Horoskop za srijedu: Lavovima se otvaraju nova vrata, Vage neka smanje očekivanja

Otkrijte što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu srijedu

Ovan

LJUBAV: Moguće je nezadovoljstvo koje vas tjera na prilagodbe u odnosima. Komunikacija je napeta i teško je biti objektivan, stoga izbjegavajte obrambene stavove. Ipak, ovo je prilika da s partnerom riješite stare zamjerke i ojačate vezu. POSAO: Osjećate snažan poriv za akcijom, no ovo nije dan za jurišanje naprijed. Usmjerite se na dovršavanje manjih zadataka koji utiru put napretku. Izazovni aspekti pojačavaju pritisak, stoga se oduprite preopterećenju. ZDRAVLJE&SAVJET: Usporite i identificirajte područja kojima je potrebno poboljšanje. Ne dopustite da vas brige nadvladaju.

Bik

LJUBAV: Izvrsna energija prati vas za povezivanje s drugima. Razgovori s partnerom mogu biti plodni i značajni, a emotivni život ulazi u mirniju fazu. Slobodnima se smiješi kontakt s nekim iz kruga prijatelja, tko već neko vrijeme pokušava privući vašu pažnju. POSAO: Mars u vašem znaku jača strpljenje i odlučnost. Idealan je dan za praktične projekte. Vaše ideje bit će zapažene; jasno iznesite stavove kako biste osigurali podršku za svoje planove. ZDRAVLJE&SAVJET: Moguća je prolazna zabrinutost zbog novca. Ostanite prizemljeni i dosljedni u svojim navikama.

Blizanci

LJUBAV: Dan je odličan za usklađivanje s partnerom oko temeljnih vrijednosti, a emocionalne blokade mogu popustiti. Mogući su propusti u komunikaciji na početku dana, stoga provjerite sve informacije i ne donosite zaključke naprečac. POSAO: Kolege prepoznaju vaše samopouzdanje i sposobnost. Ipak, ne trebate tuđe odobrenje da biste uspjeli. Mogli biste se baviti zaostacima, što nerado činite, ali je nužno. ZDRAVLJE&SAVJET: Izbjegavajte negativno razmišljanje i emocionalne igre. Unosite više tekućine.

Rak

LJUBAV: Dan je snažan za obiteljske i intimne odnose jer se osjećate emocionalno hrabro. Moguće je blago zahlađenje zbog fokusa na karijeru. Ako ste slobodni, vaša tajanstvena energija privlačit će zanimljive osobe. POSAO: Moguće su blokade u komunikaciji, a autoriteti bi mogli staviti veto na vaše planove. Ipak, možete se istaknuti u svom poslu. Očekuju vas dobre vijesti vezane uz ugovore ili financije. ZDRAVLJE I SAVJET: Usvojite zreo pristup i izbjegavajte prepirke. Provjerite razinu željeza u krvi.

Lav

LJUBAV: Kako atmosfera može biti napeta, prijeđite preko manjih problema. Dijeljenje ideja jača vezu s partnerom. U odnosima vlada strast, no pazite da posesivnost ne naruši harmoniju. POSAO: Vaš optimizam djeluje poticajno na kolege. Društvena mreža se širi, a suradnja otvara vrata novim prilikama. Budite otvoreni za one koji traže vaš savjet. ZDRAVLJE&SAVJET: Moguće su prolazne glavobolje. Ostanite prizemljeni i objektivni usred moguće drame.

Djevica

LJUBAV: Odnos s voljenom osobom cvjeta ako prestanete analizirati svaku sitnicu. Dan je snažan za rješavanje problema s prijateljima. Slobodne Djevice mogle bi doživjeti filmski susret na nekom neočekivanom mjestu. POSAO: Zvijezde vam donose bistrinu uma, idealnu za važne pregovore. Revizija planova može biti nužna. Vaša praktičnost pomoći će timu da radi brže i efikasnije. ZDRAVLJE&SAVJET: Pazite da vas igre moći ili brige ne izbace iz takta. Pripazite na osjetljivu kožu.

Vaga

LJUBAV: Partner osjeća vašu napetost; dopustite mu da vam pomogne. Nemojte biti prestrogi prema drugima ako ne prepoznaju vaše potrebe. Ograničenja vas mogu usmjeriti na realniji put u ljubavi. POSAO: Usporite tempo i smanjite visoke zahtjeve. Vaša smirenost pomoći će u očuvanju poslovnih odnosa. Fokusiranje na projekte koji su vam zaista važni može biti isplativo. ZDRAVLJE&SAVJET: Moguća je fizička iscrpljenost. Ne donosite važne odluke bez dovoljno informacija.

Škorpion

LJUBAV: U osobnim odnosima vlada opuštena atmosfera, no ne mora sve biti po partnerovoj volji. Mogući su proboji u razumijevanju unutar obitelji, a dan je povoljan za rješavanje starih nesuglasica. POSAO: Vaša sposobnost zapažanja je izoštrena. Zabrinutost vas može potaknuti na produktivnu akciju. S pravom kombinacijom inovacije i praktičnosti, spremni ste uspjeti. ZDRAVLJE&SAVJET: Pazite se zavisti ili zakulisnih igara. Usredotočite se na pozitivnu stimulaciju.

Strijelac

LJUBAV: S Mjesecom u vašoj zaigranoj petoj kući, moguća je ugodna drama. Ipak, zbog posvećenosti poslu mogli biste zanemariti partnera, što može izazvati prigovore. Slobodnima je moguć susret s osobom sličnih interesa. POSAO: Fokus je na karijeri, a trud postaje vidljiv. Imate jasnu ideju kamo idete, ali pričekajte bolje vrijeme za rješavanje kompliciranih osjećaja vezanih za posao. ZDRAVLJE&SAVJET: Izbjegavajte stres zbog neslaganja. Obratite pažnju na zglobove i koljena.

Jarac

LJUBAV: Razgovori mogu biti teški ako su sudionici u obrambenom stanju. Spremite važne teme za opuštenije vrijeme. U ljubavnim odnosima oslobodit ćete se starih nesigurnosti. POSAO: U odličnoj ste poziciji da se usredotočite na najisplativije aktivnosti. Disciplina je ključna, a ispunjavanje obveza donosi satisfakciju. Budite otvoreni za timski rad. ZDRAVLJE&SAVJET: Mogući su strahovi od neuspjeha. Promatrajte i slušajte prije nego što djelujete.

Vodenjak

LJUBAV: Emotivni odnosi su intenzivni i prolaze kroz transformaciju; vrijeme je za iskrenost. Moguća su promjenjiva raspoloženja jer izgled može varati. Netko bi mogao zaobilaziti istinu. POSAO: Kolege se dive vašoj radnoj etici, ali pazite da ne izgorite. Dan je dobar za razvoj osobnog plana. Podijelite svoje jedinstvene ideje i pristup. ZDRAVLJE&SAVJET: Filtrirajte dramu, ostanite smireni. Provjerite krvni tlak i izbjegavajte stres.

Ribe

LJUBAV: Partnerstva su glavna tema. U stabilnoj vezi mogući su razgovori o budućnosti, dok slobodni zrače karizmom. Odlučni ste riješiti probleme u odnosima i uložiti više pažnje. POSAO: Uočavate važne obrasce u financijama. Moguć je poslovni ugovor iz snova. Ipak, pazite se napetosti i zakulisnih igara kasnije tijekom dana. ZDRAVLJE&SAVJET: Usredotočite se na ono što morate i ne preuzimajte više od toga. Ne zanemarujte preventivu.