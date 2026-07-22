Morski bonton: Što odjenuti za doručak u hotelu, a što za šetnju gradom?

Modna stilistica Alma ove srijede donosi pravila odijevanja za ljeto. Pročitaj njezin modni bonton i budi sigurna da će ti se sva vrata otvoriti dok istražuješ svoju morsku destinaciju

Napokon je počeo taj dugo željeni godišnji odmor. Gdje ljetuješ? U vlastitoj vikendici ili u željenom resortu? Jesi li ovo ljeto odlučila istražiti neki od morskih gradova ili si mir potražila u prirodi daleko od svih? Bez obzira na to koji je tvoj odgovor, znaj jedno - gdje god se nalaziš i puniš baterije, poštuj pravila ljetnog bontona. Sigurna sam da sa svojim 'krpicama' koje se nalaze u koferu ne želiš ostaviti krivi dojam i izazvati "šuškanje" ekipe koja te promatra na plaži ili restoranu! Danas ti kao žena ženi savjetujem kako svladati sva pravila "morskog bontona".

Bonton u hotelu

Iza zatvorenih vrata hotelske sobe možeš zaboraviti na bonton odijevanja, ali kad vrata otvoriš i kreneš u istraživanje hotelskih sadržaja, ono što se od tebe očekuje je da odjevne kombinacije budu u skladu s bontonom. Dakle, nije primjereno na doručak otići u kupaćem kostimu i pareu, prekratkoj haljinici prebačenoj preko badića, preuskim i prekratkim hlačicama. Bez obzira što je vani vruće i što ćeš nakon doručka na plažu! Tijekom doručka je primjereno odjenuti prozračnu dnevnu haljinicu na bretele, komplet kratkih hlača i košulje, suknju i tuniku. Isto pravilo vrijedi i za odlazak na ručak ili večeru, uz dodatni savjet - večera u hotelu neka bude početak tvog večernjeg izlaska, što podrazumijeva i nošenje total looka u kojem ćeš krenuti istraživati gradske ulice.

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Bonton u resortu

Resort bonton zahtijeva ista pravila odijevanja kao i hotelski bonton, uz nekoliko dodatnih savjeta na što trebaš posebno paziti. Boravak u resortu znači boravak u malom "morskom gradu" koji si odabrala kako bi u potpunosti uživala i zaboravila na sve obaveze koje imaš tijekom godine. Dakle, na ovom mjestu ne kuhaš, ne brineš o izgledu sobe - samo uživaš i to je to! Kao žena ženi ti savjetujem da se opustiš u potpunosti, ali da ne zaboraviš na bonton! Jedan od važnih savjeta glasi: kao što ne bi hodala gradskim ulicama u kupaćem kostimu, tako ne hodaj niti "ulicama" resorta. Kupaći kostim pokaži samo uz bazen ili plažu, a na bilo koje drugo mjesto u resortu (čak i u beach bar) kreni u prikladnoj odjeći. Isto tako, ma koliko recepcija bila blizu bazena ili plaže, nikad, ali stvarno nikad ne odlazi do tamo bez prikladne odjeće. Sigurna sam da si primijetila da ljudi koji se nalaze s druge strane pulta nose uniformu koja zahtijeva duge nogavice, zatvorenu obuću i prikladni gornji dio. Zamisli koliko je neprikladno da samo "doletiš" u badiću i nešto važno pitaš.

Bonton u gradskoj jezgri

Gradski bonton na ljetnim destinacijama s godinama se polako gubi. Sve je više onih koji stare gradske jezgre gradova doživljavaju kao put prema plaži. OK, u jednu ruku to i jest put prema plaži, ali ne zaboravi da hodaš po ulicama starim tisućama godina, među građevinama koje i danas pričaju priču o povijesti destinacije na kojoj se nalazite. Je li prikladno da na takvim gradskim ulicama nosiš badić? Znam da znaš odgovor! Boravak u gradu znači i to da ćeš vrijeme iskoristiti za istraživanje muzeja, zaviriti u crkve, poželjeti kušati autohtonu hranu. Bez obzira na to što si na godišnjem odmoru, pažljivo osmisli outfit za takva mjesta. Nije pristojno da u tisućljetnu crkvu uđeš u kratkim hlačicama ili prekratkoj haljini, zar ne?!

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Bonton na plaži

Plažni bonton je zapravo bonton o kojem se najmanje priča, a koji, ruku na srce, izaziva najviše pažnje. Sjeti se samo kako si pila kavu i iza stakala sunčanih naočala škicala druge, neukusno odjevene, žene. Znaš, ono: eto nje s plaže u badiću s brazilkama ili tangama kako bi se osvježila koktelom. Ili: eto nje nakon ispijanja koktela s tragovima stolice na stražnjici na koju je sjela ovako minimalistički odjevena. Ako si se prepoznala u ovom opisu, znaj ovo - što je bilo prošle godine, bilo je; ovog ljeta kavu i koktel popij poput dame - zagrnuta u pareo, prekrivena kaftanom.

Nadam se da su savjeti pali na plodno tlo i da si shvatila moju današnju modnu poruku. Ljeto nas sve motivira i pokreće da modi damo više slobode, da tijekom godišnjeg odmora nosimo ono što tijekom poslovne godine nikad ne odijevamo, da pokažemo i sebi i drugima da smo u super formi. Sve je to super, ali bonton se mora znati! Pitaš li se što je moja tema za iduću srijedu? Bit će ti zanimljivo pročitati, pogotovo nosiš li plus size. Iduću srijedu ti kao žena ženi savjetujem kako ćeš zablistati ovog ljeta u odjeći većih konfekcijskih brojeva.

Privatna arhiva

U rubrici 'Kao žena ženi' modna savjetnica i stilistica Alma Premerl Zoko svake srijede donosi savjete o tome kako se odjenuti baš u svakoj prigodi, kako uložiti u temeljne odjevne predmete, kako trendove uskladiti s vlastitom građom tijela, ali i kako šopingirati i darovati u skladu s bontonom.

Alma vodi ženski lifestyle portal Modni ALMAnah te već 15 godina radi kao modna savjetnica. Autorica je dvaju modnih priručnika "Alma savjetuje" i "Alma savjetuje: haljine". Alma nudi usluge privatnog shoppinga, stiliziranje ormara te modno savjetovanje kroz različite ženske i business konferencije na kojima je često panelistica.

Za nju nema loše građe tijela, nema loših odjevnih kombinacija, nema lošeg stila - postoji samo čitav niz alata i ženskih "tips and tricks" koraka koje treba svladati u postizanju željenog cilja - a ona je tu da u tome pomogne!

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