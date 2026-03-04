Tjestenina s kozicama u crvenom umaku: Savršen spoj rajčice i plodova mora

Ova aromatična pašta idealno je rješenje za brzi, ali profinjeni ručak ili večeru jer se priprema za manje od pola sata, a rezultat je jelo dostojno najboljih restorana uz obalu. Kozice, rajčica i bijelo vino - može li bolje?

Postoje jela koja svojom jednostavnošću i bogatstvom okusa uvijek iznova oduševljavaju, a tjestenina s kozicama u crvenom umaku zasigurno je jedno od njih. Ovaj mediteranski klasik spaja slatkoću nježnih kozica s punoćom umaka od rajčice, češnjaka i bijelog vina, stvarajući savršenu harmoniju koja priziva miris mora i toplinu ljeta.

Sastojci za savršeni umak

Prije nego što započnete s kuhanjem, pripremite sve potrebne namirnice. Kvaliteta sastojaka ključna je za konačni okus, stoga birajte zrele pelate, dobro maslinovo ulje i svježe začine.

Popis namirnica (za četiri osobe):

500 g očišćenih repova kozica (svježih ili smrznutih)

400 g tjestenine (špageti, linguine ili rezanci)

jedna konzerva (400 g) sjeckane rajčice ili pelata

jedan srednji crveni luk

tri do četiri češnja češnjaka

dva decilitra suhog bijelog vina

ekstra djevičansko maslinovo ulje

svježi peršin

sol i svježe mljeveni papar

prstohvat čilija ili tucane ljute paprike (po želji)

Priprema korak po korak

1. Tajna sočnih kozica leži u kratkoj termičkoj obradi. Zato je važno slijediti redoslijed pripreme kako bi svaki sastojak dao svoj maksimum. Dok se umak krčka, imate dovoljno vremena skuhati tjesteninu al dente.

2. U dubljoj tavi zagrijte maslinovo ulje. Ako koristite smrznute kozice, prethodno ih odmrznite. Na ulju ih kratko popržite, tek dvije do tri minute, dok ne promijene boju i postanu ružičaste. Odmah ih izvadite iz tave i stavite sa strane.

3. Na istom ulju, koje je sada prožeto aromom mora, dodajte sitno nasjeckani crveni luk i pirjajte ga dok ne postane staklast. Potom dodajte polovicu nasjeckanog češnjaka i pirjajte još minutu, pazeći da ne zagori.

4. U tavu zatim dodajte sjeckanu rajčicu, sol, papar i prstohvat čilija ako volite pikantnije. Pustite da umak lagano krčka na srednje jakoj vatri petnaestak minuta kako bi se okusi povezali, a umak lagano reducirao.

5. Za to vrijeme skuhajte tjesteninu prema uputama na pakiranju. Sačuvajte šalicu vode u kojoj se tjestenina kuhala. U reducirani umak od rajčice vratite kozice, dodajte ostatak nasjeckanog češnjaka za svježinu, sitno sjeckani peršin i sve zalijte bijelim vinom. Kuhajte još pet do deset minuta da alkohol ispari.

6. Na kraju, u umak dodajte ocijeđenu tjesteninu, dobro promiješajte i po potrebi dodajte malo vode od kuhanja tjestenine kako biste postigli željenu gustoću.

Poslužite odmah, toplo, po želji pokapano s još malo maslinovog ulja i ukrašeno svježim peršinom. Uz čašu rashlađenog bijelog vina, ovaj obrok pružit će vam istinski mediteranski užitak.