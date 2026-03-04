Tjestenina s kozicama u crvenom umaku: Savršen spoj rajčice i plodova mora
Postoje jela koja svojom jednostavnošću i bogatstvom okusa uvijek iznova oduševljavaju, a tjestenina s kozicama u crvenom umaku zasigurno je jedno od njih. Ovaj mediteranski klasik spaja slatkoću nježnih kozica s punoćom umaka od rajčice, češnjaka i bijelog vina, stvarajući savršenu harmoniju koja priziva miris mora i toplinu ljeta.
Sastojci za savršeni umak
Prije nego što započnete s kuhanjem, pripremite sve potrebne namirnice. Kvaliteta sastojaka ključna je za konačni okus, stoga birajte zrele pelate, dobro maslinovo ulje i svježe začine.
Popis namirnica (za četiri osobe):
- 500 g očišćenih repova kozica (svježih ili smrznutih)
- 400 g tjestenine (špageti, linguine ili rezanci)
- jedna konzerva (400 g) sjeckane rajčice ili pelata
- jedan srednji crveni luk
- tri do četiri češnja češnjaka
- dva decilitra suhog bijelog vina
- ekstra djevičansko maslinovo ulje
- svježi peršin
- sol i svježe mljeveni papar
- prstohvat čilija ili tucane ljute paprike (po želji)
Priprema korak po korak
1. Tajna sočnih kozica leži u kratkoj termičkoj obradi. Zato je važno slijediti redoslijed pripreme kako bi svaki sastojak dao svoj maksimum. Dok se umak krčka, imate dovoljno vremena skuhati tjesteninu al dente.
2. U dubljoj tavi zagrijte maslinovo ulje. Ako koristite smrznute kozice, prethodno ih odmrznite. Na ulju ih kratko popržite, tek dvije do tri minute, dok ne promijene boju i postanu ružičaste. Odmah ih izvadite iz tave i stavite sa strane.
3. Na istom ulju, koje je sada prožeto aromom mora, dodajte sitno nasjeckani crveni luk i pirjajte ga dok ne postane staklast. Potom dodajte polovicu nasjeckanog češnjaka i pirjajte još minutu, pazeći da ne zagori.
4. U tavu zatim dodajte sjeckanu rajčicu, sol, papar i prstohvat čilija ako volite pikantnije. Pustite da umak lagano krčka na srednje jakoj vatri petnaestak minuta kako bi se okusi povezali, a umak lagano reducirao.
5. Za to vrijeme skuhajte tjesteninu prema uputama na pakiranju. Sačuvajte šalicu vode u kojoj se tjestenina kuhala. U reducirani umak od rajčice vratite kozice, dodajte ostatak nasjeckanog češnjaka za svježinu, sitno sjeckani peršin i sve zalijte bijelim vinom. Kuhajte još pet do deset minuta da alkohol ispari.
6. Na kraju, u umak dodajte ocijeđenu tjesteninu, dobro promiješajte i po potrebi dodajte malo vode od kuhanja tjestenine kako biste postigli željenu gustoću.
Poslužite odmah, toplo, po želji pokapano s još malo maslinovog ulja i ukrašeno svježim peršinom. Uz čašu rashlađenog bijelog vina, ovaj obrok pružit će vam istinski mediteranski užitak.