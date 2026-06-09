Haljine u nijansama plave boje su hit ljeta: Ovo su najljepši high street modeli

Od nježnih nebeskih i pastelnih tonova do upečatljive kobalt plave, komadi u svim nijansama plave viđaju se posvuda, a posebno se ističu haljine

Ako postoji jedna boja koja je ovog ljeta osvojila modne piste, high street kolekcije i društvene mreže, onda je to plava. Od nježnih pastelnih tonova koji podsjećaju na vedro ljetno nebo do intenzivne kobalt plave koja privlači poglede na prvi pogled, plava je postala nezaobilazan dio ljetne garderobe. Elegantna, osvježavajuća i lako nosiva, savršeno se uklapa u opuštenu atmosferu toplih dana.

Posebno mjesto među omiljenim ljetnim komadima zauzimaju haljine u plavim nijansama. Osim što djeluju svježe i sofisticirano, lako se prilagođavaju različitim stilovima i prilikama. Upravo zato ove sezone viđamo ih u bezbroj varijanti – od jednostavnih dnevnih modela do upečatljivih haljina za posebne prilike.

Brojni modni brendovi ove su godine upravo plavoj boji dali posebno mjesto u svojim kolekcijama. Nebesko plava, baby plava, puderasto plava, tirkizna i kobalt nijansa pojavljuju se na gotovo svim ključnim komadima, no upravo na haljinama dolaze do punog izražaja.

Plava boja unosi dozu svježine u svaki outfit, a pritom je dovoljno neutralna da se lako kombinira s prirodnim tonovima, bijelom, bež ili smeđim modnim dodacima. Zato nije iznenađenje što su plave haljine postale jedan od najpoželjnijih ljetnih komada. Ove sezone može se pronaći mnoštvo prekrasnih modela od lana, pamuka i viskoze u nježnim plavim tonovima. Midi i maksi krojevi, opuštene siluete te diskretni detalji poput vezanja u struku ili tankih naramenica čine ih savršenim izborom za svakodnevne obaveze, odlazak na kavu ili ljetne šetnje gradom.

Mango

Uz minimalističke modele, veliku popularnost imaju i romantične boho haljine. Lepršavi krojevi, volani, vezeni detalji i lagani materijali posebno dobro izgledaju u nijansama plave koje podsjećaju na more i ljetno nebo. Takve haljine idealan su izbor za godišnje odmore, večernje šetnje uz obalu, ljetne festivale ili opuštena druženja na otvorenom. Dovoljno su upečatljive same po sebi, pa ne zahtijevaju puno dodatnog stiliziranja.

Jedna od najvećih prednosti plavih haljina jest njihova svestranost. Svjetlije nijanse savršene su za dnevne kombinacije i opuštene prilike, dok će kobalt plava ili tamnije nijanse izgledati vrlo elegantno za večernje izlaske, vjenčanja i druge ljetne događaje.

Plava haljina može biti jedan od najisplativijih komada u garderobi tijekom toplih mjeseci – lako se prilagođava različitim prilikama, a uvijek izgleda svježe i moderno. Bilo da preferirate jednostavne lanene krojeve, ženstvene midi haljine, romantične boho modele ili efektne komade u kobalt plavoj boji, ovogodišnja ponuda doista nudi ponešto za svaki stil.

U nastavku donosimo najljepše haljine u plavim tonovima koje su idealan izbor za tople ljetne dane koji su pred nama.

Arket - 59 €

Arket - 229 €

Mango - 59,99 €

Mango - 79,99 €

Mango - 59,99 €

Mango - 49,99 €

Mango - 49,99 €

Mango - 89,99 €

Massimo Dutti - 89,95 €

Massimo Dutti - 149 €

Massimo Dutti - 89,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 17,95 €