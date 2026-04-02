Veliki četvrtak: Što slavimo i koji su običaji na ovaj dan u Hrvatskoj?
Veliki četvrtak, koji 2026. godine pada na 2. travnja, dan je kojim Katolička crkva ulazi u Vazmeno trodnevlje, najsvetije razdoblje liturgijske godine. Njime započinje spomen na muku, smrt i uskrsnuće Isusa Krista, a obilježava se bogatim obredima i narodnim običajima koji su duboko utkani u hrvatsku tradiciju.
Spomen na Posljednju večeru
Teološki, Veliki četvrtak je spomendan Posljednje večere, na kojoj je Isus ustanovio dva ključna sakramenta kršćanstva: Euharistiju, pretvorivši kruh i vino u svoje tijelo i krv, te svećenički red. Tog je dana svojim učenicima ostavio i novu zapovijed ljubavi, simbolički im oprаvši noge.
U spomen na to, u katedralama se ujutro slavi Misa posvete ulja, jedina misa tog jutra u cijeloj biskupiji. Biskup tada blagoslivlja ulja koja će se tijekom godine koristiti za krštenje, bolesničko pomazanje i krizmu, a svećenici obnavljaju svoja ređenjska obećanja.
Od slavlja do tišine u crkvama
Vrhunac dana je večernja Misa večere Gospodnje koja se slavi u svim župama. Ona započinje svečanim pjevanjem Slave, a u tom trenutku posljednji put zazvone sva crkvena zvona i zasviraju orgulje. Nakon toga, one utihnu sve do Vazmenog bdjenja na Veliku subotu. U narodu se taj trenutak tišine slikovito opisuje riječima da su "zvona otišla u Rim". Umjesto njih, vrijeme molitve i obreda u mnogim selima najavljuju dječaci s drvenim klepetaljkama i čegrtaljkama.
Nakon mise, oltar se ogoljuje; skidaju se svi ukrasi, svijećnjaci i oltarnici, a posvećene hostije prenose se na sporedni oltar. Time crkva ulazi u razdoblje tišine i žalosti, prisjećajući se Kristove molitve u Getsemanskom vrtu i nadolazeće muke.
Živi običaji diljem Hrvatske
Hrvatska baštini mnoštvo jedinstvenih običaja vezanih za Veliki četvrtak. Najpoznatija je procesija "Za križen" na otoku Hvaru, tradicija stara pet stoljeća pod zaštitom UNESCO-a. U noći s četvrtka na petak, šest procesija istovremeno kreće iz Jelse, Pitava, Vrisnika, Svirča, Vrbanja i Vrboske te tijekom osam sati prelaze 25 kilometara, a da se pritom ne susretnu.
U Dalmaciji je raširen i običaj žudija, čuvara Kristova groba. Mladići odjeveni u odore rimskih vojnika stražare uz oltar od Velikog četvrtka, a njihov obred završava na Vazmenom bdjenju, kada na navještaj uskrsnuća u strahu popadaju na pod. U dane Svetog trodnevlja tradicionalno se nisu obavljali teži poslovi na polju, a u nekim krajevima sačuvan je i običaj da majke na taj dan operu noge svojoj djeci, kao i stari običaj trešenja voćaka kako bi bolje rodile.
Veliki četvrtak dan je dubokih kontrasta. U njemu se isprepliću radost uspostave Euharistije i sjeta nadolazeće muke. Tišina koja zavlada u crkvama i selima nije praznina, već sabrana priprema za Veliki petak i iščekivanje najvećeg kršćanskog blagdana, Uskrsa.