Maksi haljine su najljepši ljetni komad: Donosimo favorite iz high street ponude

Prozračne, udobne i elegantne, maksi haljine su savršen izbor za sve – od gradskih šetnji i odlazaka na kavu do večernjih druženja i odmora uz more. Ove sezone dolaze u bezbroj krojeva, boja i uzoraka, a mi donosimo favorite iz aktualne high street ponude

Ljeto je nezamislivo bez nekoliko dobrih haljina u garderobi, a među modelima koji se svake sezone vraćaju na modnu scenu posebno mjesto zauzimaju maksi haljine. Njihova bezvremenska silueta, udobnost i svestranost čine ih jednim od najpraktičnijih komada za najtoplije dane u godini. Bez obzira na to preferirate li minimalistički stil, romantične krojeve ili boho estetiku, maksi haljina lako se prilagođava različitim prilikama i modnim ukusima.

Maksi haljine među omiljenim su ljetnim komadima jer su dovoljno ležerne za odlazak na kavu, šetnju gradom ili obavljanje svakodnevnih obveza, ali uz nekoliko modnih dodataka mogu postati i odličan izbor za večernje izlaske, ljetne zabave ili večeru uz more. Posebno su praktične tijekom visokih temperatura jer omogućuju koži da diše, a pritom pružaju osjećaj lakoće tijekom cijelog dana. Uz ravne sandale djeluju opušteno i svakodnevno, dok će modeli s punom petom ili elegantnim natikačama u trenutku podići cijeli outfit.

Ovog ljeta naglasak je na prozračnim tkaninama i fluidnim krojevima koji prate pokret tijela. Popularni su modeli od lana, pamuka i viskoze, kao i haljine s volanima, otvorenim leđima, tankim naramenicama ili lagano naglašenim strukom. High street brendovi i ove su sezone predstavili raznoliku ponudu maksi modela, a u nastavku donosimo naše favorite iz aktualne ponude koji će se lako uklopiti u svaku ljetnu garderobu.

H&M - 29,99 €

H&M - 19,99 €

H&M - 69,99 €

H&M - 49,99 €

Massimo Dutti - 149 €

Massimo Dutti - 99,95 €

Massimo Dutti - 99,95 €

Massimo Dutti - 89,95 €

Pull and Bear - 29,99 €

Pull and Bear - 39,99 €

Pull and Bear - 19,99 €

Pull and Bear - 17,99 €

Zara - 49,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 49,95 €

Zara - 29,95 €