturalni ples nikako,ali stvarno nikako, ne pokušavaj zasjeniti svojeg maturanta ili maturanticu - izbjegavaj preizazovnu odjeću, previsoke potpetice, previše čipke ili preuske komade koji ocrtavaju rublje koje nosiš. Prvo, nepristojno je da privlačiš pažnju drugih tinejdžera, drugo, tvoj zadatak nije dominirati ovim eventom i treće, što je najvažnije, nije pristojno zasjeniti outfit svog djeteta. Suprotno tome, nije prikladno ni da se na ovom eventu pojaviš nedovoljno dotjerana. Nemoj doći u npr. dnevnom lanenom odijelu s naborima u skladu s pokretima tijela (kao da te netko sažvakao), trapericama i majici s natpisom, odjeći koja je casual ("jer to je ionako samo sat vremena"). U ovoj prigodi ostavi trag kao elegantna i ponosna mama.

Tata i mama u istom stilu

Isplanirajte ovaj trenutak zajedno: definirajte stil, osobito ako ćete nakon ovog eventa nastaviti svoj izlazak. Pratite boju koju nosi vaš maturant, dogovorite se hoćete li slijediti smart casual stil (u kojem nakon protokola možeš u kazalište ili na koncert) ili se odjenuti elegantno (odijelo i jednostavna profinjena haljina) kako bi zajedno podržali modni stil vašeg maturanta. Kad dolazite u paru, poštujte pravila bontona i slijedite zajednički stil koji je ključ lijepog odijevanja u ovoj prigodi.

Što kupiti za maturalni ples djeteta?

Trebaš li i sebi kupiti neki novi odjevni predmet za ovu prigodu? Kao žena ženi ti savjetujem da sama odlučiš i odgovoriš na ovo pitanje. Ako u ormaru nemaš lijepu haljinu, ako si primijetila da je crna odjeća izgubila sjaj i ljepotu, ako ti nedostaju kvalitetne salonke ili sandale - kreni u shopping. Suprotno tome, uzmi si vremena, otvori vlastiti ormar i pronađi komade koji vide na vješalicama i koji su zaštićeni folijama. Sve to što si nosila jednom (ili nijednom, što dokazuju etikete koje su još uvijek na toj odjeći) isprobaj, pokušaj kombinirati s novim modnim detaljima stvarajući prekrasni total look za ovu prigodu. Isto tako, tata koji godinama nije nosio odijelo i ozbiljnu košulju, neka sve iz ormara isproba prije tog važnog dana kako bi bila sigurna da sve stoji kao saliveno. Stres uzrokovan premalim odjevnim predmetom ili komadima koji su oštećeni ili prljavi nitko ne želi tog važnog dana u životu svih vas. Nemoj reći da ti to, kao žena ženi, nisam savjetovala.

U rubrici 'Kao žena ženi' modna savjetnica i stilistica Alma Premerl Zoko svake srijede donosi savjete o tome kako se odjenuti baš u svakoj prigodi, kako uložiti u temeljne odjevne predmete, kako trendove uskladiti s vlastitom građom tijela, ali i kako šopingirati i darovati u skladu s bontonom

Alma vodi ženski lifestyle portal Modni ALMAnah te već 15 godina radi kao modna savjetnica. Autorica je dvaju modnih priručnika "Alma savjetuje" i "Alma savjetuje: haljine". Alma nudi usluge privatnog shoppinga, stiliziranje ormara te modno savjetovanje kroz različite ženske i business konferencije na kojima je često panelistica.

Za nju nema loše građe tijela, nema loših odjevnih kombinacija, nema lošeg stila - postoji samo čitav niz alata i ženskih "tips and tricks" koraka koje treba svladati u postizanju željenog cilja - a ona je tu da u tome pomogne!