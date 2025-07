Hrvatski Havaji: Predivna plaža u Istri koju ne smijete zaobići

Smještena na bajkovitom poluotoku Verudela, ova predivna plaža neodoljivo podsjeća na Havaje, a krase je tirkizno i bistro more i bijeli šljunak

Poznato je da hrvatska obala krije neke predivne uvale i plaže koje su na glasu kao najljepše u Europi i svijetu, a u posljednjih su nekoliko godina, zahvaljujući popularnosti Instagrama i društvenih mreža, još popularnije i posjećenije. Tu se posebno ističu pješčana plaža Sakarun na Dugom otoku, koju mnogi smatraju najljepšom na Jadranu, plaža Pasjača u blizini Dubrovnika, kao i plaža Nugal koja je jedna od najljepših u Europi.

Havajska plaža Verudela Pula

Popis najljepših hrvatskih plaža je dugačak i mogli bismo navesti još barem desetak takvih bisera, a ova o kojoj danas pišemo ponosno može stati uz bok ovim najljepšim plažama na našoj obali. Havajska plaža, poznata i kao uvala Havajka, mala je šljunčana plaža okružena liticama, a poznata je po snažnim valovima, pa je tako i dobila ime Havajska plaža. Ona se smjestila na Verudeli, poluotoku u blizini Pule, a mnogi kažu kako je upravo ova uvala najčešće fotografirana plaža Istre.

Verudela je pravi mali komad raja koji se može pohvaliti predivnim plažama i uvalama, koje su toliko raznolike da iz godine u godinu privlače sve veći broj turista, ali i avanturista, a Havajska plaža definitivno je najpopularnije mjesto na ovom poluotoku koje se s pravom naziva hrvatskim Havajima.

Havajska plaža Pula - parking

Udaljena samo 11 minuta vožnje od Pule, uvala Havajka posjetitelje najviše privlači predivnom tirkiznom bojom mora i bijelim šljunkom koje tvori kombinaciju boja kakvu možemo pronaći samo na nekim tropskim ljetnim destinacijama. Dobra je vijest da je na Verudeli parking besplatan pa se tako i u blizini Havajske plaže (koja je smještena unutar kampa) nalazi besplatan parking za sve posjetitelje. Parking se nalazi blizu samog ulaza u kamp.

Osim što je toliko lijepa, ova Havajska plaža Verudela idealna za obitelji s djecom, ali i za one željne avanture - zbog lijepog ulaza u more djeca se ovdje mogu bezbrižno igrati, a stijene koje okružuju ovu plažu idealne su za avanturiste koji požele skočiti u more.

Poluotok Verudela poznat je i po nestvarnim zalascima sunca, ali i po tome što se na njemu nalazi poznati pulski Aquarium s gotovo 300 vrsta različitih živih organizama, pa je idealna lokacija za sve koji, osim mora i lijepih plaža, žele vidjeti i nešto poučno. Dakle, kada se idući put nađeš u blizini Pule, nikako ne smiješ zaobići bajkovit poluotok Verudelu i Havajsku plažu koja će te zasigurno oduševiti.