Ove namirnice čine čuda za crijeva: Otkrijte kako nahraniti tijelo iznutra

Na Svjetski dan zdravlja probavnog sustava, koji se obilježava 29. svibnja, donosimo popis namirnica koje stvarno čuvaju vaša crijeva i jačaju zdravlje. Prava hrana, bogata vlaknima, voćem, povrćem i orašastim plodovima, može poboljšati probavu, ojačati imunitet i pozitivno utjecati na naše raspoloženje

Svakog 29. svibnja obilježava se Svjetski dan zdravlja probavnog sustava, inicijativa koju je pokrenula Svjetska gastroenterološka organizacija (WGO) kako bi podigla svijest o važnosti brige za naš probavni trakt. Probavni sustav često se naziva i "drugim mozgom" tijela, a njegova uloga nadilazi puko probavljanje hrane. On je ključan za apsorpciju nutrijenata, imunosnu obranu te čak utječe na naše raspoloženje i mentalno zdravlje. Upravo zato, uravnotežena prehrana, s naglaskom na vlaknima, temelj je cjelokupne dobrobiti organizma.

Zašto su vlakna toliko važna?

Vlakna, poznata i kao grublje tvari, dio su biljne hrane koji naše tijelo ne može probaviti. Ona prolaze kroz probavni sustav gotovo netaknuta, donoseći niz zdravstvenih prednosti. Dijele se na topiva i netopiva, a oba tipa imaju ključnu ulogu. Netopiva vlakna, koja se ne otapaju u vodi, dodaju volumen stolici i potiču redovito pražnjenje crijeva, čime pomažu u prevenciji zatvora. Nalazimo ih u cjelovitim žitaricama i povrću poput mrkve i celera.

S druge strane, topiva vlakna otapaju se u vodi stvarajući gelastu tvar u crijevima. Ova vrsta vlakana pomaže u kontroli razine šećera u krvi, smanjuje razinu lošeg (LDL) kolesterola i može pomoći kod mršavljenja jer produljuje osjećaj sitosti. Dobri izvori topivih vlakana su zob, ječam, orašasti plodovi, grah te voće poput jabuka i bobičastog voća. Prema preporukama, odrasle žene trebale bi unositi oko 25 grama vlakana dnevno, a muškarci 38 grama. Nažalost, većina ljudi unosi tek polovicu preporučene količine.

Namirnice koje su riznica vlakana

Povećanje unosa vlakana ne mora biti komplicirano. Integriranjem raznolikih namirnica biljnog podrijetla u svakodnevne obroke, lako je dostići preporučeni dnevni unos i osigurati zdravlje probavnog sustava od samog početka.

Mahunarke i žitarice kao temelj prehrane

Mahunarke su pravi prvaci kada je riječ o vlaknima i biljnim proteinima. Primjerice, samo jedna šalica kuhane leće sadrži impresivnih 12,6 grama vlakana, dok crni grah pruža oko 12,4 grama. Slanutak, koji je osnova za humus, također je izvrstan izvor. Cjelovite žitarice trebale bi biti neizostavan dio jelovnika. Zobene pahuljice za doručak, bulgur kao zamjena za rižu ili tjestenina od cjelovitog pšeničnog zrna jednostavni su načini za povećanje unosa. Zanimljivo je da i kokice, pripremljene bez previše masnoće i soli, mogu biti zdrav međuobrok koji sadrži oko 3,6 grama vlakana u tri šalice.

Moć voća i povrća

Gotovo sve vrste voća i povrća sadrže vlakna, no neke se posebno ističu. Maline su prava superhrana s osam grama vlakana po šalici, a slijede ih kruške, jabuke (s korom) i naranče. Avokado, bogat zdravim mastima, također je odličan izvor vlakana sa 6,7 grama na 100 grama. Od povrća, artičoka je jedan od najbogatijih izvora s otprilike 10 grama vlakana na 100 grama kuhane namirnice. Brokula, prokulice i mrkva također značajno doprinose dnevnom unosu. Važno je jesti raznoliko i šareno povrće kako bi se osigurao unos različitih vitamina i minerala uz vlakna.

Sjemenke i orašasti plodovi za dodatnu snagu

Samo jedna žlica chia sjemenki sadrži oko četiri grama vlakana. Lako se mogu dodati u smoothieje, jogurte ili zobene kaše. Lanene sjemenke, bademi i kikiriki također su bogati vlaknima te zdravim mastima i proteinima. Šaka orašastih plodova idealan je međuobrok koji će vas zasititi i osigurati vrijedne nutrijente.