Kokosovo ulje na vagi: Za što je dobro, a što je ipak preuveličani mit?

Kokosovo ulje od egzotičnog sastojka postalo je jedan od najpopularnijih 'zdravih' trendova u kuhinji i beauty rutini. Iako se često promovira kao superhrana s brojnim dobrobitima, znanstvena istraživanja otkrivaju da iza tog imidža stoji znatno složenija i manje jednoznačna priča

Kokosovo ulje, nekoć egzotični sastojak, danas je sveprisutno u kuhinjama i kupaonicama. Promovirano kao "superhrana" s nizom ljekovitih svojstava, od poticanja mršavljenja do zaštite srca, njegova popularnost ne jenjava. No, znanstvena zajednica poziva na oprez, ističući da se iza marketinške fasade krije složenija istina.

Dokazane prednosti za vanjsku primjenu

Kokosovo ulje se ističe u kozmetičkoj primjeni. Zahvaljujući laurinskoj kiselini, koja ima visok afinitet prema proteinima, ulje prodire duboko u vlas kose, čineći je fleksibilnijom i otpornijom na oštećenja. Istraživanja sugeriraju da smanjuje gubitak proteina i lomljenje vlasi. Kada je riječ o koži, djeluje kao učinkovit hidratant koji poboljšava vlažnost suhe kože i jača njezinu barijeru. Korisno je i kod ublažavanja simptoma atopijskog dermatitisa, no dermatolozi upozoravaju na oprez pri korištenju na licu sklonome aknama jer može začepiti pore.

Antimikrobno djelovanje i oralna higijena

Laurinska kiselina, koja čini oko 50 posto masnih kiselina u kokosovom ulju, zaslužna je za njegova antimikrobna svojstva. U tijelu se pretvara u spoj monolaurin koji djeluje protiv niza patogenih mikroorganizama. Ova se karakteristika koristi u praksi poznatoj kao "mućkanje ulja" (oil pulling). Studije su pokazale da mućkanje ulja u ustima može smanjiti broj štetnih bakterija, poput Streptococcus mutans koje uzrokuju karijes, te pomoći u smanjenju plaka i upale desni. Ipak, stomatolozi naglašavaju da ova praksa ne zamjenjuje redovito pranje zuba.

Mitovi pod znanstvenim povećalom

Najveća kontroverza veže se uz tvrdnju da je kokosovo ulje zdravo za srce. Stvarnost je znatno drugačija. Sastoji se od otprilike 90 posto zasićenih masti, što je više od maslaca. Brojne studije potvrdile su da ono značajno podiže razinu LDL ("lošeg") kolesterola, koji je uzročno povezan s razvojem ateroskleroze. Iako je istina da podiže i HDL ("dobar") kolesterol, znanstveni konsenzus je jasan: povišenje HDL-a ne poništava štetu uzrokovanu povišenim LDL-om. Vodeće zdravstvene organizacije, poput Američke udruge za srce, stoga ne preporučuju njegovu upotrebu za zdravlje srca, već savjetuju zamjenu zasićenih masti nezasićenim uljima.

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Zablude o mršavljenju i 'superhrani'

Popularna teza o mršavljenju temelji se na sadržaju triglicerida srednjeg lanca (MCT). No, radi se o znanstvenom pojednostavljivanju. Studije koje su pokazale termogeni učinak koristile su pročišćena MCT ulja, dok je u kokosovom ulju dominantna laurinska kiselina, koja se metabolički ponaša sličnije dugolančanim masnim kiselinama. Ne postoje čvrsti dokazi da konzumacija samog kokosovog ulja dovodi do značajnog gubitka težine. Štoviše, kao iznimno kalorična namirnica (jedna žlica ima oko 120 kalorija), njegovo dodavanje prehrani može lako dovesti do debljanja.

Kokosovo ulje nije ni čudotvorni lijek ni otrov. Njegove prednosti najviše dolaze do izražaja u kozmetičkoj primjeni za njegu kože i kose. U prehrani se preporučuje umjerena upotreba, kao povremena zamjena za druge masnoće, uz svijest o njegovom utjecaju na LDL kolesterol.