Capsule garderoba za ljeto: Komadi uz koje ćete uvijek imati što odjenuti

Od predimenzioniranih košulja do haljina i sandala koje savršeno pristaju uz sve, ovi svestrani komadi će vam olakšati odijevanje tijekom ljeta

Capsule garderoba već je godinama jedna od glavnih tema u svijetu mode, a tijekom ljeta njezina praktičnost posebno dolazi do izražaja. U danima kada želimo izgledati sređeno bez previše razmišljanja, ključnu ulogu imaju svestrani komadi koji se lako kombiniraju i funkcioniraju u različitim prilikama. Ovog ljeta naglasak je na opuštenijim krojevima, prozračnim materijalima i minimalističkim favoritima koji spajaju udobnost i stil.

Ljeto je godišnje doba u kojem garderoba mora funkcionirati više nego inače. Jedan outfit često nosimo od jutarnjih obaveza do večernjeg izlaska, a odjeća mora biti dovoljno prilagodljiva za visoke temperature, ali i nešto svježije večeri. Upravo zato capsule garderoba i dalje ostaje jedan od najpraktičnijih modnih pristupa jer se temelji na komadima koji se lako kombiniraju i ne izlaze iz mode nakon jedne sezone.

Od predimenzioniranih košulja do haljina i sandala koje savršeno pristaju uz sve, ovo su svestrani komadi koji su temelj ljetne capsule garderobe te će vam olakšati svakodnevno odijevanje ovog ljeta.

Oversized plava košulja

Među apsolutnim favoritima ističe se oversized plava košulja inspirirana klasičnim muškim modelima. Nosi se preko kupaćeg kostima, uz lanene kratke hlače ili otvorena preko topa i bijele suknje. Posebno su popularni modeli u svijetloplavim nijansama i prugastim varijantama koje uvijek djeluju svježe i chic.

H&M - 24,99 €

Zara - 25,95 €

Bermude opuštenog kroja

Veliki povratak ove sezone doživjele su opuštene krojene kratke hlače odnosno bermude. Umjesto uskih traper modela, sve više viđamo duže krojeve od lana i pamuka s faldama i ležernijom siluetom. Upravo su takvi modeli idealni za capsule garderobu jer se lako kombiniraju s topovima, prslucima i oversized košuljama.

Massimo Dutti - 59,95 €

Zara - 22,95 €

Midi haljina za svaku priliku

Neizostavan dio ljetne garderobe svakako je i midi haljina koju možemo odjenuti u svega nekoliko sekundi, a pritom uvijek izgleda dotjerano. Ove sezone posebno se ističu modeli u butter yellow nijansi, gingham uzorku i točkicama, dok su krojevi mekši i prozračniji nego prije. Odlično funkcioniraju uz tenisice, ravne sandale, ali i elegantnije modele cipela.

Zara - 22,95 €

Zara - 49,95 €

Massimo Dutti - 99,95 €

Minimalistički topovi i potkošulje

Minimalistički topovi i potkošulje također ostaju važan dio svake capsule garderobe. Jednostavni komadi neutralnih boja savršena su baza za brojne kombinacije i upravo oni cijelom outfitu daju onu nenametljivu luksuznu estetiku koja je posljednjih sezona izrazito popularna.

Massimo Dutti - 29,95 €

COS - 25 €

Barrel i balon hlače

Među trendovima i dalje dominiraju barrel i balon krojevi hlača, ali u laganijim ljetnim materijalima. Takvi modeli djeluju zanimljivije od klasičnih ravnih hlača, a istovremeno su vrlo nosivi i udobni za svaki dan.

Pull and Bear - 29,99 €

Pull and Bear - 25,99 €

Sandale koje pristaju uz sve

Kada je riječ o obući, naglasak je na sandalama koje su istovremeno praktične i elegantne. Fisherman modeli, minimalističke japanke i ravne sandale inspirirane balerinkama ovog su ljeta među najpoželjnijim izborima jer pristaju gotovo uz sve.

Zara - 29,95 €

Massimo Dutti - 89,95 €

Torbe od rafije i modeli u boji

Dodaci su i ove sezone način na koji capsule garderoba dobiva osobnost. Pletene torbe, modeli od prirodnih tekstura i torbe u upečatljivim bojama od brušene kože unose dozu razigranosti u minimalističke kombinacije, bez narušavanja njihove jednostavnosti.

& Other Stories - 89 €

Zara - 69,95 €

Lagane jakne

Iako su temperature visoke, lagane jakne i dalje ostaju važan dio ljetne garderobe. Tanke jakne od pamuka, lana ili trapera idealne su za svježije večeri, kišne dane i prijelazne ljetne trenutke kada želimo dodatni sloj.

Zara - 99,95 €

Zara - 39,95 €

Massimo Dutti - 125 €

Bijela midi suknja

Posebno mjesto među ključnim komadima posljednjih mjeseci zauzela je i bijela midi suknja. Romantična, prozračna i vrlo jednostavna za kombiniranje, savršeno funkcionira uz oversized košulje, jednostavne topove i minimalističke sandale te je postala jedan od najpoželjnijih komada ljetne capsule garderobe.

Reiss - 235 €