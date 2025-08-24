Stigle su prve gležnjače - evo koji će modeli obilježiti jesen

Stižu hladniji dani, a s njima i prvi modeli gležnjača koji će zamijeniti ljetne sandale i postati nezaobilazan dio svake jesenske kombinacije

Sve smo bliži jeseni, a na police omiljenih high street trgovina stigli su prvi jesenski noviteti koji će unijeti dozu osvježenja u naše ormare i začiniti svakodnevne kombinacije. Kao jedan od ključnih komada koji svake godine zauzimaju tron jesenske mode ističu se – gležnjače. One su pravi modni klasik, ali i komad koji se iz sezone u sezonu osvježava novim detaljima, bojama i materijalima. Ove jeseni izbor je šarolik – od boho i kaubojskih inspiracija, preko minimalističkih modela u crnoj koži, pa sve do statement varijanti koje će oduševiti trendseterice.

U kolekcijama dominiraju gležnjače od brušene kože, koje su savršene za dnevne kombinacije uz traperice i kardigane, ali i za lepršave boho haljine koje i u jesenskim danima izgledaju posebno chic uz par stylish čizmica. Ljubiteljice klasičnog stila pronaći će modele od glatke crne kože s jednostavnom siluetom koje se odlično slažu s poslovnim outfitima – od odijela do suknji olovka kroja. Poseban naglasak ove sezone daju i brendovi poput Zare, koja je predstavila pletene gležnjače s tankom potpeticom u toploj smeđoj nijansi – efektne, elegantne i namijenjene onima koje žele unijeti dozu odvažnosti u svoje kombinacije. Tu su i modeli sa životinjskim printom koji podižu i najjednostavniji look – primjerice, spoj leopard gležnjača i jednostavnih traperica uvijek izgleda stylish.

Zara

Bez obzira preferiraš li klasične i svestrane modele koji se nose godinama ili pak voliš trendovske verzije koje osvajaju na prvi pogled, gležnjače su komad koji se svake jeseni iznova potvrđuje kao modni favorit. Njihova prilagodljivost i mogućnost kombiniranja s gotovo svakim jesenskim lookom čine ih investicijom koja se uvijek isplati.

U nastavku izdvajamo neke od najboljih modela iz jesenskih kolekcija popularnih high street brendova.

Zara - 55,95 €

Zara - 55,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 59,95 €

Zara - 69,95 €

Zara - 69,95 €

Massimo Dutti - 129 €

H&M - 39,99 €

H&M - 38,99 €

H&M - 119 €

H&M - 129 €

H&M - 99 €

Arket - 259 €

Arket - 229 €