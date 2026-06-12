Kakvi aranžmani! Najljepši buketi naših čitateljica za vjenčanje iz snova

Na Facebook stranici Žena.hr naše čitateljice podijelile su svoje vjenčane bukete, a galerija koja slijedi pravo je modno-cvjetno putovanje kroz raznolikost stilova i boja. Od klasičnih bijelih buketa do prave rapsodije boja - ruže, božuri, zumbuli, suncokreti, poljsko cvijeće - svaki je buket poseban na svoj način, jer ipak je to naš najvažniji buket u životu, onaj koji ćemo zauvijek pamtiti.

Posebno nas je oduševio jedan heklani buket, koji savršeno spaja tradiciju i originalnost, te jedan dizajniran poput torbice, u kojem je cvjetna kompozicija dobila neočekivan, moderni oblik. Naravno, ni klasični buketi nisu izostali - njihova jednostavnost i elegancija i dalje oduševljavaju i inspiriraju buduće mladenke.

Pogledajte galeriju i pronađite inspiraciju za svoj savršeni vjenčani buket - od tradicionalnog do potpuno neobičnog!