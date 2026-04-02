Znaš li zašto se posti i što se smije jesti za Veliki petak? Imamo ukusne recepte

Objašnjavamo zašto se posti na Veliki petak, tko je obvezan sudjelovati te što se smije jesti, uz prefine tradicionalne recepte

Veliki petak donosi dan introspekcije, tišine i nade. Iako obilježava sjećanje na Kristovu muku i smrt na križu, Veliki petak je i dan kad se vjernici diljem svijeta prisjećaju duboke ljubavi koju je Isus iskazao prema ljudima, kroz svoje patnje i žrtvu.

Na ovaj dan, ne slavi se sveta misa, jer Krist je već dao svoju krvnu žrtvu za spas čovječanstva. To je trenutak kada se u miru i poštovanju osjeća ta posebna povezanost, a misa, koja je inače simbolična, izostaje kao znak počasti prema toj nevjerojatnoj žrtvi. Veliki petak je dio Vazmenog trodnevlja, koje uključuje Veliki četvrtak, Veliku subotu i završava radosnim Uskrsom.

Zašto se posti na Veliki petak?

Post i nemrs na Veliki petak imaju duboko duhovno značenje. Post, kao čin suzdržavanja od hrane, simbolizira poštovanje prema toj velikoj žrtvi i podsjeća na Kristovu patnju, dok nemrs, s druge strane, znači suzdržavanje od konzumacije mesa. Na Veliki petak se ne jede meso kao znak poštovanja prema Kristovoj krvnoj žrtvi, no riba i plodovi mora su dopušteni, jer nisu smatrani "toplokrvnim" mesom.

Tko mora postiti na Veliki petak?

Za razliku od drugih dana u godini, post i nemrs su na Veliki petak obavezni za sve vjernike koji su zdravi i u dobi za post. Badnjak i petci tijekom godine nose preporuku nemrsa, ali nisu obveza – dok je Veliki petak poseban dan u crkvenoj godini, posvećen sjećanju na Isusovu muku i smrt.

Kod katolika je post obvezan na Veliki petak i to za sve osobe od 18 do 60 godina. Također je za sve katolike starije od 14 godina obvezan i nemrs.

Do kada traje post na Veliki petak?

Na Veliki petak post traje cijeli dan – od ponoći do ponoći. To znači da bi se tijekom cijelog dana trebala suzdržavati od obilnijih obroka i mesa. Želiš jesti jednostavniju i skromniju hranu poput ribe, povrća ili juha.

Naravno, praksa se može razlikovati – ovisno o vjerskoj tradiciji, običajima tvoje obitelji ili zajednice kojoj pripadaš. Neki drže da se smije jesti nakon što padne mrak, odnosno kad se na nebu pojave prve zvijezde.

Što se smije jesti na Veliki petak?

Prema mnogim kršćanskim tradicijama, meso toplokrvnih životinja se izbjegava, dok su riba i morski plodovi dopušteni, jer se ne smatraju "pravim" mesom. Zato su jela s ribom najčešći izbor, jednostavna, ali bogata okusom.

Na Veliki petak se nastoji jesti lagano, pa su uz ribu česti i razni biljni prilozi, mahunarke, krumpir, povrće, kao i jela bez masnoće i mesa.

U kontinentalnoj Hrvatskoj, tradicionalno se priprema grah bez mesa, suho voće, kompoti, domaće štrudle od sira, te tijesto s orasima ili makom. Od ribe se najčešće jede šaran, som ili štuka, često pohana ili u fiš paprikašu.

U Istri, Primorju i Dalmaciji, stolovi su puni morske ribe i plodova mora – od bakalara, brudeta i oslića do školjki i hobotnice. Iako su običaji različiti od kraja do kraja, ono što svima povezuje obrok jest želja da se blaguje jednostavno, ali s ljubavlju i pažnjom prema obiteljskoj tradiciji.

Veliki petak recepti

Kako je riba najčešće namirnica koju kršćani jedu u Hrvatskoj za Veliki petak, tako su i neke jela češća od drugih. Za vrijeme Velikog petka, tradicionalno je da obitelj jede zajedno, pa se i pripremaju obiteljski obroci. Ako trebaš ideju što spremiti za ovaj dan, izdvojili smo neke recepte koji bi te mogli inspirirati.

Tuna bolonjez

Blagdanski obroci znaju biti izazovni ako imaš djecu za stolom. Posebno ako su u pitanju riblja jela gdje je riba u komadu. Ako tražiš riblji ručak koji će djeca stvarno pojesti (i tražiti još), ovaj tuna bolonjez je pun pogodak. Okusom podsjeća na klasični bolonjez, ali je laganiji, zdraviji i gotov za pola sata. Još bolje od toga – bolonjez uvijek ispadne bolji kad se radi u većim količinama, pa ako ćeš imati goste, ovo jelo je idealno!

Shutterstock

Tuna bolonjez sastojci:

2 konzerve tune u maslinovom ulju (ili vodi)

1 glavica luka

2 režnja češnjaka

1 mrkva

1 tikvica (naribana, po želji)

400 ml pasirane rajčice

2 žlice koncentrata rajčice

1 dcl vode

Maslinovo ulje

Sol, papar, origano, bosiljak

Tjestenina po izboru (špageti, penne, fusilli…)

Tuna bolonjez postupak:

Na maslinovom ulju pirjaj luk, češnjak i naribanu mrkvu dok ne omekšaju. Dodaj i tikvicu ako je koristiš.

Umiješaj tunu, pasiranu rajčicu, koncentrat i vodu, začini po ukusu.

Kuhaj na laganoj vatri 15–20 minuta da se sve lijepo sjedini i zgusne.

Skuhaj tjesteninu prema uputama i pomiješaj s umakom ili posluži sa strane.

Po želji pospi ribanim sirom – djeca će biti oduševljena!

Bakalar na crveno

Ako voliš riblja jela, bakalar na crveno je klasik s kojim ne možeš pogriješiti. Recept je starinski i često se priprema baš za Veliki petak – uz šalšu i krumpir, dobiješ bogato jelo koje zasiti cijelu obitelj. Priprema zahtijeva malo više vremena, ali vjeruj, svaka minuta se isplati kad zamiriše iz pećnice.

Brudet na dalmatinski

Svaka kuća ima svoju verziju, ali ovaj recept ti donosi klasičan, jednostavan i uvijek uspješan rezultat. Super je jer možeš napraviti veću količinu i nahraniti cijelu obitelj – i svi će te tražiti repete.

Dino Stanin/PIXSELL

Brudet na dalmatinski sastojci:

1 kg miješane ribe (ugor, škarpina, orada… po izboru)

2 glavice luka

4 režnja češnjaka

3 svježe rajčice (ili 1 konzerva pelata)

2 žlice koncentrata rajčice

Maslinovo ulje

1 dcl bijelog vina

Peršin, lovorov list

Sol, papar

1 čili (po želji)

1 žlica vinskog octa

Palenta za serviranje

Brudet na dalmatinski postupak:

Nasjeckaj luk i pirjaj ga na maslinovom ulju dok ne omekša i lagano požuti. Dodaj sitno sjeckani češnjak.

Ubaci rajčice i koncentrat, pa pusti da se kuha dok se sve lijepo ne poveže.

Dodaj vino, ocat, začine i lovor, pa složi ribu u jednom sloju. Nemoj miješati kuhačom – samo lagano protresi lonac s vremena na vrijeme.

Kuhaj na laganoj vatri oko 45 minuta, dok se umak ne zgusne i riba ne omekša.

Serviraj uz palentu i malo sjeckanog peršina za kraj.

Bakalar na bijelo

Bakalar na bijelo je kremasti klasik koji savršeno paše uz kruh ili kuhani krumpir. Ova kombinacija bakalara, maslinova ulja i češnjaka daje pun, ali nježan okus koji podsjeća na djetinjstvo i obiteljske ručkove. Idealno je jelo za posne dane, a posebno ako voliš nešto fino i zasitno, ali bez puno kompliciranja.

Pržene papaline i krumpir salata

Papaline su jednostavne, jeftine i neodoljivo hrskave kad ih dobro ispržiš. A uz njih, krumpir salata je klasik koji ide uz sve. Ovo jelo je brzo gotovo, a svi ga vole – od bake do najmlađih. Idealno je za Veliki petak, kad tražiš nešto skromno, ali ukusno.

Shutterstock

Papaline sastojci:

500–700 g svježih papalina

Brašno za paniranje

Sol

Ulje za prženje

Limun za posluživanje

Krumpir salata sastojci:

1 kg krumpira

1 crveni luk

2 žlice jabučnog octa

Maslinovo ulje

Sol, papar

Peršin (po želji)

Pržene papaline i krumpir salata postupak:

Očisti papaline (ili još bolje – kupi već očišćene), posoli ih i uvaljaj u brašno.

Prži ih u dubokom ulju dok ne postanu zlatno hrskave. Ocijedi ih na papirnatom ubrusu.

Za salatu – skuhaj krumpir u ljusci, oguli i nareži na ploške dok je još topao.

Dodaj sitno sjeckani luk, ocat, sol, papar i dobru dozu maslinova ulja. Promiješaj nježno i ostavi da se ohladi.

Posluži papaline s kriškom limuna i velikom zdjelom salate.

Shutterstock

Fiš paprikaš

Fiš paprikaš je jedno od onih jela koje voliš jesti na žlicu kad ti treba nešto toplo, mirisno i domaće. Priprema nije strašna – najviše posla imaš s čišćenjem ribe, ali jednom kad to riješiš, sve ide glatko. Savršen je za veće društvo ili obiteljski ručak, pogotovo za blagdane kad želiš da stol izgleda i miriši posebno.