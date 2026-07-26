Želite mekana stopala cijelo ljeto? Ove su kreme koje vrijedi isprobati

Dobra krema za stopala nije luksuz, već mali saveznik koji će pomoći vratiti mekoću, nahraniti kožu i spriječiti nastanak ispucalih peta. Izdvajamo proizvode koje se isplati imati pri ruci tijekom cijele sezone

Tijekom ljeta naša stopala mogu početi pokazivati znakove umora. Nakon tjedana izlaganja suncu, prašini, morskoj soli i neumornom hodanju u otvorenoj obući ili bosih nogu, suha, gruba i ispucala koža na stopalima postaje sve češći (i nimalo ugodan) ljetni problem.

Ako u tim trenucima posežete za običnim losionom za tijelo u nadi da će nabrzinu spasiti stvar – vjerojatno ste već primijetili da to jednostavno ne funkcionira. I ne brinite, nije stvar u tome da nedovoljno pazite na sebe, već u pogrešnom izboru proizvoda! Koža na stopalima priča je za sebe i traži malo konkretniju, ciljanu njegu s moćnim sastojcima koji doista mogu omekšati te tvrdoglave slojeve.

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Zašto pete traže sasvim poseban tretman?

Jeste li znali da je koža na vašim tabanima i petama prirodno i do pet puta deblja od ostatka tijela? Ta debljina zapravo je fantastičan obrambeni mehanizam – služi kao prirodni jastučić koji ublažava svaki vaš korak, skok ili dugačko stajanje. No, ta otpornost ima i svoju drugu stranu medalje: na stopalima ima jako malo uljnih žlijezda. Čim nedostaje prirodnih ulja, koža brzo gubi vlagu i postaje suha.

Kada tu dodate ljetne radosti poput otvorenih sandala, hodanja bosih nogu po vrućem pijesku, klora iz bazena i suhog zraka – dobijete savršeni recept za zadebljanja i pukotine.

"Vaša stopala svakodnevno trpe priličan stres, od cjelodnevnog stajanja do trenja u omiljenim cipelama", objašnjava poznata dermatologinja dr. Amy Freeman.

A kad se ta prirodna zaštitna barijera jednom naruši, pukotine više nisu samo estetski problem – one postaju ulazna vrata za bakterije ili gljivice, a bezazlena suhoća pretvara se u prilično neugodnu bol.

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Sastojci koje dermatolozi obožavaju

Tajna glatkih i mekih peta krije se u pametnim formulama koje rade dvije stvari odjednom: rade nježan piling i dubinski natapaju kožu vlagom. Ako želite vidljive rezultate, potražite proizvode s ovim adutima:

Urea – apsolutni broj jedan: "Urea je moj prvi odabir, bez ikakve dileme", ističe dermatologinja dr. Marisa Ponzo. Djeluje kao fantastičan ovlaživač, a istovremeno nježno omekšava i uklanja onaj tvrdi, suhi sloj kože dok u nju doslovno usisava vlagu.

– apsolutni broj jedan: "Urea je moj prvi odabir, bez ikakve dileme", ističe dermatologinja dr. Marisa Ponzo. Djeluje kao fantastičan ovlaživač, a istovremeno nježno omekšava i uklanja onaj tvrdi, suhi sloj kože dok u nju doslovno usisava vlagu. AHA i BHA kiseline (mliječna i salicilna): Ove pametne kiseline na fin i kemijski način razgrađuju veze između odumrlih stanica. Tako bez agresivnog struganja uklanjaju površinska zadebljanja i otvaraju put hidratantnim kremama da prodru duboko.

Ove pametne kiseline na fin i kemijski način razgrađuju veze između odumrlih stanica. Tako bez agresivnog struganja uklanjaju površinska zadebljanja i otvaraju put hidratantnim kremama da prodru duboko. Zaštitni 'čuvari' vlage: Kako stvorena vlaga ne bi samo isparila, tu su bogati okluzivni sastojci poput shea maslaca, lanolina i petrolatuma, dok ceramidi marljivo rade na obnavi oštećene strukture kože.

Za najbolje rezultate, kremu uvijek nanesite nakon tuširanja ili kupke, dok je koža još blago vlažna. To će pomoći da se aktivni sastojci bolje apsorbiraju. Budite dosljedni i nanosite kremu barem jednom dnevno, a za intenzivniji tretman i dvaput.

Najbolje kreme za ispucale pete koje doista rade razliku

Police u ljekarnama i drogerijama pune su raznih formula, no stručnjaci i pedikeri slažu se oko nekoliko provjerenih formula koje se izdvajaju svojom učinkovitošću i brzo vraćaju stopala u formu - u nastavku izdvajamo neke od njih.

Eucerin UreaRepair PLUS krema za stopala s 10% uree

Ovo je klasik iz ljekarne koji pruža intenzivnu i dugotrajnu hidrataciju zahvaljujući deset posto koncentracije uree, ceramidima i drugim prirodnim faktorima vlažnosti. Idealna je za svakodnevnu njegu vrlo suhe kože, a klinički je dokazano da pruža olakšanje i do 48 sati, čineći kožu ponovno mekom i glatkom. Brzo se upija i ne ostavlja mastan trag. Cijena: oko 17 €

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CeraVe SA Obnavljajuća krema za stopala

Razvijena u suradnji s dermatolozima, ova krema je izvrstan izbor jer kombinira salicilnu kiselinu koja radi piling i omekšava kožu s tri esencijalna ceramida i hijaluronskom kiselinom. Rezultat je formula koja istovremeno uklanja grubu kožu i obnavlja njezinu zaštitnu barijeru. Ne sadrži mirise i pogodna je čak i za osjetljivu kožu. Cijena: oko 11 €

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O'Keeffe’s Healthy Feet krema za stopala

Ovo je iznimno popularna i cjenovno pristupačna krema koja djeluje tako što stvara zaštitni sloj na površini kože koji trenutno povećava razinu vlage i sprječava njezin daljnji gubitak. Iako je guste teksture, ne ostavlja osjećaj masnoće i idealna je za svakodnevnu prevenciju i održavanje mekoće, osobito za ljude koji puno stoje. Cijena: oko 12 €

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L'Occitane Karité krema za stopala

Za one koji žele spojiti učinkovitost s daškom luksuza, tu je ova krema s 15 posto karite maslaca, umirujućom arnikom i eteričnim uljem lavande koja pruža pravi spa doživljaj. Intenzivno hrani i omekšava kožu, dok opuštajući miris pruža olakšanje umornim stopalima. Savršena je za održavanje mekoće i večernje rituale njege. Cijena: oko 28 €

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Aquaphor Healing Ointment

Iako tehnički nije isključivo krema za stopala, dermatolozi se kunu u Aquaphor kao ultimativni noćni tretman. Njezina formula na bazi petrolatuma stvara okluzivnu barijeru koja zaključava vlagu i omogućuje koži da se sama obnavlja. Nanošenje debljeg sloja Aquaphora prije spavanja i oblačenje pamučnih čarapa jedan je od najučinkovitijih načina za brzi oporavak čak i najteže ispucalih peta. Cijena: oko 14 €

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