Lagani, učinkoviti i ugodni za nošenje: Zašto su korejski SPF proizvodi toliko popularni?

Otkrivamo zašto su korejski SPF proizvodi osvojili svijet te koji su favoriti stekli gotovo kultni status među ljubiteljicama skincarea

Kada pomislite na kremu za sunčanje, što vam prvo pada na pamet? Vjerojatno guste, bijele i pomalo ljepljive formule koje ostavljaju trag na koži i koje jedva čekate skinuti na kraju dana. No što ako vam kažemo da zaštita od sunca može biti lagana poput seruma, hidratantna poput omiljene kreme za lice i toliko ugodna da ćete je poželjeti nositi svaki dan, čak i ispod šminke? Upravo su zato korejski SPF proizvodi posljednjih godina postali pravi hit diljem svijeta i nezaobilazan dio moderne skincare rutine.

Po čemu se korejski SPF-ovi razlikuju od ostalih?

Popularnost korejskih krema sa SPF-om nije rezultat prolaznog trenda, već godina razvoja i drugačijeg pristupa njezi kože. Dok se na Zapadu zaštita od sunca često doživljava kao nešto što koristimo uglavnom ljeti, u Južnoj Koreji SPF je svakodnevna navika i jedan od najvažnijih koraka u prevenciji preranog starenja kože.

Upravo je takav pristup doveo do razvoja naprednih formula koje su promijenile način na koji doživljavamo zaštitu od sunca. Veliku ulogu u tome ima i regulativa. U Koreji se proizvodi sa zaštitnim faktorom smatraju funkcionalnom kozmetikom, što brendovima omogućuje brže uvođenje inovacija i korištenje modernih UV filtera nove generacije. Filteri poput Tinosorba i Uvinula pružaju vrlo visoku i stabilnu zaštitu širokog spektra, a pritom omogućuju lagane teksture koje se lako razmazuju i ne ostavljaju bijeli trag na koži.

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No korejski SPF-ovi nisu samo proizvodi za zaštitu od sunca. Većina njih istovremeno njeguje kožu zahvaljujući pažljivo odabranim aktivnim sastojcima. U formulama se često nalaze niacinamid za ujednačavanje tena i jačanje kožne barijere, hijaluronska kiselina za hidrataciju, centella asiatica za umirivanje osjetljive kože te brojni antioksidansi i probiotici. Zbog toga mnogi od njih mogu djelomično zamijeniti i dnevnu hidratantnu kremu.

Još jedna stvar koja ih izdvaja je jasna oznaka razine zaštite. Osim SPF-a, koji označava zaštitu od UVB zraka odgovornih za opekline, korejski proizvodi ističu i PA oznaku koja pokazuje razinu zaštite od UVA zraka. Upravo su UVA zrake među glavnim uzročnicima bora, hiperpigmentacija i drugih znakova fotostarenja. Većina najpopularnijih korejskih SPF-ova nosi oznaku PA++++, što predstavlja najvišu razinu UVA zaštite.

Favoriti koji su stekli kultni status

Tržište korejske kozmetike danas je prepuno odličnih SPF proizvoda pa nije uvijek lako odabrati onaj pravi. Ipak, nekoliko formula s razlogom se izdvaja kao favoriti među beauty entuzijasticama diljem svijeta. Upravo su oni postali sinonim za laganu teksturu, visoku zaštitu i ugodan osjećaj na koži te su mnogima promijenili mišljenje o svakodnevnom nošenju kreme za sunčanje.

Beauty of Joseon Relief Sun: Rice + Probiotics SPF50+

Apsolutni vladar društvenih mreža i viralni hit koji je mnoge uveo u svijet K-beauty zaštite. Njegova tekstura laganog losiona upija se u sekundi, ne ostavljajući masni trag niti bijelu boju. Obogaćen s 30 posto ekstrakta riže i probioticima, dubinski vlaži i hrani kožu, ostavljajući je mekom i blistavom. Idealan je za gotovo sve tipove kože. Cijena: oko 20 €

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Round Lab Birch Juice Moisturizing Sun Cream SPF50+

Ova nagrađivana krema djeluje poput najfinije hidratantne kreme. Formula sadrži sok breze bogat mineralima i aminokiselinama, koji umiruje i intenzivno vlaži kožu. Tekstura je lagana, a završetak prirodan i blago sjajan, što je čini savršenom podlogom za šminku, posebno za normalnu do suhu kožu. Cijena: oko 25 €

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Isntree Hyaluronic Acid Watery Sun Gel SPF50+

Ako mrzite osjećaj bilo kakve kreme na licu, ovo je proizvod za vas. S osam vrsta hijaluronske kiseline, ovaj gel pruža val hidratacije bez imalo težine. Njegova vodenasta tekstura doslovno se topi na koži, ostavljajući je svježom i zaštićenom, bez ikakvog traga. Odličan je izbor za masnu i mješovitu kožu. Cijena: oko 25 €

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SKIN1004 Madagascar Centella Hyalu-Cica Water-Fit Sun Serum SPF50+

Jedinstvena formula koja spaja zaštitu od sunca s njegom seruma. Kombinacija centelle asiatice s Madagaskara i hijaluronske kiseline (Hyalu-Cica) umiruje crvenilo i iritacije te pruža dugotrajnu vlažnost. Iznimno je lagan, ne peče za oči i daje koži predivan, zdravi sjaj. Cijena: oko 18 €

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Abib Airy Sunstick Smoothing Bar SPF50+

Zaštita u sticku nikada nije bila elegantnija. Ovaj proizvod idealan je za reaplikaciju tijekom dana, čak i preko šminke. Njegov ergonomski oblik prilagođava se konturama lica, a formula klizi po koži ostavljajući svilenkasti, polumat završetak. Ne ostavlja ljepljiv trag i kontrolira višak sebuma. Cijena: oko 20 €