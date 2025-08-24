Studentica Ema i fizioterapeut Dominik stižu u 'Život na vagi'!

U devetoj sezoni 'Života na vagi' sudjelovat će i Ema iz Graza te Dominik iz Dugog Sela

EMA, 19, GRAZ

Najmlađa kandidatkinja želi biti nova pobjednica 'Života na vagi'!

Ema dolazi iz Graza, ima 19 godina i već sada hrabro stoji pred jednim od najvećih izazova u svom životu. „Kad se pogledam u ogledalo, vidim jednu divnu osobu skrivenu u oblinama“, iskreno kaže studentica koja jako vjeruje u sebe. „Želja mi je biti druga pobjednica u 'Životu na vagi'“, otkriva.

Put do tog sna nije bio lagan. U školi je često doživljavala uvrede - govorili su joj su da će pojesti svu djecu u razredu. Ipak, Emu najviše zabrinjava budućnost: boji se bolesti i pomisli da možda neće moći postati majka. „Sada je pravo vrijeme da promijenim život iz korijena“, kaže Ema, koja vjeruje da joj upravo ovaj show može pomoći da napravi iskorak koji je dugo odgađala. Kao uzor navodi Alinu Pantseyevu, bivšu pobjednicu showa čija je životna priča i gubitak kilograma inspiriraju.

Za sebe kaže da je zanimljiva, kreativna, druželjubiva i korektna prijateljica, a u budućnosti se vidi kao prava ambasadorica promjene. „Za pet godina vidim se kao zvijezda 'Života na vagi' - putujem i dijelim savjete“, govori mlada kandidatkinja kojoj je ovo tek prvi korak prema životu kakav zaslužuje.

DOMINIK, 32, DUGO SELO

Fizioterapeut i tata četvero djece želi ponovno pratiti njihov tempo

Dominik ima 32 godine, dolazi iz Dugog Sela i radi kao fizioterapeut. Najviše je ponosan na svoju obitelj - otac je četvero djece koja su mu i najveći motiv za prijavu u show. „Kad se pogledam u ogledalo, vidim jednog super lika, veselog i dragog, s velikim trbuhom posred tijela“, kaže kroz smijeh, ali svjestan da taj 'detalj' mora nestati.

Višak kilograma mu otežava svakodnevicu, posebno u trenucima s djecom. „Volio bih koristiti neke sprave za igru s njima, npr. trampolin, ali ne mogu zbog prevelike težine. Ne mogu pratiti tempo koji mi zadaju moji klinci“, iskreno priznaje. Osim toga, želio bi se vratiti košarci, no koljena i leđa trenutno mu to ne dopuštaju.

Iako se tijekom djetinjstva znao neugodno osjećati zbog kilograma, njegov pravi strah je puno ozbiljniji - prerani odlazak od obitelji. „Straši me pomisao na njihov život bez tate“, govori. Upravo zato odlučio je stati na kraj odgađanju. „Došao sam do točke kada bi mi bilo jako teško skinuti sve te kilograme sam. A osim toga, fali mi natjecanja i adrenalina u životu“, kaže Dominik koji sebe opisuje kao vedrog, borbenog, upornog, odanog čovjeka koji je spreman za novu životnu utakmicu.

