Vodič Mirjane Mikulec za elegantnu i modernu blagovaonicu

Iako se na prvi pogled čini kao lagan zadatak, uređenje blagovaonice može biti prilično zahtjevno. Treba uskladiti praktičnost s estetikom koja će se nadovezivati na ostatak interijera, a istovremeno stvoriti atmosferu ugode, topline i komfora – što nimalo nije jednostavno.

Uz to, često želimo da prostor ima osobni pečat, da odražava naš stil i karakter, ali i da prati trendove koji mu daju dozu svježine i privlačnosti. Sve je to važno kako bi blagovaonica doista postala pravo središte doma, njegovo istinsko srce.

Ivan Črepić

Ovoga puta donosimo nekoliko ideja Mirjane Mikulec kako unijeti eleganciju – jedan od ključnih trendova – u modernu blagovaonicu koja izgleda svježe i u korak s vremenom. Elegancija pritom prostoru daje profinjenost i dojam bezvremenosti. Uz sklad i nenametljivost, upravo su to njezina glavna obilježja. Na prvi pogled djeluje harmonično, ugodno i vrlo decentno.

Ivan Črepić

Blagovaonica uređena na ovaj način ostat će atraktivna dugi niz godina, a po potrebi je možete lako osvježiti novim detaljima – stolnjakom, zavjesama, dekorativnom zdjelom, drugom bojom zidova ili novim slikama.

Saša Lisjak

Igra bojama

Suptilne, tople prirodne boje idealne su za stvaranje ugodne atmosfere u elegantnoj blagovaonici – poput maslinaste, oker, terakote ili bež nijansi. Odlično se kombiniraju s drvom u svim tonovima, detaljima od pruća te obojenim staklom.

Darko Mihalić za Mirjana Mikulec Interijere

Boju ne morate ograničiti samo na zidove – možete je primijeniti i na strop, dok je jače tonove, primjerice žutu, najpametnije uvoditi kroz manje dekorativne elemente.

Marko Cindrić

Tapecirane stolice

Stolci tapecirani tkaninom s mekanim spužvastim punjenjem postali su svojevrsni zaštitni znak elegantnih, suvremenih blagovaonica. Kako bi dojam profinjenosti bio još izraženiji, preporučuje se birati bogate, mekane materijale poput baršuna, koji pružaju udobnost, osjećaj topline i dozu raskoši.

Darko Mihalić za Mirjana Mikulec Interijere

U interijerima u kojima boravi više osoba ili u kućanstvima s djecom, bolje je izbjegavati vrlo svijetle tkanine na stolicama, jer se lakše prljaju i teže održavaju.

Darko Mihalić za Mirjana Mikulec Interijere

Mramorna ploča stola

Uz staklo, metal i baršun, materijal koji prostoru daje dodatnu dozu profinjenosti i luksuza svakako je mramor. Može se pojaviti na raznim komadima namještaja, no najčešće je odabir upravo blagovaonski stol, koji s mramornim uzorkom izgleda osobito efektno.

Darko Mihalić za Mirjana Mikulec Interijere

Mramorna ploča na stolu istovremeno je praktična i izdržljiva, osobito ako je riječ o materijalu koji imitira mramor. Blago zaobljeni rubovi unose dodatnu mekoću u dojam i čine stol vizualno zanimljivijim.

Ivan Črepić

Dobar tepih

Tepih se u blagovaonicama često preskače, no dizajneri ga i dalje rado savjetuju – i zbog praktičnosti i zbog estetike. Osim što unosi dodatnu toplinu u prostor, dobro odabran model može naglasiti i elegantan dojam.

Marko Cindrić

Tepih također pomaže da se blagovaonica vizualno izdvoji, što je posebno korisno u danas vrlo popularnim otvorenim prostorima koji spajaju kuhinju, blagovaonicu i dnevni boravak. U tom slučaju tepih ne služi samo za stvaranje udobnosti, već i za definiranje zona. Možete se odlučiti za neutralan model koji se gotovo stapa s podom ili za tepih s orijentalnim uzorkom koji će unijeti karakter.

Darko Mihalić za Mirjana Mikulec Interijere

Neobična rasvjeta

Zanimljivo i drugačije rasvjetno tijelo iznad blagovaonskog stola jedan je od najboljih načina da prostoru date dozu elegancije. Odmah privlači pažnju i postaje središnji dekorativni element blagovaonice. To može biti klasičan luster, skulpturalna visilica ili skupina svjetiljki koja djeluje poput svjetlosne instalacije.

Sanja Jagatić

Kod odabira rasvjete za blagovaonicu važno je razmišljati i o izgledu i o funkciji: stol treba biti dobro osvijetljen, a osobe za stolom jasno vidljive, kako bi svaki obrok protekao u što ugodnijem i toplijem ozračju.

Darko Mihalić za Mirjana Mikulec Interijere