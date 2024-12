Brzi i ukusni. Donosimo 8 recepata za jednostavne božićne kolače

Božićne slastice ne trebaju biti komplicirane, sa šest različitih vrsta brašna i osam začina. Ponekad su jednostavni božićni kolači upravo oni najbolji, a mi ti donosimo devet recepata za one najjednostavnije.

Čokoladne bombice

Čokoladne kuglice poslužene na štapićima ili kao jednostavan fingerfood su uvijek dobra ideja. Jednostavni kolač poput čokoladnih bombica ne samo da će ti uštedjeti vrijeme, nego ti za njih ne treba ni pećnica.

Čokoladne bombice sastojci:

200 g mljevenih keksa

100 g čokolade za kuhanje

2 žlice maslaca

2-3 žlice mlijeka

Čokoladne bombice postupak:

Otopi čokoladu s maslacem na laganoj vatri. U zdjeli pomiješaj mljevene kekse s otopljenom čokoladom. Dodaj mlijeko po potrebi dok ne dobiješ tijesto koje se lako oblikuje. Oblikuj male kuglice i uvaljaj ih u mljevene orahe, kokos ili kakao. Stavi u hladnjak na 15 minuta da se stisnu.

Medenjaci bez jaja

Ako tražiš recept koji je brzo gotov, ne peče se dugo, a još uz to nema jaja, probaj medenjake bez jaja.

Medenjaci bez jaja sastojci:

250 g brašna

100 g meda

50 g maslaca

1 žličica cimeta

Medenjaci bez jaja postupak:

Otopi maslac i med na laganoj vatri, pa ostavi da se malo ohladi. U zdjeli pomiješaj brašno i cimet. Dodaj otopljeni maslac i med te umijesi tijesto. Razvaljaj tijesto i izreži oblike kalupima. Peci na 180°C oko 10-12 minuta.

Štapići od bjelanjaka

Za ovu slasticu će ti trebati malo više posla, ali to je stvarno samo malo više. Trebat će ti samo bjelanjci i uz to mljeveni bademi. No uzmi u obzir da je ovo najkompliciranije jelo na ovom popisu recepata - svi su zaista jednostavni.

Štapići od bjelanjaka sastojci:

2 bjelanjka

100 g šećera

50 g mljevenih badema

Prstohvat soli

Štapići od bjelanjaka postupak:

Istuci bjelanjke s prstohvatom soli u čvrsti snijeg. Postupno dodaj šećer, neprestano miksajući dok ne postane sjajan. Lagano umiješaj mljevene bademe žlicom. Stavi smjesu u slastičarsku vrećicu i istisni oblike štapića na papir za pečenje. Peci na 120°C oko 20 minuta, dok ne postanu hrskavi izvana.

Nutella keksi

Popularni čokoladni namaz idealan je sastojak u brojnik blagdanskim slasticama, a za ove jednostavne božićne kekse, trebat će ti samo tri sastojka. Ne može jednostavnije od toga!

Nutella keksi sastojci:

200 g Nutelle

1 jaje

150 g brašna

Nutella keksi postupak:

U zdjeli pomiješaj Nutellu, jaje i brašno dok ne dobiješ glatku smjesu. Oblikuj male kuglice veličine oraha. Kuglice spljošti dlanom ili vilicom da dobiješ oblik keksa. Posloži kekse na papir za pečenje, ostavljajući razmak među njima. Peci u zagrijanoj pećnici na 180°C oko 10 minuta.

Kokos kuglice

Milijun je različitih varijanti kokos kuglica. S kakao ili bez, s keksom ili bez, s tamnom čokoladom, orašastim plodovima ili nečim trećim. Ovaj recept nam se činio najjednostavnijim za ovaj božićni kolačić.

Kokos kuglice sastojci:

200 g kondenziranog mlijeka

150 g kokosovog brašna

50 g bijele čokolade (za dekoraciju)

Kokos kuglice postupak:

U zdjeli pomiješaj kondenzirano mlijeko i kokosovo brašno dok ne dobiješ gusto tijesto. Oblikuj male kuglice rukama. Kuglice možeš uvaljati u još malo kokosa za dekoraciju. Po želji ih prelij otopljenom bijelom čokoladom. Stavi u hladnjak na 15 minuta da se stegnu prije posluživanja.

Limun keksići

Osvježavajuć limun je super dodatak svakoj slastici, bilo da radiš palačinke ili tortu. Malo limunove korice ili soka od limuna nikad ne škodi, ali ovi keksi su toliko jednostavni, a toliko dobri!

Limun keksići sastojci:

200 g brašna

100 g maslaca

50 g šećera

Sok i naribana korica jednog limuna

Limun keksići postupak:

U zdjeli pomiješaj brašno, šećer i maslac narezan na komadiće. Dodaj sok i koricu limuna pa mijesi dok ne dobiješ tijesto. Razvaljaj tijesto i izreži oblike po želji (srca, zvjezdice...). Posloži na lim obložen papirom za pečenje. Peci na 180°C oko 10-12 minuta dok rubovi ne postanu zlatni.

Zvjezdice od lisnatog tijesta

Bilo da kupuješ listano ili ga radiš sama doma, s ovim zvjezdicama nećeš fulati. Iako u ovoj varijanti su zvjezdice, za ovaj jednostavan božićni kolačić možeš koristiti bilo koji oblik koji imaš.

Zvjezdice od lisnatog tijesta sastojci:

250 g lisnatog tijesta

2 žlice meda

Cimet po ukusu

Šećer u prahu za posipanje

Zvjezdice od lisnatog tijesta postupak:

Razvaljaj lisnato tijesto na pobrašnjenoj površini. Izreži oblike zvjezdica pomoću kalupa. Premaži svaku zvjezdicu tankim slojem meda i pospi cimetom. Peci 10 minuta na 200°C dok ne porumene. Kad se ohlade, pospi šećerom u prahu za blagdanski ugođaj.

Džem keksići

Ima li što jednostavnije i ljepše od keksića s džemom? Malo brašna, šećera i maslaca i žlica džema sve je što ti treba za ove jednostavne božićne keksiće.

Džem keksići sastojci:

200 g brašna

100 g maslaca

2 žlice šećera

Malo omiljenog džema

Džem keksići postupak:

Umijesi tijesto od brašna, šećera i maslaca narezanog na komadiće. Oblikuj male kuglice i lagano pritisni sredinu prstom ili žličicom da napraviš udubljenje. Udubljenje napuni džemom po izboru. Posloži keksiće na papir za pečenje, ostavljajući razmak među njima. Peci 10-12 minuta na 180°C dok ne postanu lagano zlatni.

