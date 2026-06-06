Zapečena tjestenina s piletinom Mary Berry gotova je za 20 minuta uz jedan trik

Ovaj recept dokaz je da vrhunska jela ne moraju biti komplicirana. Uz jednostavne sastojke i jasan postupak, Mary Berry nudi rješenje za ukusan i zadovoljavajući obiteljski obrok koji će zasigurno postati stalni dio vašeg jelovnika

Kulinarska ikona Mary Berry tijekom svoje je duge i bogate karijere osmislila bezbroj recepata koji su postali neizostavan dio mnogih obiteljskih kuharica. Njezina jela odlikuju se jednostavnošću pripreme i bogatstvom okusa, a upravo je takva i njezina zapečena tjestenina s piletinom. Ovaj recept, koji se može pripremiti za manje od 30 minuta, postao je apsolutni favorit, o čemu svjedoči i više od 170 recenzija s četiri zvjezdice na stranici BBC Food. To je jelo koje spaja praktičnost i utjehu, idealno za brzu večeru tijekom tjedna ili kao glavni adut nedjeljnog ručka.

Ikona koja se prilagođava vremenu

Dame Mary Berry, s karijerom koja traje više od šest desetljeća, ne prestaje oduševljavati. Školovana na prestižnoj pariškoj akademiji Le Cordon Bleu, autorica je više od 75 kuharica, a njezin utjecaj na britansko, ali i svjetsko kućanstvo, neprocjenjiv je. Njezina kulinarska filozofija temelji se na praktičnim, dostupnim i pouzdanim receptima koji uspijevaju svakome. Čak i u 91. godini života, Berry ostaje relevantna i aktivna. U svibnju 2026. godine nagrađena je BAFTA Fellowship nagradom za izniman doprinos televiziji, a tom je prigodom najavila i pokretanje vlastitog YouTube kanala, čime je još jednom pokazala sposobnost prilagodbe modernim medijima. Njezina popularnost leži upravo u tome što je kuhanje učinila pristupačnim, a hranu središnjim dijelom obiteljskog života.

Recept koji spaja tradiciju i moderne trendove

Popularnost ovog jela savršeno se uklapa u ključne kulinarske trendove 2026. godine. Na prvom je mjestu potražnja za "hranom za utjehu" koja budi osjećaj nostalgije i zadovoljstva. Ovaj spoj piletine, kremastog umaka i tjestenine upravo je to - klasik koji podsjeća na toplinu doma. Uz to, užurbani način života nameće potrebu za brzim i praktičnim obrocima, a ovaj recept objavljen u Mirroru ispunjava i taj uvjet. U bilješkama uz recept stoji: "Predivno utješna zapečena tjestenina s piletinom, može se pripremiti unaprijed i bit će pravi hit među članovima obitelji." Jelo je dovoljno izdašno za šest do osam osoba, a autorica predlaže i jednostavnu prilagodbu - ako niste ljubitelj rajčica, slobodno ih zamijenite paprikom.

Sastojci:

Za tjesteninu:

maslac za premazivanje posude

250 g penne tjestenine

1 luk, grubo nasjeckan

3 pileća prsa bez kože i kostiju, narezana na tanke trakice

1 žlica slatke paprike

2 žlice maslinovog ulja

sol i svježe mljeveni crni papar

Za umak:

50 g maslaca

50 g glatkog brašna

750 ml vrućeg mlijeka

1 čajna žličica Dijon senfa

100 g parmezana, grubo naribanog

2 velike rajčice, očišćene od sjemenki i narezane na kockice

Postupak pripreme korak po korak

Zagrijte pećnicu na 220°C (ili 200°C s ventilatorom). Vatrostalnu posudu zapremnine otprilike 1,75 litara premažite maslacem.

U velikom loncu zakuhajte posoljenu vodu. Trik koji ovo jelo čini posebnim jest da tjesteninu kuhate zajedno s nasjeckanim lukom, slijedeći upute na pakiranju. Nakon kuhanja, tjesteninu i luk ocijedite, isperite hladnom vodom i ostavite da se još jednom dobro ocijede u cjedilu.

U međuvremenu, trakice piletine stavite u vrećicu sa zatvaračem. Dodajte im papriku te malo soli i papra. Zatvorite vrećicu i dobro protresite kako bi se piletina ravnomjerno obložila začinima. U velikoj tavi zagrijte jednu žlicu maslinovog ulja i na jakoj vatri brzo pržite piletinu oko dvije minute, dok ne dobije zlatnosmeđu boju i bude pečena. Šupljikavom žlicom prebacite piletinu na tanjur i stavite sa strane.

Za pripremu umaka, u velikom loncu otopite maslac, dodajte brašno i miješajte pjenjačom dok ne dobijete glatku smjesu, poznatu kao zaprška ili roux. Kuhajte jednu minutu, a zatim postupno dodajte vruće mlijeko, neprestano miješajući dok se umak ne zgusne i postane gladak. Pustite da umak ključa četiri minute, a zatim umiješajte senf i polovicu naribanog sira. Začinite po ukusu.

U lonac s umakom dodajte kuhanu tjesteninu i luk te sve zajedno dobro promiješajte. Polovicu smjese rasporedite po dnu pripremljene vatrostalne posude. Preko tjestenine posložite trakice pržene piletine, a zatim ih prekrijte ostatkom smjese tjestenine i umaka.

Na vrh ravnomjerno rasporedite kockice rajčice i pospite preostalim parmezanom. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici oko 20 minuta, odnosno dok jelo ne bude potpuno zagrijano i ne dobije zlatnosmeđu koricu na vrhu.