Zara Home sniženje je stiglo: Donosimo chic komade za dom koje ćete poželjeti uloviti

Na sniženju su se našli tepisi, zavjese, posteljine, dekorativni dodaci, ali i odabrani komadi namještaja koji će u svaki prostor unijeti dozu topline i profinjenog stila. Donosimo favorite koje se isplati uloviti prije nego što se rasprodaju

Ljetna sniženja nisu rezervirana samo za obnovu garderobe - jednako su dobra prilika i za osvježenje doma. Ako već neko vrijeme razmišljate o novoj posteljini, mekanom tepihu, elegantnim zavjesama ili dekorativnim detaljima koji će prostoru dati novu energiju, sada je idealan trenutak za kupnju. Uz snižene cijene, bez velikog ulaganja možete unijeti osvježenje u interijer i odabrati komade koji će se lako uklopiti u različite stilove uređenja.

Među omiljenim adresama za stylish detalje za dom svakako se ističe Zara Home, čije ljetno sniženje donosi mnoštvo atraktivnih komada. Na popustu se mogu pronaći kvalitetne posteljine od prirodnih materijala, elegantni tepisi, zavjese, stolni tekstil, dekorativni jastuci, lampe, ogledala, košare, vaze i mirisni dodaci, ali i odabrani manji komadi namještaja. Riječ je o bezvremenskim modelima koji će prostoru dati toplinu, karakter i dozu profinjene estetike.

Bilo da planirate potpuno preuređenje doma ili tek želite dodati nekoliko novih detalja koji će osvježiti dnevni boravak, spavaću sobu ili blagovaonicu, aktualno Zara Home sniženje nudi mnoštvo zanimljivih opcija po povoljnijim cijenama. U nastavku donosimo naše favorite sa sniženja koji su nam posebno privukli pažnju.

Zara Home, stolić - 69,99 €

Zara Home, tepih - 69,99 €

Zara Home, ogledalo - 129 €

Zara Home, navlaka za poplun - 39,99 €

Zara Home, deka - 49,99 €

Zara Home, jastučnica - 15,99 €

Zara Home, svijećnjak - 12,99 €

Zara Home, košara - 49,99 €

Zara Home, okvir za slike - 29,99 €

Zara Home, lampa - 39,99 €

Zara Home, vaza - 8,99 €

Zara Home, držač za boce - 19,99 €

Zara Home, zdjela- 39,99 €

Zara Home, komoda - 349 €

Zara Home, vaza - 19,99 €

Zara Home, tepih - 349 €

Zara Home, naslonjač - 199 €

Zara Home, jastučnica - 19,99 €

Zara Home, stalak za tortu - 39,99 €

Zara Home, svijećnjak - 8,99 €

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