Umak od gljiva na 10 načina: Od klasičnih šampinjona do egzotičnih shiitaka
U svijetu kulinarstva malo je namirnica koje nude takvu svestranost i dubinu okusa kao gljive. Bilo da se radi o jednostavnom obroku tijekom tjedna ili svečanoj večeri, dobar umak od gljiva može pretvoriti svako jelo u pravi gurmanski doživljaj. Od izdašnog umaka koji se sljubljuje s omiljenom tjesteninom do dekadentnog preljeva za odrezak, gljive nude neiscrpan izvor inspiracije. Donosimo vam vodič kroz kremaste, bogate i aromatične umake koji će vas osvojiti na prvi zalogaj, s receptima za svačiji ukus i svaku prigodu.
Šampinjoni – svestrani klasik za svaku kuhinju
Šampinjoni su najdostupnija vrsta gljiva, a njihov blag i ugodan okus čini ih idealnom bazom za brojne kulinarske kreacije. Njihova se neutralnost lako nadograđuje različitim začinima i sastojcima.
Klasični kremasti umak od šampinjona
Sastojci:
- 300 g svježih šampinjona
- 1 manja glavica luka ili ljutike
- 2 češnja češnjaka
- 2 žlice maslaca
- 200 ml vrhnja za kuhanje
- sol i svježe mljeveni papar
- Po želji: 1 žličica dijon senfa ili Worcestershire umaka
Priprema:
1. Na maslacu pirjajte sitno sjeckani luk dok ne postane staklast.
2. Dodajte na listiće narezane šampinjone. Ključ je u strpljenju; pustite gljive da puste svu vodu i da se lagano karameliziraju kako bi razvile puniji okus.
3. Kada tekućina ispari, dodajte sitno sjeckani češnjak i pirjajte još minutu dok ne zamiriše.
4. Sve zalijte vrhnjem za kuhanje, začinite solju i paprom te po želji dodajte dijon senf ili Worcestershire umak.
5. Kuhajte nekoliko minuta na laganoj vatri dok se umak ne zgusne.
Elegantni umak od šampinjona s bijelim vinom
Sastojci:
- 300 g šampinjona
- 1 manja glavica luka
- 2 žlice maslaca
- 100 ml suhog bijelog vina
- 150 ml vrhnja za kuhanje (ili povrtnog temeljca)
- sol i papar
Priprema:
1. Na maslacu pirjajte sitno sjeckani luk.
2. Dodajte narezane šampinjone i pecite ih dok ne dobiju zlatno-smeđu boju.
3. Podlijte ih suhim bijelim vinom. Pustite da alkohol ispari i da se okusi prožmu.
4. Dodajte vrhnje za kuhanje, začinite i kuhajte dok se umak ne reducira na željenu gustoću. Ovaj umak sjajno se slaže s piletinom ili puretinom.
Umak od šampinjona s rajčicom i bosiljkom
Sastojci:
- 300 g šampinjona
- 1 glavica luka
- 2 češnja češnjaka
- 400 g sjeckane rajčice iz konzerve
- 2 žlice maslinovog ulja
- svježi bosiljak
- sol i papar
Priprema:
1. Na maslinovom ulju pirjajte sjeckani luk.
2. Dodajte šampinjone narezane na ploške i pirjajte dok ne omekšaju.
3. Dodajte sitno sjeckani češnjak i pirjajte još minutu.
4. Ulijte sjeckanu rajčicu, začinite solju i paprom.
5. Kuhajte na laganoj vatri 15-ak minuta. Prije posluživanja umiješajte obilje svježeg, natrganog bosiljka. Savršen je uz tjesteninu.
Brzi umak od šampinjona s češnjakom i peršinom
Sastojci:
- 400 g šampinjona
- 4 češnja češnjaka
- 3 žlice maslinovog ulja
- velika šaka svježeg peršina
- sol i papar
Priprema:
1. Šampinjone narežite na deblje ploške.
2. Na maslinovom ulju na jačoj vatri kratko popržite šampinjone dok ne dobiju zlatnu boju.
3. Smanjite vatru, dodajte sitno sjeckani češnjak, sol i papar te pirjajte još minutu.
4. Maknite s vatre i umiješajte obilno nasjeckanog svježeg peršina. Odličan kao prilog pečenom mesu ili kao preljev za bruskete.
Lisičarke i bukovače – delikatese iz šume
Lisičarke, sa svojom prepoznatljivom zlatnom bojom i blago paprenim okusom, prava su poslastica. Budući da su same po sebi aromatične, ne zahtijevaju mnogo dodataka.
Umak od lisičarki s kiselim vrhnjem
Sastojci:
- 250 g svježih lisičarki
- 1 manja glavica luka
- 1 žlica maslaca
- 100 ml povrtnog temeljca
- 150 g kiselog vrhnja ili milerama
- sok od pola limuna
- svježi vlasac ili peršin
- sol i papar
Priprema:
1. Lisičarke dobro očistite i narežite ako su veće.
2. Na maslacu pirjajte sitno sjeckani luk i češnjak.
3. Dodajte lisičarke i pirjajte dok ne omekšaju.
4. Podlijte temeljcem i kratko prokuhajte.
5. Smanjite vatru i umiješajte kiselo vrhnje. Pazite da ne zavrije.
6. Začinite solju, paprom, limunovim sokom i nasjeckanim svježim začinima.
Bukovače su, s druge strane, cijenjene zbog svoje nježne, gotovo baršunaste teksture. Njihov blag, orašast okus idealan je za jednostavne kremaste umake.
Jednostavni umak od bukovača
Sastojci:
- 300 g bukovača
- 1 glavica luka
- 2 žlice ulja ili maslaca
- 200 ml vrhnja za kuhanje
- 30 g naribanog parmezana
- sol i papar
Priprema:
1. Bukovače natrgajte na trakice.
2. Na ulju pirjajte sjeckani luk dvadesetak minuta zajedno s bukovačama, dok gljive potpuno ne omekšaju.
3. Dodajte vrhnje za kuhanje, sol i papar.
4. Kuhajte par minuta pa umiješajte parmezan. Savršeno se slaže s tjesteninom, njokima ili kao preljev za palentu.
Pikantni umak od bukovača s paprikom
Sastojci:
- 300 g bukovača
- 1 glavica luka
- 1 crvena paprika
- 2 žlice ulja
- 1 žličica mljevene slatke paprike
- prstohvat ljute papričice
- 100 ml povrtnog temeljca
- 100 g kiselog vrhnja
- sol
Priprema:
1. Bukovače natrgajte na trakice, a papriku narežite na tanke rezance.
2. Na ulju pirjajte luk, dodajte papriku i pirjajte dok ne omekša.
3. Dodajte bukovače i nastavite pirjati dok ne puste vodu.
4. Pospite mljevenom paprikom i ljutom papričicom, promiješajte i zalijte temeljcem.
5. Kuhajte 5 minuta, zatim maknite s vatre i umiješajte kiselo vrhnje. Poslužite uz krumpir ili rižu.
Umak od bukovača s vrhnjem i koprom
Sastojci:
- 300 g bukovača
- 1 manji poriluk (samo bijeli dio)
- 2 žlice maslaca
- 150 ml vrhnja za kuhanje
- 2 žlice sjeckanog svježeg kopra
- sol i bijeli papar
Priprema:
1. Bukovače natrgajte na trakice. Poriluk sitno nasjeckajte.
2. Na maslacu pirjajte poriluk dok ne postane staklast.
3. Dodajte bukovače i pirjajte ih dok ne puste vodu i dok tekućina ne ispari.
4. Ulijte vrhnje za kuhanje, posolite i popaprite bijelim paprom.
5. Kuhajte na laganoj vatri nekoliko minuta. Na kraju umiješajte svježi kopar. Ovaj umak se izvrsno slaže s lososom ili kuhanom piletinom.
Vrganji – kraljevi okusa
Vrganji, svježi ili sušeni, smatraju se vrhuncem među gljivama zbog svoje intenzivne arome i bogatog, zemljanog okusa.
Bogati umak od vrganja
Sastojci:
- 20 g suhih vrganja (ili 200 g svježih)
- 1 manja glavica luka
- 2 češnja češnjaka
- 2 žlice maslaca
- 200 ml vrhnja za kuhanje
- sol i papar
- svježi peršin
Priprema:
1. Ako koristite suhe vrganje, namočite ih u 200 ml tople vode barem sat vremena. Sačuvajte tekućinu.
2. Na maslacu pirjajte sitno sjeckani luk dok ne omekša. Dodajte sjeckani češnjak.
3. Dodajte ocijeđene i nasjeckane vrganje (ili svježe) i pirjajte ih 5-10 minuta.
4. Podlijte tekućinom u kojoj su se namakali vrganji (ili s malo temeljca ako koristite svježe). Kuhajte dok dio tekućine ne ispari.
5. Dodajte vrhnje za kuhanje, posolite, popaprite i kuhajte još nekoliko minuta. Poslužite posuto svježim peršinom.
Shiitake i druge gljive za dašak egzotike
Shiitake gljive, porijeklom iz Azije, unose jedinstven, pomalo dimljen i izražen umami okus u svaki umak. Izvrsne su u kombinacijama s azijskim začinima.
Azijski umak sa shiitake gljivama
Sastojci:
- 200 g shiitake gljiva
- 1 žlica maslaca ili sezamovog ulja
- 2 češnja češnjaka
- 2 žlice soja umaka
- 1 žličica sezamovog ulja (ako niste na njemu pirjali)
- prstohvat čilija (po želji)
- sjemenke sezama za posipanje
Priprema:
1. Shiitake gljive narežite na ploške.
2. Na maslacu ili ulju kratko popržite sitno sjeckani češnjak.
3. Dodajte gljive i pirjajte ih dok ne omekšaju i ne dobiju boju.
4. Dodajte soja umak, sezamovo ulje i prstohvat čilija.
5. Sve dobro promiješajte i pirjajte još minutu. Ovaj umak idealan je kao prilog uz rižu, rezance ili kao dodatak jelima iz woka.