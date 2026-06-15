Tjestenina s tunom gotova za 20 minuta: Recept koji spašava svaki užurbani dan

To je jelo koje nas podsjeća na studentske dane, ali i na brze obiteljske večere kada se činilo da nema vremena za kuhanje. Upravo ta sposobnost da s minimalno truda pruži maksimalan užitak čini je vječnim favoritom u kuhinjama diljem svijeta

Tjestenina s tunom nije samo rješenje za brzi ručak; ona je utjelovljenje kulinarske snalažljivosti. Njezina popularnost leži u svestranosti i sposobnosti prilagodbe. Može biti lagana i mediteranska, s dodatkom rajčica i maslina, ili pak bogata i kremasta, pružajući osjećaj ugode i topline. Proteinski bogata tuna, zasitni ugljikohidrati iz tjestenine i bezbroj mogućnosti za nadogradnju okusa čine je nutritivno uravnoteženim i ekonomičnim obrokom.

Tajne savršenih sastojaka

Iako je recept jednostavan, kvaliteta krajnjeg jela uvelike ovisi o odabiru namirnica.

Odabir tune i tjestenine

Za kremastije i bogatije umake, tuna konzervirana u maslinovom ulju bolji je odabir od one u salamuri. Ulje dodaje dubinu okusa i sprječava da jelo bude suho. Komadi tune, za razliku od usitnjene, zadržat će bolju teksturu. Kod tjestenine, birajte kraće oblike poput penna, fusilla ili mašnica, jer se umak lakše hvata za njihovu površinu, osiguravajući da svaki zalogaj bude sočan. Naravno, klasični špageti ili linguine također su odličan izbor.

Aromatična baza i kremasti dodaci

Temelj svakog dobrog umaka su aromatični sastojci. Sitno sjeckani luk i češnjak, pirjani na maslinovom ulju dok ne postanu staklasti i mirisni, stvaraju podlogu koja će obogatiti cijelo jelo. Za kremastu teksturu, umjesto isključivo vrhnja za kuhanje, posegnite za krem sirom ili naribanim parmezanom. Ovi sastojci dat će umaku gustoću i bogatstvo bez osjećaja težine. Ne zaboravite sačuvati šalicu vode u kojoj se kuhala tjestenina; škrob iz te vode pomoći će povezati umak i učiniti ga svilenkastim.

Recept za najkremastiju tjesteninu s tunom

Ovaj recept spaja jednostavnost pripreme s bogatim i zadovoljavajućim okusom. Gotov je za dvadesetak minuta, a rezultat je jelo koje će oduševiti cijelu obitelj.

Sastojci:

350 g tjestenine po izboru (penne, fusilli)

dvije konzerve tune u ulju (oko 150 g svaka), ocijeđene

jedan srednji luk, sitno sjeckan

dva češnja češnjaka, sitno sjeckana

100 g krem sira

50 g naribanog parmezana

pola šalice smrznutog graška (po želji)

dvije žlice maslinovog ulja

prstohvat čili pahuljica (po želji)

sol i svježe mljeveni crni papar

svježi peršin, sjeckani, za posipanje

Postupak:

1. Skuhajte tjesteninu prema uputama na pakiranju u velikoj količini posoljene vode. Minutu prije nego što je gotova, dodajte smrznuti grašak. Prije cijeđenja, sačuvajte otprilike jednu šalicu vode od kuhanja.

2. Dok se tjestenina kuha, u velikoj tavi na srednje jakoj vatri zagrijte maslinovo ulje. Dodajte sjeckani luk i pirjajte ga oko pet minuta, dok ne omekša i postane staklast.

3. Dodajte češnjak i čili pahuljice (ako ih koristite) te pirjajte još minutu, samo dok češnjak ne zamiriše. Pazite da ne zagori.

4. Smanjite vatru, pa u tavu dodajte ocijeđenu tjesteninu s graškom, krem sir i pola šalice sačuvane vode od kuhanja. Dobro miješajte dok se krem sir potpuno ne otopi i ne stvori gladak umak koji obavija tjesteninu.

5. Dodajte naribani parmezan i nastavite miješati. Ako je umak pregust, dodajte još malo vode od kuhanja dok ne postignete željenu konzistenciju.

6. Na kraju nježno umiješajte ocijeđenu tunu, pazeći da se ne raspadne previše. Začinite solju i paprom po ukusu.

7. Maknite s vatre, pospite svježe sjeckanim peršinom i odmah poslužite.