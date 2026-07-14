Kako njegovati kožu nakon sunčanja? Ovo su koraci koje ne biste trebali preskakati

Zaštita od sunca prvi je korak zdrave ljetne rutine, no ono što radite nakon povratka s plaže jednako je važno. Sunce, more, klor i visoke temperature mogu isušiti i iscrpiti kožu, zbog čega joj je potrebna dodatna njega. Donosimo jednostavne savjete koji će pomoći koži da se brže oporavi i ostane zdrava, hidratizirana i blistava

Iako priprema kože za sunce često dobiva najviše pozornosti, njega kože nakon sunčanja jednako je važna. Vrijeme provedeno na suncu, čak i kada redovito koristite zaštitni faktor, ostavlja trag na koži. Kratkoročno, UV zrake mogu uzrokovati dehidraciju i crvenilo, a dugoročno pridonose oštećenju stanica i ubrzanom gubitku kolagena. Tome treba dodati i vrućinu, znoj, sol i klor koji dodatno iscrpljuju kožu. Upravo zato rutina njege nakon plaže nije samo mali beauty ritual, nego važan korak u očuvanju zdravlja i lijepog izgleda kože.

Što napraviti čim se vratite s plaže?

Ako primijetite da je koža zategnuta ili osjetljiva, vrijeme je da se maknete sa sunca. Sunčeve zrake potiču gubitak vlage, pa je prvi korak rehidracija organizma – popijte dovoljno vode. Nakon toga istuširajte se mlakom ili hladnijom vodom kako biste rashladili kožu i ublažili upalu. Vruću vodu ipak preskočite jer dodatno isušuje kožu. Nakon tuširanja nježno se obrišite mekanim ručnikom, bez grubog trljanja koje može izazvati dodatne iritacije.

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Dobro čišćenje je pola posla

Nakon dana provedenog na plaži na koži ostaju slojevi zaštitnog faktora, znoja, soli i drugih nečistoća. Temeljito čišćenje zato je jedan od najvažnijih koraka jer omogućuje da proizvodi za njegu koje nanesete nakon toga zaista mogu odraditi svoj posao.

Dvostruko čišćenje lica

Jedan proizvod često nije dovoljan za uklanjanje svih slojeva SPF-a i šminke. Zato se preporučuje dvostruko čišćenje – prvo uljnim balzamom koji otapa zaštitni faktor i šminku, a zatim blagim gelom ili pjenom za umivanje. Dermatologinja dr. Marisa Garshick savjetuje korištenje nježnih, hidratantnih čistača te izbjegavanje agresivnih sapuna i grubih pilinga.

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Nježno pranje tijela

Jednako je važno ukloniti zaštitni faktor i s tijela. Dermatolog dr. Joshua Zeichner preporučuje blage pjenaste gelove za tuširanje koji učinkovito čiste, a pritom ne narušavaju zaštitnu barijeru kože. Budući da je koža nakon sunčanja osjetljivija nego inače, fizičke pilinge najbolje je ostaviti za neki drugi dan.

Hidratacija i umirivanje kože

Nakon čišćenja koži najviše trebaju vlaga i sastojci koji će joj pomoći da se što prije oporavi. Sunce slabi zaštitnu barijeru kože, a cilj je što prije vratiti joj ravnotežu.

Serumi i maglice za brzo osvježenje

Ako želite trenutno osvježenje, odličan izbor su termalne vode ili hidratantne maglice. Nakon toga nanesite serum s umirujućim sastojcima poput peptida, vitamina E, ekstrakta zelenog čaja, niacinamida ili hijaluronske kiseline. Takve formule pomažu smanjiti crvenilo i vratiti izgubljenu vlagu.

Bogata krema za završni korak

Nakon sunčanja koža posebno cijeni bogatiju njegu. Dr. Garshick preporučuje kreme s hijaluronskom kiselinom i glicerinom za hidrataciju, ceramidima za obnovu zaštitne barijere te niacinamidom i aloe verom za umirivanje. Isto vrijedi i za njegu tijela – birajte losione koji hrane kožu i pružaju osjećaj ugode, primjerice one s kakao ili shea maslacem.

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Što ako izgorite na suncu?

Ako je koža pocrvenjela i postala osjetljiva, potrebno joj je pružiti dodatnu njegu. Hladni oblozi ili kratko tuširanje hladnijom vodom mogu brzo ublažiti nelagodu. Led nemojte stavljati izravno na kožu jer može izazvati dodatna oštećenja. Gel aloe vere jedan je od najpoznatijih saveznika za umirivanje opeklina, a dobar izbor su i proizvodi s pantenolom ili ekstraktom krastavca. Ako osjećate jaču bol, mogu pomoći nesteroidni protuupalni lijekovi poput ibuprofena. Dok se koža oporavlja, izbjegavajte proizvode koji sadrže alkohol, parfeme, retinoide ili kiseline. Također, nemojte bušiti mjehure jer oni štite kožu od infekcije.

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Kada je vrijeme za liječnika?

Većina blagih opeklina može se uspješno liječiti kod kuće, no liječničku pomoć treba potražiti ako opeklina zahvaća veću površinu tijela, uzrokuje jaku bol ili je praćena visokom temperaturom, groznicom, mučninom ili zbunjenošću. Pregled se preporučuje i ako se pojave mjehuri ispunjeni gnojem ili ako su zahvaćeni lice i ruke.

Njega nakon sunčanja nije samo pitanje ugode, nego i ulaganje u dugoročno zdravlje kože. Redovitom hidratacijom i pravilnom njegom pomažete koži da se brže oporavi, smanjujete rizik od prijevremenog starenja i čuvate njezinu zaštitnu barijeru.

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