Nedostaje ti ideja za izlet? Upoznaj Rt Kamenjak i sve njegove tajne

Ljepota Hrvatske obale vidi se cijelom njenom dužinom, a poseban jadranski dragulj je cijeli istarski poluotok. Jedna od posebnijih lokacija je svakako Rt Kamenjak, koji skriva jednu od najljepših plaža i predivan safari. Uz to, ne zna mnogo ljudi za njega! Istražili smo sve što te zanima o Rtu Kamenjak i imamo 7 razloga zašto ga trebaš posjetiti!

Predivne plaže

Ako tražiš kristalno čisto more, stijene s kojih možeš skakati ravno u plavetnilo i skrivene uvale u kojima možeš imati svoju malu privatnu oazu – Rt Kamenjak je pravo mjesto za tebe. Osim divljih plaža, ovdje ćeš naći i šarmantne beach barove, poput slavnog Safari bara, gdje se možeš zavaliti u hladovinu i ispijati koktel dok gledaš valove.

Povijest dinosaura

Zvuči nevjerojatno, ali Rt Kamenjak skriva i tragove prošlosti stare milijunima godina – doslovno! Ovdje možeš vidjeti otiske dinosaura koji su nekada davno šetali ovim prostorima. Postoji i tematski park s modelima dinosaura u prirodnoj veličini, pa je ovo super izlet i za male i velike zaljubljenike u prapovijest.

Rt Kamenjak Safari bar

Jedan od najposebnijih dijelova doživljaja je vožnja biciklom ili šetnja makadamskim putevima kroz prirodni park prepun mediteranske vegetacije. Osjećaj je kao da si na malom safariju, okružen borovima, lavandom i ružmarinom, a usput te možda iznenadi i pokoji zec ili kornjača. Ovdje priroda vodi glavnu riječ – i to punim plućima.

Istraživanje skrivenih uvala i špilja iz kajaka

Za one koji žele doživjeti Kamenjak iz potpuno drugačije perspektive, kajak je savršen izbor. Veslanjem uz obalu možeš otkriti skrivene uvale, stijene oblikovane vjetrom i morem, pa čak i špilje koje su dostupne samo s morske strane. Idealno za mirnu avanturu, ali i za sve one koji vole spoj prirode, kretanja i osjećaja slobode na vodi.

Podvodni raj

Osim kupanja i uživanja u suncu, Kamenjak je pun opcija za one koji vole malo adrenalina, a posebno one koji vole ronjenje. More oko Rta Kamenjaka krije pravi mali svijet pod površinom. Osim što obiluje morskim životom, posebna atrakcija su špilje skrivene ispod stijena najpoznatijih uvala, Velike i Male Kolumbarice. Zaroniti u te prirodne formacije znači otkriti sasvim novu dimenziju ljepote ovog rta. A i ako nisi iskusan ronilac – dovoljno je uzeti masku i disalicu i zaplivati uz stijene da shvatiš zašto se svi vraćaju.

Ljuljačka s najljepšim pogledom

Ako si ikad vidio fotku ljuljačke iznad mora negdje na društvenim mrežama, velika je šansa da je to bila baš ona s Rta Kamenjak. Smještena na rubu stijene s pogledom koji oduzima dah, ova drvena ljuljačka postala je pravi hit za fotkanje, ali i za samo uživanje u trenutku. Nema boljeg osjećaja nego se lagano ljuljati iznad modrine, uz šum valova i miris borova. I da, stvarno izgleda još ljepše uživo nego na fotkama.

Biciklom kroz divljinu uz more

Rt Kamenjak nije rezerviran samo za one koji vole skakati s litica i roniti u morske dubine. Ako više voliš kopnene avanture, ovdje te čeka jedna od najljepših istarskih biciklističkih staza. Staza prolazi duž cijelog rta i vodi te kroz borove šume, uz stijene koje se ruše u more i livade pune mediteranskog bilja. Vožnja nije zahtjevna, pa možeš uživati u svakom pogledu i povremeno stati na nekoj skrivenoj uvali.