Čuvajte zdravlje: 7 stvari koje nikako nije dobro raditi po vrućini

Vikend pred nama obilježit će temperature i preko 37 Celzijevih stupanja što je ljudskom organizmu teško podnijeti, tako da si nemojte otežavati

Visoke temperature zavladale su Hrvatskom. Iako dolazak ljeta mnogima donose ljetni osjećaj bezbrižnosti, duge dane i više vremena na otvorenom, velike vrućine ujedno mogu biti ozbiljan izazov za organizam. Tijelo se tada pokušava rashladiti znojenjem, srce radi intenzivnije, a gubitak tekućine i minerala može se dogoditi puno brže nego što primijetimo.

Upravo zato tijekom najtoplijih dana pred nama neke svakodnevne navike nije dobro zanemariti. Od hrane i pića koje biramo, preko odjeće koju nosimo, pa sve do načina na koji provodimo vrijeme vani - male promjene mogu napraviti veliku razliku.

Izbjegavajte alkohol i prezaslađena pića

Hladno piće iz hladnjaka često izgleda kao najbolji spas od vrućine, ali nisu svi izbori jednako dobri. Alkohol može dodatno potaknuti gubitak tekućine, a velika količina zaslađenih napitaka može kratkotrajno osvježiti, ali ne hidratizira tijelo na najbolji način. Tijekom toplinskih valova najbolji izbor je obična voda, a dobro dođu i lagani napici poput nezaslađenog čaja ili vode s dodatkom voća. Ako se puno znojimo, važno je nadoknaditi i minerale.

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Preskočite tešku i masnu hranu

Ljeti tijelo već troši energiju na regulaciju temperature, a veliki, masni obroci mogu dodatno opteretiti probavu. Nakon teške hrane često dolazi osjećaj tromosti, umora i pospanosti. Bolji izbor su laganiji obroci: sezonsko voće i povrće, salate s proteinima, riba, jogurt i fermentirani proizvodi, juhe koje nisu preteške. To ne znači da treba izbaciti omiljenu hranu, nego samo prilagoditi vrijeme i količinu.

Ne naprežite se fizički

Jedna od najčešćih pogrešaka je podcijeniti koliko brzo vrućina može iscrpiti tijelo. Trčanje, intenzivan trening, košenje trave ili fizički poslovi tijekom najtoplijeg dijela dana mogu biti puno naporniji nego inače. Najbolje vrijeme za aktivnosti je rano jutro ili kasnije poslijepodne. Ako se ipak mora boraviti vani, treba raditi pauze, tražiti hlad i redovito piti tekućinu.

Izbjegavajte odjeću koja 'ne diše'

Uska sintetička odjeća možda izgleda odlično, ali tijekom velikih vrućina može otežati isparavanje znoja. Tijelu treba omogućiti da diše. Najugodniji izbor su: lan, pamuk, viskoza, prozračni krojevi. Široke košulje, lagane haljine i hlače često su puno ugodnije od komada koji se lijepe uz tijelo.

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Ne preskačite odmor

Vruće noći često poremete spavanje, a nedostatak sna dodatno pojačava osjećaj iscrpljenosti. Tijelu je tijekom ljeta i dalje potreban kvalitetan odmor. Kako biste si olakšali spavanje tijekom ljetnih noći, pokušajte provjetriti prostor navečer i držati prostor što ugodnijim tijekom dana. Također, može pomoći i izbjegavati teške obroke neposredno prije spavanja te smanjenje korištenja ekrana prije odlaska na počinak. Umor se po vrućini često pripisuje vremenu, ali ponekad je znak da tijelu treba više odmora.

Ne pretjerujte s klimatizacijom

Klimatizirani prostori mogu biti pravi spas, ali velika razlika između vanjske temperature i temperature unutra može biti neugodan šok za organizam. Naglo hlađenje može uzrokovati glavobolju, ukočenost mišića i nelagodu u dišnim putevima te pad imuniteta pa je organizam podložniji virusima. Ugodnije je održavati umjerenu temperaturu i ne stvarati preveliku razliku.

Ne ignorirajte znakove da tijelo traži pomoć

Glavobolja, vrtoglavica, slabost, mučnina, jaka žeđ ili neobičan umor znakovi su da treba stati i rashladiti se. Tijekom velikih vrućina najvažnije je slušati tijelo. Nekoliko čaša vode više, laganiji obrok, pauza u hladu i prikladna odjeća često su najjednostavniji načini da ljeto prođe ugodnije.