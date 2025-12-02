Ideje Mirjane Mikulec: Spavaća soba s walk-in ormarom i posebnom crvenom kadom

Kupaonice i garderobe sve češće postaju sastavni dio spavaćih soba. U nastavku možete vidjeti kako su u projektu roditeljske spavaće sobe smješteni samostojeća kada i walk-in ormar

U modernim spavaćim sobama sve je češće prisutno ujedinjavanje s kupaonicama i garderobnim prostorima. Projekt roditeljske spavaće sobe u ovoj kući uključuje zanimljive elemente poput samostojeće kade i walk-in ormara.

Prostrane sobe, poput ove čije uređenje potpisuje dizajnerica Mirjana Mikulec, donose posebnu dinamiku. Mirjana ističe da joj je uvijek izazovno pratiti cijeli proces, od početnih ideja koje razmjenjuje s klijentima do postizanja konačnog rješenja. Takvi prostori omogućuju ugradnju različitih elemenata, a ključ je u pametnom korištenju rasporeda.

Kako je tekao proces uređenja roditeljske spavaće sobe u obiteljskoj kući koju je uredio studio Mirjane Mikulec, možete vidjeti kroz fotografije koje slijede.

Denis Lepur

Walk-in garderoba u spavaćoj sobi

Vlasnici su željeli prostranu walk-in garderobu unutar svoje spavaće sobe, a najzanimljiviji detalj bio je smještaj samostojeće kade u kutu. Na idejnom rješenju možete vidjeti dvije verzije ovog koncepta, koje se razlikuju u sitnim detaljima. Na kraju je odabrana opcija s otvorenim policama u garderobi i elegantnom bež drvenom oblogom uz kadu.

Denis Lepur

Kada u spavaćoj sobi

S obzirom na to da su ostali dijelovi prostorije u neutralnim tonovima, odabrana je kadu upečatljive tamnocrvene boje, koja odmah privuče pozornost. Uz dekorativne zidne obloge u svijetlim tonovima hrasta, prostor je dobio na toplini, dok crveni detalji povezuju sve elemente u skladnu cjelinu.

Denis Lepur

Denis Lepur

“Logična je odluka bila smjestiti garderobu u donji dio prostorije kako bi soba imala dovoljno prirodne svjetlosti. Uređenje walk-in ormara poput ovog, odličan je primjer kako namještaj po mjeri savršeno funkcionira. Pratili smo želje i potrebe klijenata i rasporedom polica i ladica maksimalno iskoristili prostor, a sve je vidljivo već pri samom otvaranju vrata”, zaključuje dizajnerica.