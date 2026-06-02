Svi putevi vode u Terme Čatež! Imamo vodič za uživanje u najpopularnijoj termaloj destinaciji Slovenije

Ako postoji destinacija koja je posljednjih godina dodatno utvrdila sinonim za obiteljski odmor, wellness vikende i ljetni bijeg bez dugih putovanja, onda su to Terme Čatež. Od Zagreba udaljene manje od pola sata vožnje automobilom po lokalnim cestama (zbog čega vam ne treba slovenska vinjeta) danas su mjesto koje podjednako vole i mali i veliki, mirna oaza za odmor i zabavu, ujedno jedan od najposjećenijih termalnim resortima u regiji. Uoči i kalendarskog početka ljeta, termalni raj s povijesti organiziranog turizma, dugoj više od 100 godina otvorio je vrata Ljetnoj Termalnoj rivijeru pružajući ugodu kupanja i sunčanja na kontinentu.

Ljetna Termalna rivijera: Mjesto gdje djeca ne izlaze iz bazena

Ljetna Termalna rivijera u već godinama nosi titulu jednog od najpoznatijih i najvećih vodenih kompleksa u ovom dijelu Europe, a upravo je spoj zabave, termalne vode i sadržaja za sve generacije ono po čemu je posebna. Smještena na više od 10.000 četvornih metara vodenih površina, Termalna rivijera nije samo klasičan aquapark, nego kompletna ljetna destinacija u kojoj jednako uživaju obitelji s djecom, parovi i ljubitelji wellness odmora.

Posebnost cijelog kompleksa krije se u raznolikosti sadržaja - od adrenalinskog tobogana, popularnog Bumeranga i tri tobogana, neponovljive Termalna formula, bazena s valovima, spore rijeke, gusarskog otoka, dječjeg vodenog grada, olimpijskog bazena sve do hidromasažne zone za opuštanje i to na termalnim izvorima čija je termalna voda opuštajuća, ugodna i uvijek baš prave temperature. A kad je vrijeme za predah tu su gastro oaze s ponudom kojoj je teško odoljeti - u sklopu ljetne Termalne rivijere nalazi se Snack bar, novi gastro Kiosk, ponuda azijske kuhinje... i naravno, nezaboravni čateški sladoledi, kremšnite i ostale slastice koje se svakog dana pripremaju pod budnim okom čateških majstora.

Boravak u Čatežu - za sve stilove odmora

Unutar resorta nalazi se nekoliko hotela i smještajnih opcija prilagođenih različitim tipovima gostiju. Hotel Terme je, tako idealan za sve one koji žele wellness odmor; s vlastitim bazenom, spa/sauna zonom i fitnessom nakon čega se događa pravi reset. Hotel Toplice je posebno je popularan među roditeljima i djecom izravno je povezan sa zimskom Termalnom rivijerom i nudi brz pristup svim glavnim sadržajima resorta.

Već godinu dana posebnu pažnju privlači i Hotel Toplice-Family Inn, prvo najstariji hotel u Termama Čatež, a sada prvi slovenski obiteljski hotel u kojem su mališani omiljeni i najvažniji gosti. Family sobe, igraonice, animacija i činjenica da ne postoji klasična recepcija, već velika igraonica u kojoj se stvaraju nova prijateljstva samo su neki razlozi zašto je često lista čekanja za ovaj tip smještaja.

Za one koji žele spojiti prirodu, odmor i boravak na nekoliko termalnih izvora, umjesto hotela tu su apartmani i mobilne kućice (koje pružaju opušten ritam odmora) uz neposrednu blizinu bazena i Termalne rivijere. Posebno je popularan Gusarski zaljev jedinstveni dio resorta inspiriran avanturističkom pričom o gusarima koji je prava mala atrakcija ovog resorta. Drvene kućice, mostići, jezero i prirodno okruženje stvaraju osjećaj odmora daleko od svakodnevice, dok su svi glavni sadržaji resorta udaljeni svega nekoliko minuta hoda. I znate li što je još zanimljivo kad ste u Čatežu? Gotovo sva mjesta na kojima ćete spavati nalaze se na termalnim izvorima (ima ih čak 11/ voda izvire s dubine od 300 do 600 metara, a ljekovita voda na samom je izvoru temperature 42 °C) što, uz uživanje u kupanju, omogućuje pravi odmor i miran san.

Resort sa zabavom zbog koje klinci zaboravljaju na mobitel

Boravak u tijekom ljeta puno je više od klasičnog odmora u toplicama. Cijeli resort funkcionira poput malog grada zabave i sadržaja, a atmosfera često podsjeća na scene iz američkih obiteljskih filmova u kojima se cijeli dan nešto događa-od jutarnje animacije do večernjih partyja i druženja pod svjetlima lunaparka. Tijekom dana posebna atmosfera vlada na bazenima gdje animatori organiziraju igre, plesne programe i aktivnosti za djecu dok odrasli uživaju u opuštenijem ritmu lounge zone. Večeri u Termama Čatež imaju potpuno drugačiji ritam. Cabana Lounge & Play bar jedno je od glavnih mjesta okupljanja gdje se organiziraju karaoke party, cocktail radionice i zabavni večernji program koji okupljaju goste svih generacija. Tu su i pub kviz, biljar, društvene igre i brojni sadržaji zbog kojih se druženje često produži do kasno u noć.

Izlet u Mokrice - bajka s pogledom na Terme Čatež

Smještene usred stoljetnog parka i zelenila, Mokrice izgledaju poput filmske kulise- spoj povijesti, prirode, gastronomije i elegantnog odmora koji oduševljava na prvi pogled. Središte cijele priče je bajkoviti dvorac Mokrice, jedan od najljepših dvoraca u ovom dijelu Slovenije, čija povijest seže stoljećima unatrag.

