Dizajnerica vrtova Margareta Mišić: 'Dvorište je vaš vanjski dnevni boravak'

Mnogi misle da je dizajn vrta samo slaganje lijepih biljaka, no Margareta otkriva da je njezin posao svaki vanjski prostor pretvoriti u funkcionalnu i elegantnu zelenu oazu. Podijelila je s nama vrijedne praktične savjete i trikove koji će vas inspirirati da svoj balkon, terasu ili vrt pretvorite u savršen kutak za odmor

Margareta Mišić je dizajnerica vrtova i pejzažne arhitekture, mama troje djece i zaljubljenica u prirodu. Dugi niz godina promatrala je vrtove, biljke i način na koji ljudi koriste vanjske prostore, pitajući se što čini da neki vrtovi očaravaju više od drugih. Iako je diplomirala ekonomiju i MBA te gradila karijeru u korporacijama, otkrila je da njena strast leži u vrtovima i uređenju vanjskih prostora - promjena karijere koja nije bila laka, ali je, kako kaže, za nju bila ispravna. Danas Margareta kombinira estetiku i funkcionalnost u projektiranju vrtova, terasa i balkona, pokazujući kako svaki prostor može postati elegantna i skladna zelena oaza.

Kod nas ljudi najčešće sami uređuju svoje vrtove i terase, često bez jasnog plana ili stručnog savjeta. Margareta nam je u razgovoru za Žena.hr otkrila što najčešće nedostaje u tipičnim okućnicama naših krajeva, koje pogreške ljudi rade i kako i mali prostori mogu postati funkcionalni i estetski privlačni.

S obzirom na to da su ljudi kod nas najčešće 'sam svoj majstor' za mnoge stvari, a tako i za uređenje vrta, najprije se nameće pitanje - zašto bi netko trebao angažirati krajobraznog arhitekta? Koliko kod nas uopće postoji svijest o tome da možemo potražiti stručne savjete na tom području i da to nije nešto rezervirano samo za velike prostore, vile i hotele?

Ljudi često misle da je posao dizajnera vrta odabrati lijepe biljke i posložiti ih po gredicama. U stvarnosti projektiram način života na otvorenom. Osmišljavam cijeli vanjski prostor, od bazena, terasa, vanjskih kuhinja, natkrivenih boravišnih prostora do pergola, rasvjete, staza i cvjetnih gredica. Razmišljam o tome kako će ljudi koristiti prostor, gdje će se okupljati, odmarati i provoditi vrijeme te kako će vrt izgledati i funkcionirati godinama nakon uređenja.

Dobar projekt pomaže izbjeći skupe pogreške i donijeti kvalitetne odluke na vrijeme. Ono što se na početku često čini kao dodatni trošak dugoročno štedi novac, vrijeme i brojne naknadne preinake. Mislim da se svijest o važnosti kvalitetno osmišljenog vrta posljednjih godina značajno promijenila. Ljudi sve više shvaćaju da vrt nije samo prostor oko kuće, nego njezin sastavni dio. Iako još uvijek postoji mišljenje da su dizajneri vrtova rezervirani za velike vile i luksuzne projekte, u praksi to nije tako. Često upravo mali vrtovi, terase i balkoni zahtijevaju najviše promišljanja jer svaki kvadratni metar mora imati svoju svrhu. Primjećujem i da sve više ljudi traži stručni savjet prije početka gradnje kuće. Žele unaprijed osmisliti cijeli prostor, izbjeći pogreške i stvoriti vrt koji će odgovarati njihovom načinu života. To mi pokazuje da se kultura uređenja vanjskih prostora kod nas razvija u dobrom smjeru.

Sve više ljudi sanja o vlastitoj zelenoj oazi. Koje su najčešće početničke pogreške koje ljudi rade kada uređuju vrt ili okućnicu? Koje biljke preporučujete početnicima koji žele lijep vrt, ali nemaju puno vremena (i talenta) za održavanje?

Ljudi često kupuju biljke zato što su im lijepe u trenutku kupnje, bez da prethodno provjere odgovaraju li toj biljci uvjeti u njihovom vrtu. Biljka koja odlično uspijeva na sunčanom položaju neće biti sretna u dubokoj sjeni i obrnuto. Zaboravlja se i na to koliko će biljka narasti pa s vremenom postane prevelika za prostor koji joj je namijenjen ili se izgubi među većim biljkama.

Druga česta pogreška je pokušaj da se u vrt smjesti previše različitih biljaka. Manji broj pažljivo odabranih biljaka gotovo uvijek djeluje elegantnije i lakše se održava. Nerijetko se sade biljke koje su atraktivne tijekom proljeća i ljeta, pa vrt u zimskom periodu ostane bez forme i karaktera.

Osobno volim minimalistički pristup. Početnicima bih preporučila kombinaciju provjerenih zimzelenih biljaka, ukrasnih trava i kvalitetnih pokrivača tla. To mogu biti tise, borovice, pojedine sorte uskih čempresa i božikovine, u kombinaciji s ukrasnim travama ili papratima za sjenovite dijelove vrta. Od stabala često biram elegantne forme poput javora i uskih kultivara graba. Smatram da je upravo jednostavnost, uz nekoliko kvalitetno odabranih biljaka koje se ponavljaju kroz prostor, najčešće put do vrta koji će izgledati lijepo dugi niz godina.

Kakve su okućnice po Vašem iskustvu najizazovnije za uređenje?

Najizazovnije su mi okućnice u kojima jedan prostor mora zadovoljiti više potpuno različitih namjena. Primjerice, kada dvorište ima i privatnu i poslovnu ili javnu funkciju, a istovremeno treba osigurati prostor za odmor, druženje, dječju igru ili povrtnjak. Takve sadržaje nije dovoljno samo smjestiti unutar parcele. Potrebno ih je povezati tako da vrt djeluje skladno i prirodno, a da svaka zona zadrži svoju funkciju i određenu razinu privatnosti. Nitko ne želi sjediti na terasi i gledati u parkiralište, poslovni dio ili povrtnjak. Upravo zato treba pažljivo osmisliti poglede, kretanje kroz vrt i način na koji se pojedini dijelovi međusobno povezuju i odvajaju.

Velik izazov predstavljaju i dvorišta s izraženim visinskim razlikama jer tada organizacija prostora postaje još važnija. No upravo takvi projekti često na kraju daju najzanimljivije rezultate.

Mnogi imaju samo balkon ili malu terasu. Kako i na ograničenom prostoru stvoriti ugodan i estetski privlačan zeleni kutak? Možete li dati nekoliko praktičnih savjeta?

Mali balkon ili terasa mogu biti jednako ugodni kao i veliki vrt ako se prostor dobro isplaniraju. Najčešća pogreška je zatrpavanje prostora velikim brojem različitih tegli i biljaka. Preporučila bih odabir nekoliko kvalitetnih i međusobno usklađenih biljaka koje će stvoriti osjećaj cjeline. Dobar izbor mogu biti zimzelene biljke, ukrasne trave i poneko manje stablo ili grm u većoj posudi.

Za privlačan vanjski prostor nisu zaslužne isključivo biljke. Udobna stolica, kvalitetna rasvjeta, lijepa tegla ili zanimljiva tekstura materijala često imaju velik utjecaj na cjelokupan dojam terase ili balkona.

Moj savjet je da balkon ili terasu ne promatrate kao mjesto za biljke, nego kao mali vanjski dnevni boravak. Kada tako pristupite prostoru, puno je lakše stvoriti kutak u kojem ćete zaista željeti provoditi vrijeme.

Mnogima biljke stradaju kad odu na godišnji odmor jer ih nemaju kome ostaviti na 'čuvanje'. Postoje li biljke koje posebno dobro podnose ljetne vrućine i sušu, a pritom izgledaju atraktivno?

Postoje biljke koje puno bolje podnose ljetne vrućine i kraća razdoblja suše, no odabir uvijek ovisi o količini sunca i uvjetima na terasi. Za sunčane položaje dobar izbor mogu lovorvišnja, pojedine sorte borovica, patuljasti borovi, tise, uski čempresi te brojne ukrasne trave. To su biljke koje uz relativno malo njege mogu izgledati vrlo atraktivno tijekom cijele godine.

Ipak, jednako je važna i dobra priprema prije odlaska na godišnji odmor. Biljke će lakše podnijeti ljetne vrućine ako su posađene u dovoljno velike posude jer veća količina zemlje dulje zadržava vlagu. Pomaže i sloj malča na površini zemlje koji smanjuje isušivanje i štiti korijen od pregrijavanja. Kod tegli je prednost ako su izrađene od kvalitetnih materijala ili su dodatno izolirane.

Danas postoje i vrlo praktična rješenja za navodnjavanje. Osim klasičnih sustava navodnjavanja, za balkone i terase se često koriste jednostavni sustavi navodnjavanja kap po kap spojeni na spremnik vode, koji mogu osigurati ravnomjernu opskrbu biljaka vodom i tijekom odsutnosti.

Kako pravilno kombinirati biljke, boje i teksture da bi vrt ili terasa djelovali skladno tijekom cijele godine? Možete li dati nekoliko primjera za 'dobro usklađenu' gredicu?

Sklad u vrtu najčešće se postiže kombinacijom biljaka različitih visina, oblika i tekstura. Po mom mišljenju, temelj svakog uspješnog vrta je dobra zimzelena struktura koja prostoru daje formu i tijekom zime, kada većina biljaka miruje.

Kod projektiranja uvijek nastojim stvoriti jasnu slojevitost. U pozadini se najčešće nalaze viša stabla ili zimzeleni grmovi koji prostoru daju strukturu, ispred njih dolaze niže forme grmova, a u prvom planu ukrasne trave, pokrivači tla ili trajnice koje omekšavaju prijelaze između biljaka. Upravo ta igra različitih visina, oblika i tekstura daje vrtu dubinu, sklad i prirodan izgled.

Primjerice, ispod krošnje japanskog javora, zbog lagane sjene koju stvara, lijepo može funkcionirati tuja 'Danica', hoste, paprati i šaševi. Za izloženije sunčane položaje često koristim uske čemprese ili borovice uz kuglaste forme božikovine i ukrasne trave poput seslerije. Takve kombinacije stvaraju jasnu strukturu i izgledaju uredno tijekom cijele godine.

Osobno preferiram smireniji stil u kojem dominiraju različite nijanse zelene boje. To ne znači da vrt mora biti jednoličan. Naprotiv, raskošan izgled se postiže kroz raznolike teksture, oblike i visine biljaka. Smatram da upravo takav pristup prostoru daje eleganciju i prirodnost bez potrebe za velikim brojem boja.

Često govorite o održivom pristupu uređenju vrtova. Kako možemo imati lijep vrt koji je istovremeno ekološki prihvatljiv?

Održiv vrt počinje dobrim odabirom biljaka. Biram vrste koje su prilagođene lokalnoj klimi i uvjetima u kojima će rasti jer su otpornije, zahtijevaju manje zalijevanja, manje njege i manje intervencija tijekom godine.

Osobno zagovaram manje travnatih površina. Iako travnjak svakako treba imati svoje mjesto u vrtu, smatram da ne bi trebao biti dominantan element okućnice jer zahtijeva intenzivno navodnjavanje, redovitu košnju i održavanje, što ne ide u prilog održivom pristupu uređenja vrtova. Težnja mi je stvarati vrtove bogate stablima, grmovima i zelenilom koji doprinose ugodnijoj mikroklimi, pružaju hladovinu tijekom ljetnih vrućina i stvaraju kvalitetniji prostor za boravak na otvorenom.

Vrt bez sumnje može pozitivno utjecati na naše raspoloženje pa i mentalno zdravlje. Kako osmisliti prostor koji će biti mjesto odmora i opuštanja? Što je tu po Vama bitno osim samih biljaka?

Prirodno se osjećamo bolje u prostorima koji pružaju privatnost i određenu razinu zaklona. Zato je kod projektiranja, osim o biljkama, jednako važno razmišljati o rasporedu prostora. Svaki vrt bi trebao imati mjesto na kojem možemo sjesti, popiti kavu, pročitati knjigu ili jednostavno predahnuti. To može biti terasa, klupa ispod stabla ili mirniji kutak u vrtu. Takvi prostori ne bi trebali biti potpuno otvoreni i izloženi sa svih strana. Kada imamo osjećaj da smo zaklonjeni od pogleda i buke, puno lakše koristimo vrt za odmor i opuštanje.

Biljke su važan dio priče, ali nisu jedine zaslužne za ugodan boravak u vrtu. Tiho žuborenje vode, udoban namještaj, prirodni materijali, decentna rasvjeta ili zanimljiva skulptura često jednako snažno utječu na to kako ćemo se osjećati u prostoru. Upravo kombinacija zelenila, privatnosti i pažljivo odabranih detalja stvara vrt u kojem volimo provoditi vrijeme.

U kojim ste zemljama vidjeli najljepše uređene vrtove? Zašto su toliko posebni? na tom tragu, što Vam se čini da možda nedostaje u tipičnim okućnicama naših krajeva?

Posebno me inspiriraju vrtovi Japana i suvremeni vrtovi Belgije i Nizozemske. Iako su različiti, zajedničko im je to što se ne oslanjaju na velik broj biljnih vrsta i boja, već na dobru strukturu, skladne proporcije i ugodan boravak u prostoru.

Kod nas često vidim lijepo uređene okućnice, ali ponekad nedostaje malo više hrabrosti da se stvore intimniji, ugodniji i sadržajniji vanjski prostori koji će se zaista koristiti svaki dan. Još je uvijek fokus na travnjaku i pojedinačnim biljkama, dok se manje pažnje posvećuje organizaciji vrta i privatnosti koju on pruža. Vrt je po meni najuspješniji kada postane prirodan produžetak doma.

Kada biste našim čitateljicama mogli dati samo tri savjeta za ljepši vrt, balkon ili terasu ovog proljeća i ljeta, koji bi to savjeti bili?

Za početak, prije kupnje biljaka savjetovala bih da provjerite odgovaraju li toj biljci uvjeti koje imate na balkonu, terasi ili u vrtu. Prava biljka na pravom mjestu najvažniji je preduvjet za lijep i zdrav vrt.

Također bih preporučila da se ne zatrpavate velikim brojem različitih biljaka. Nekoliko pažljivo odabranih vrsta koje se ponavljaju kroz prostor najčešće djeluje skladnije, elegantnije i ostavljaju profinjeniji dojam.

I za kraj, uz biljke ne zaboravite niti na atmosferu. Dio budžeta vrijedi usmjeriti na kvalitetan namještaj, udobnu fotelju, mali stolić, decentnu rasvjetu i tekstil za vanjske prostore. Upravo takvi detalji, u kombinaciji sa zelenilom, najčešće čine razliku između prostora koji samo lijepo izgleda i prostora u kojem doista volimo boraviti.