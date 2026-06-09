Bakino varivo od mahuna uvijek je bilo najbolje: Tajna je u jednom sastojku

Ovo varivo idealno je kao samostalan lagani obrok uz komad svježeg kruha za umakanje, ali može poslužiti i kao bogat prilog uz meso. Najbolje od svega, kao i mnoga jela na žlicu, često je još ukusnije idućeg dana kada se okusi prožmu

Ljeto je sinonim za jednostavnost, za jela koja ne zahtijevaju sate provedene uz štednjak, ali koja unatoč tome pružaju osjećaj sitosti i okusa koji podsjeća na dom. Jedno od takvih jela, duboko ukorijenjeno u našoj, ali i mediteranskoj kulinarskoj tradiciji, svakako je varivo od mahuna. Ovo skromno, ali izdašno jelo na žlicu savršen je primjer kako se od nekoliko osnovnih sastojaka iz vrta može stvoriti obrok koji hrani i tijelo i dušu. Bilo da koristite mlade, tanke zelene mahune ili široke, plosnate mahune poznate kao Romano, princip je isti: sporo kuhanje u bogatom umaku od povrća koje dopušta mahunama da upiju sve arome i postanu neodoljivo mekane.

Srce mediteranske kuhinje u jednom loncu

Diljem Mediterana pronalazimo slične inačice ovog jela, što samo potvrđuje njegov univerzalni šarm. Osim klasične kombinacije s krumpirom i mrkvom, varivo od mahuna otvoreno je za eksperimentiranje. Dodatak dimljene paprike dat će mu dublju, pomalo zadimljenu notu, dok svježi bosiljak, kao u nekim talijanskim verzijama, unosi dašak svježine. Za bogatiju teksturu, pred kraj kuhanja možete dodati šaku kuhanog slanutka ili bijelog graha. Neki recepti, pak, sugeriraju posipanje jela tostiranim listićima badema i nasjeckanim maslinama netom prije posluživanja, što pruža iznenađujući hrskavi kontrast mekoći variva.

Recept za savršeno ljetno varivo

Iako postoji bezbroj varijacija, donosimo recept koji spaja ono najbolje iz domaće tradicije s malim trikovima koji jamče bogatstvo okusa.

Sastojci:

dvije do tri žlice maslinovog ulja

jedna veća glavica luka, sitno sjeckana

dva režnja češnjaka, sitno sjeckana

dvije mrkve, narezane na kolutiće

dva krumpira srednje veličine, narezana na kockice

500 g svježih zelenih mahuna, očišćenih i prepolovljenih

400 g pelata ili tri veće zrele rajčice, nasjeckane

jedna čajna žličica šećera

jedna čajna žličica slatke crvene paprike

sol i svježe mljeveni papar po ukusu

jedna litra povrtnog temeljca ili vode

svježi peršin, sitno sjeckan

Postupak:

1. U većem loncu na srednje jakoj vatri zagrijte maslinovo ulje. Dodajte sitno sjeckani luk i prstohvat soli te ga pirjajte šest do osam minuta, dok potpuno ne omekša i ne postane proziran.

2. Dodajte nasjeckani češnjak i kratko ga pržite, tek tridesetak sekundi, samo dok ne zamiriše. Odmah zatim dodajte mrkvu i krumpir te pirjajte uz miješanje otprilike pet minuta.

3. U lonac dodajte očišćene mahune i sjeckane rajčice (pelate), zajedno sa šećerom i slatkom crvenom paprikom. Dobro promiješajte da se svi sastojci sjedine. Šećer će pomoći uravnotežiti kiselost rajčice i izvući prirodnu slatkoću povrća.

4. Sve zalijte temeljcem ili vodom, tek toliko da prekrije povrće. Začinite solju i paprom, a zatim pustite da zakuha.

5. Kada varivo proključa, smanjite vatru na najmanje, poklopite lonac i pustite da se lagano kuha 30 do 40 minuta, odnosno dok sve povrće ne bude potpuno mekano. Vrijeme kuhanja prilagodite vrsti mahuna i željenoj mekoći.

6. Kušajte i po potrebi dodatno začinite. Prije posluživanja, umiješajte obilnu količinu svježe nasjeckanog peršina.