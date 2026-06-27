Samo sat vremena od Zagreba krije se mjesto koje koje izgleda nestvarno!

Među prirodnim atrakcijama Bele krajine posebno se izdvaja izvor rijeke Krupe, mjesto koje mnogi smatraju jednom od najljepših prirodnih kulisa u Sloveniji

Ljeto je i službeno počelo, obala se polako puni, ali i sve se češće 'googla' odmor u prirodu, aktivni odmor i autentične destinacije na kontinentu. Tražite li inspiraciju za odmor daleko od morske obale istražite Belu krajinu – zeleni dragulj jugoistočne Slovenije koji se naslanja na područje Gorskog kotara i dolinu rijeke Kupe. Destinacija je poznata po bijelim brezama, netaknutoj prirodi, vrhunskim vinima, stoljetnoj tradiciji pčelarstva, najvećem broju sunčanih dana u Sloveniji i gostoljubivim domaćinima koji će vam boravak na ovom mjestu učiniti posebnim. Iz Zagreba se može stići za nešto više od sat vremena vožnje automobilom, iz Rijeke za manje od dva sata, i to bez potrebe za kupnjom slovenske vinjete. Belu krajinu čine tri općine- Črnomelj, Metlika i Semič koje zajedno tvore jedinstvenu regiju na jugoistoku Slovenije, uz granicu s Hrvatskom. Svaka od njih ima svoj karakter, ali ih povezuju bogata tradicija, očuvana priroda i prepoznatljiva belokranjska gostoljubivost. Črnomelj je tako najveća općina i administrativno središte regije, poznato po kulturnoj baštini, zelenim krajolicima i brojnim manifestacijama. Metlika se smatra srcem belokranjskog vinarstva te je dom nekih od najstarijih vinskih podruma u Sloveniji, zbog čega privlači ljubitelje vina i gastronomije. Semič je poznat po vinogradima, slikovitim brežuljcima i prirodnim znamenitostima, među kojima se posebno ističe izvor rijeke Krupe, jedan od najljepših prirodnih bisera Slovenije.

Nikola Zoko i promo RIC Bela krajina

Izvor rijeke Krupe – jedno od najfotogeničnijih mjesta u Sloveniji

Među prirodnim atrakcijama Bele krajine posebno se izdvaja izvor rijeke Krupe, mjesto koje mnogi smatraju jednom od najljepših prirodnih kulisa u Sloveniji. Krupa izvire ispod impresivne, gotovo 30 metara visoke vapnenačke stijene, stvarajući nestvarno tirkizno jezero koje izgleda kao da je nastalo digitalnom obradom fotografije. Okružena zelenilom, šumom i visokim stijenama, ova lokacija privlači fotografe, ljubitelje prirode i putnike koji tragaju za skrivenim draguljima daleko od masovnog turizma. Iako je duga tek nešto više od dva kilometra, rijeka Krupa ima posebno mjesto u prirodnoj i kulturnoj baštini Bele krajine. Njezina kristalno čista voda, bogat biljni i životinjski svijet te slikoviti krajolik stvaraju gotovo bajkovitu atmosferu. Šetnja uređenim stazama uz rijeku pruža brojne prilike za fotografiranje, posebno tijekom jutarnjih sati kada se sunčeve zrake reflektiraju na površini vode i stvaraju fascinantne nijanse plave i zelene boje. Posebnu čar ovom području daje i obnovljeni mlin na rijeci Krupi, jedan od simbola nekadašnjeg života uz vodu. Mlin svjedoči o vremenu kada je rijeka bila važan izvor energije i svakodnevnog života lokalnog stanovništva.

Nikola Zoko i promo RIC Bela krajina

Slatka strana Bele krajine: pčelarstvo, med i apiterapija

Bela krajina odavno je poznata po snažnoj pčelarskoj tradiciji. Brojne obitelji generacijama se bave proizvodnjom meda, propolisa, matične mliječi i drugih pčelinjih proizvoda, a danas sve više razvijaju i inovativne wellness sadržaje povezane s apiterapijom. Posebno iskustvo pruža posjet pčelarskim gospodarstvima poput Čebele Krajina kod Semiča, gdje vas domaćica Ana, kroz zanimljiv program 'budi pčelar jedan dan' upoznaje sa životom pčela i načinu na kojeg nastaje med. Nakon uživanja u prirodi, u sklopu ovog programa kreću i edukativne radionice izrade svijeća od voska ali i ukrašavanja medenjaka. Boravak u apikomorama, udisanje zraka iz košnica te kušanje različitih vrsta meda pružaju potpuno drugačiji doživljaj od klasičnih turističkih obilazaka. Za obitelji s djecom ovo je posebno zanimljivo iskustvo jer na interaktivan način približava važnost pčela za očuvanje prirode. Nedaleko od izvora rijeke Krupe nalazi se i zanimljiva priča o brendu Sladek Greh, koji je u Beloj krajini stvorio potpuno drugačiji pristup proizvodnji likera. Umjesto da naglasak stave samo na okus, njihova je filozofija izgrađena oko oprašivača i važnosti pčela za očuvanje prirode. Zato svaki od četiri likera nosi karakter jedne vrste pčele ili oprašivača te priča vlastitu priču.

Nikola Zoko i promo RIC Bela krajina

Vinske ceste kojima se vozi sporo a uživa brzo

Bela krajina jedna je od najstarijih vinskih regija Slovenije, a njezina vinska kultura razlikuje se od onoga na što su navikli posjetitelji poznatih europskih vinskih destinacija. Ovdje degustacije imaju potpuno drugačiji ritam. Nema žurbe, nema velikih grupa i unaprijed definiranih turističkih scenarija. Domaćini vas primaju kao goste, a ne kao prolazne posjetitelje. Kad ste u beloj krajini svakako odvojite vrijeme za posjet Vinskoj kleti Metlika (središte Metlike) koja pruža jedinstven uvid u više od stoljeća dugu tradiciju vinogradarstva u Beloj krajini. Osnovana početkom 20. stoljeća, ova povijesna klet danas je jedno od najvažnijih vinskih središta Slovenije. Poseban dojam ostavlja obilazak 108 metara dugog podzemnog podruma u kojem vina dozrijevaju na stalnoj temperaturi od 12 do 13 stupnjeva. Upravo je ovdje nastala poznata Metliška črnina, jedno od najprepoznatljivijih vina regije, kao i prvi slovenski rosé i ledeno vino. Degustacija započinje pjenušcem dobrodošlice, a nastavlja se kušanjem odabranih vina uz lokalne delicije. No ono što ovo iskustvo čini posebnim nije samo vino, već priče o tradiciji, vinogradima i ljudima koji generacijama oblikuju identitet Bele krajine.

Nikola Zoko i promo RIC Bela krajina

Gastronomija koja spaja tradiciju i suvremene okuse

Belokranjska kuhinja temelji se na lokalnim sastojcima, sezonalnosti i receptima koji se prenose generacijama. Kad ste na ovom mjestu možete kušati domaće sireve, med, suhomesnate proizvode, riječnu ribu, vrhunska vina i tradicionalnu Belokranjsku pogaču, jedno od najprepoznatljivijih jela regije. Restorani i gostionice sve uspješnije kombiniraju tradicionalne recepte s modernim kulinarskim tehnikama, stvarajući gastronomsku scenu koja privlači ljubitelje dobre hrane iz cijele regije. Gostilna Müller u Črnomlju jedno je od najpoznatijih gastronomskih odredišta u Beloj krajini i savršeno mjesto za doživjeti lokalnu kuhinju u modernom, ali i dalje izrazito autentičnom okruženju. Smještena na adresi Ločka cesta 6 u Črnomelju, ova gostionica nudi jela pripremljena od lokalnih namirnica – od sezonskih predjela i domaćih juha do mesnih i ribljih specijaliteta, uz neizostavnu belokranjsku pogaču i svježe pečeni kruh koji se često ističe kao zaštitni znak kuhinje. Ručak u tri slijeda osmišljen je tako da goste vodi kroz različite okuse regije, od tradicionalnih baza do modernih kulinarskih interpretacija. Posebnu vrijednost daje i atmosfera: toplina domaćina, opušten ambijent, ali nekoliko soba za odmor koje su ujedno i odlična baza za daljnje istraživanje destinacije

Nikola Zoko i promo RIC Bela krajina

Rijeka Kupa ili Kolpa – najčišća i najtoplija slovenska rijeka

Kada lokalno stanovništvo govori o ljetu u Beloj krajini, gotovo uvijek prvo spominje rijeku Kupu, odnosno Kolpu kako je nazivaju Slovenci. Ova prekrasna rijeka koja prirodno povezuje Hrvatsku i Sloveniju smatra se jednom od najčišćih europskih rijeka. Tijekom ljetnih mjeseci temperatura vode često doseže vrlo ugodne vrijednosti (na području Metlike i do 30 stupnjeva tijekom ljeta) zbog čega privlači kupače, kajakaše, ribiče i ljubitelje prirode. Duž njezina toka nižu se brojna uređena kupališta, skrivene plaže i travnate obale koje nude idealne uvjete za cjelodnevni boravak u prirodi. Poljanska dolina, jedan od najljepših dijelova uz rijeku, otkriva potpuno drugačije lice Slovenije – mirno, zeleno i autentično. Na ovom dijelu toka rijeke Kolpe nalaze se hit mjesta za odmor- od manjih obiteljskih kampova do modernih smještajnih boutique hotela, prilagođenih različitim profilima gostiju. Buđenje uz šum rijeke, doručak u hladu drveća i večeri pod zvjezdanim nebom mnogima predstavljaju najveću vrijednost odmora u ovom dijelu Slovenije.

Nikola Zoko i promo RIC Bela krajina

Rafting na Kupi postaje hit među ljubiteljima aktivnog odmora

Na adresi Prelesje 10 u mjestu Stari trg ob Kolpi nalazi se jedan od najautentičnijih primjera spoja aktivnog turizma i lokalne gastronomije u Beloj krajini – Madronič gastro i turizam. Ovdje iskustvo počinje već dolaskom uz rijeku Kupu, odnosno Kolpu, gdje domaćin Peter Madronič organizira opuštenu pripremu za rafting za dvije ili više osoba. Nakon kratkog upoznavanja s opremom i sigurnosnim uputama, slijedi spust niz jednu od najčišćih rijeka u regiji. Kupa u ovom dijelu Slovenije nije brza ni opasna, već mirna i pitoma, što omogućuje gostima da se u potpunosti posvete uživanju u prirodi- od roštiljanja uz obalu rijeke, do ugodnog kupanja na tihim rukavcima, šljunčanim plažama i netaknutoj obali. Nakon povratka s rijeke doživljaj se nastavlja na najbolji mogući način – ručkom uz samu obalu sa zvijezdom stola- pastrvom pripremljenom na tradicionalan način. Za one koji žele produljiti svoj odmor na ovom mjestu- gostinstvo, kako se u sloveniji nazivaju restorani sa smještajnim jedinicama, nudi i smještaj.

Nikola Zoko i promo RIC Bela krajina

Mirisne farme i održivi turizam koji osvaja Europu

Jedan od najzanimljivijih trendova koji posljednjih godina oblikuje turističku ponudu Bele krajine jest razvoj održivog i iskustvenog turizma. Primjer toga je ekološka biljna farma Pod Hrelenom u Poljanskoj dolini, gdje posjetitelji mogu upoznati uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja, sudjelovati u radionicama te kušati proizvode nastale prema tradicionalnim receptima. Šetnja među nasadima lavande, mente, matičnjaka i drugih biljaka pruža potpuno drugačiji osjećaj boravka na ovom mjestu, a boravak u šumskom proplanku pretvorenom u veliki dnevni boravak na poseban način povezuje prirodu s lokalnom zajednicom.

Nikola Zoko i promo RIC Bela krajina

Resort Village Majer – luksuzni odmor u srcu Bele krajine, uz rijeku Kolpu

Resort Village Majer u Krasincu jedan je od najmodernijih i najautentičnijih primjera boutique seoskog resorta u Beloj krajini, smješten u neposrednoj blizini rijeke Kupe (Kolpe). Nalazi se na adresi Krasinec 1, u mirnom prirodnom okruženju gdje se spajaju tradicija i suvremeni dizajn inspiriran lokalnom arhitekturom. Resort je zamišljen kao “slow living” destinacija, gdje se gostima nudi bijeg od svakodnevice i potpuni kontakt s prirodom. Smještaj se sastoji od modernih apartmana i loft suiteova, uređenih u minimalističkom stilu s naglaskom na drvo, prirodne materijale i velike staklene površine koje otvaraju pogled prema zelenilu Bele krajine. Za one koji žele vlastiti mir tu je i glamping naselje gdje su kućice povezane šetnicom u obliku srca pružajući mogućnost da se tijekom boravka zadrži intima svakog gosta. Poseban naglasak stavljen je na lokalno iskustvo – od doručaka s domaćim proizvodima i suradnje s okolnim OPG-ovima do mogućnosti organizacije piknika uz rijeku, biciklističkih tura i aktivnog istraživanja doline Kolpe.