Bolja ja
ZASITNE, A LAGANE

Top 10 niskokaloričnih namirnica koje možeš jesti bez grižnje savjesti

Ana Ivančić
10. travnja 2026.
Shutterstock
U današnjem užurbanom svijetu, potraga za zdravim načinom života i održavanjem idealne tjelesne težine postala je prioritet za mnoge. Jedan od ključnih elemenata uspješne kontrole težine i unapređenja zdravlja jest pametan odabir namirnica. Koncept energetske gustoće hrane, koji opisuje broj kalorija u određenoj količini hrane, postaje sve važniji. Namirnice niske energetske gustoće omogućuju nam da pojedemo veću količinu hrane, osjećamo se sito i zadovoljno, a da pritom unesemo znatno manje kalorija.

Srećom, priroda nam nudi obilje upravo takvih namirnica. Svježe voće i povrće prednjače kao prvaci niske kalorijske vrijednosti, zahvaljujući visokom udjelu vode i vlakana. Oni ne samo da pomažu u kontroli apetita i smanjenju ukupnog kalorijskog unosa, već tijelu osiguravaju i esencijalne vitamine, minerale i antioksidanse. Uključivanje ovih darova prirode u svakodnevnu prehranu ne mora biti monotono; naprotiv, može obogatiti naše obroke okusom, bojom i teksturom.

Ako želiš unaprijediti svoje prehrambene navike, smanjiti tjelesnu težinu ili jednostavno jesti zdravije bez osjećaja gladi i odricanja, fokusiranje na namirnice s vrlo malo kalorija odličan je početak. U nastavku ti donosimo popis deset takvih namirnica koje lako možeš uklopiti u svoje jelovnike, osiguravajući sitost i nutritivnu vrijednost uz minimalan kalorijski unos.

Zelene salate (rikula, puterica, kristalka…)

Gotovo zanemarive kalorijske vrijednosti (poput rikule s oko 5 kalorija po šalici), lisnate salate su temelj mnogih zdravih obroka. Bogate su vodom i vlaknima, što doprinosi volumenu obroka i osjećaju sitosti bez dodavanja značajnih kalorija. Idealne su kao baza za raznovrsne salate, ali i kao svježi dodatak sendvičima ili smoothiejima.

Krastavci

Sastoje se od otprilike 95% vode, što ih čini izuzetno niskokaloričnim (oko 16 kalorija po šalici narezanih krastavaca) i osvježavajućim. Odličan su izbor za hidrataciju, posebno tijekom toplijih mjeseci. Mogu se jesti sirovi kao grickalica, dodavati salatama, sendvičima ili koristiti za pripremu osvježavajućih napitaka i hladnih juha.

Špinat

Ovo tamnozeleno lisnato povrće pravi je nutritivni div s vrlo malo kalorija. Bogat je vitaminima A, C, K, folatom, željezom i drugim mineralima. Špinat je izuzetno svestran – može se jesti sirov u salatama, kratko blanširan, kuhan na pari, dodan u juhe, variva, omlete ili smoothije.

Brokula

Pripadnica porodice kupusnjača, brokula je poznata po svojim nutritivnim bogatstvima i niskom udjelu kalorija (oko 35 kalorija po šalici). Izvrstan je izvor vlakana, vitamina C i K te sadrži spojeve s potencijalnim protuupalnim svojstvima. Kuhanje na pari ili kratko pirjanje čuva najviše nutrijenata, ali ukusna je i pečena ili sirova.

Cvjetača

Poput brokule, i cvjetača je niskokalorično povrće (oko 25 kalorija po šalici) bogato vitaminima i mineralima, uključujući vitamin C i K. Njena neutralna aroma i tekstura čine je nevjerojatno svestranom – može poslužiti kao zamjena za rižu ili krumpir (pire, "riža" od cvjetače), a odlična je pečena, kuhana, sirova ili kao sastojak kremastih juha.

Rajčice

Sočne i osvježavajuće, rajčice sadrže malo kalorija (oko 22 kalorije u srednje velikoj rajčici), a obiluju vitaminom C, kalijem i snažnim antioksidansom likopenom, koji se povezuje sa zdravljem srca. Nezaobilazne su u salatama, umacima, juhama, sendvičima, a ukusne su i jednostavno pečene ili grilane. Prema Mayo Clinic, povrće poput rajčica ključno je za prehranu niske energetske gustoće.

Shutterstock

Lubenica

Idealno ljetno osvježenje, lubenica sadrži preko 90% vode, što je čini izuzetno hidratantnom i niskokaloričnom (oko 46 kalorija po šalici narezane lubenice). Pruža vitamine A i C te aminokiselinu citrulin. Odlična je kao međuobrok, desert ili sastojak voćnih salata i osvježavajućih napitaka.

Grejp

Ovaj citrus poznat je po niskom udjelu kalorija (oko 64 kalorije u polovici grejpa) i bogatstvu vitaminom C i vlaknima. Njegova kombinacija kiselosti i gorčine može doprinijeti osjećaju sitosti. Odličan je za doručak, kao međuobrok, ili kao osvježavajući dodatak salatama.

Tikvice

Blagog okusa i vrlo niske kalorijske vrijednosti (oko 20 kalorija po šalici), tikvice su još jedno svestrano povrće. Bogate su vodom i mogu se pripremati na bezbroj načina: pirjane, pečene, grilane, sirove (narezane na rezance kao zamjena za tjesteninu), u juhama, varivima ili čak kolačima.

Bobičasto voće (jagode, maline, borovnice, kupine)

Ovo šareno voće prava je riznica antioksidansa, vitamina i vlakana, uz vrlo malo kalorija (npr. šalica malina ima oko 64 kalorije). Vlakna, posebno pektin, pomažu u usporavanju probave i produžuju osjećaj sitosti, što može pomoći u kontroli apetita i smanjenju unosa kalorija kasnije tijekom dana, kako navodi Healthline. Savršene su kao međuobrok, dodatak jogurtu, zobenoj kaši ili desertima.

Uključivanje namirnica s izuzetno niskim udjelom kalorija u prehranu pametna je strategija za svakoga tko teži zdravijem načinu života i boljoj kontroli tjelesne težine. Povrće i voće s ovog popisa omogućuju ti da uživaš u obilnim i zasitnim obrocima bez straha od prekomjernog unosa kalorija. Njihova nutritivna vrijednost dodatno doprinosi općem zdravlju. Naravno, ključ uspjeha leži u uravnoteženoj prehrani koja uključuje raznovrsne namirnice iz svih skupina te redovitoj tjelesnoj aktivnosti.

Pročitajte još o:
Najčitanije
Iz naše mreže
×
