Kad je prevruće za kuhanje: Donosimo tri recepta za brzi ljetni ručak
Ljetne vrućine utječu i na našu prehranu. Kada temperature porastu, rijetko tko želi provoditi sate uz štednjak ili uključivati pećnicu koja dodatno zagrijava prostor. Umjesto toga, okrećemo se jednostavnim, laganim i osvježavajućim jelima koja se pripremaju brzo, a pritom su dovoljno zasitna i puna sezonskih okusa.
Upravo zato tijekom ljeta najviše volimo recepte koji ne zahtijevaju puno vremena ni komplicirane korake. Svježe povrće, aromatično bilje i nekoliko kvalitetnih sastojaka često su sasvim dovoljni za ukusan ručak koji će zadovoljiti cijelu obitelj. Ako ste u potrazi za idejama koje će vas što kraće zadržati u kuhinji, a istovremeno donijeti pregršt ljetnih okusa na tanjur, u nastavku donosimo tri recepta za brzi ljetni ručak koja ćete poželjeti pripremati iznova tijekom cijele sezone.
Osvježavajuća salata sa slanutkom i feta sirom
Dobro složena ljetna salata više je od priloga; ona je cjelovit i osvježavajući obrok. Ovaj recept to savršeno dokazuje, spajajući zemljani okus slanutka sa slanim feta sirom. U suštini, to je mediteranski klasik gdje se teksture i okusi nadopunjuju. Hrskavost krastavca i paprena nota rikole daju svježu podlogu, dok rajčice dodaju slatkoću. Ovo je nutritivno bogato jelo, puno proteina i vlakana, koje osigurava sitost bez osjećaja težine. Salata je vrhunac jednostavnog ručka, gotova za par minuta i idealna za brzi obrok ili laganu večeru.
Sastojci:
- 150 g slanutka iz konzerve
- pet do šest cherry rajčica
- nekoliko kolutova svježeg krastavca
- 60 g feta sira, narezanog na kockice
- jedna šalica rikole
- dvije jušne žlice veganske majoneze (ili klasične)
- jedna čajna žličica maslinovog ulja
- sok polovice limuna
- pola čajne žličice mješavine mediteranskih začina
- sol po ukusu
Priprema:
- U većoj zdjeli nježno pomiješajte opranu rikolu, cherry rajčice prerezane na polovice i krastavac narezan na kolutove.
- Dodajte feta sir narezan na kockice, pazeći da ga ne zdrobite.
- Slanutak iz konzerve dobro isperite pod mlazom hladne vode i ocijedite ga prije nego što ga dodate ostalim sastojcima.
- Umiješajte majonezu, a zatim sve začinite mješavinom mediteranskih začina, solju i svježe iscijeđenim limunovim sokom.
- Za potpuni doživljaj, poslužite salatu odmah, uz krišku prepečenog kruha lagano natrljanog češnjakom i pokapanog maslinovim uljem.
Brza tjestenina s pečenim povrćem
Ljetna tjestenina slavlje je jednostavnosti i sezonskih namirnica. Za razliku od teških, zimskih umaka, ljetna jela s tjesteninom su lagana i brzo gotova. Ovaj recept podiže koncept na višu razinu brzim pečenjem povrća, tehnikom koja koncentrira slatkoću. Rajčice u pećnici stvaraju sočan, rustikalni umak, dok tikvice i luk postaju mekani. Dodatak pinjola daje ugodnu hrskavost koja uravnotežuje mekoću. Riječ je o jelu koje izgleda kao iz restorana, a zahtijeva malo truda, što ga čini savršenim izborom za jednostavnu večeru.
Sastojci:
- 300 g tjestenine po izboru
- 400 g cherry rajčica
- jedna srednja tikvica
- dva manja luka
- tri češnja češnjaka
- 100 g kukuruza šećerca
- 60 ml maslinovog ulja
- 40 g naribanog parmezana ili pecorino sira
- 50 g tostiranih pinjola
- Začini: tri žličice Vegete, jedna i pol žličica šećera, pola žličice origana, svježi peršin, sol
Priprema:
- Zagrijte pećnicu na 220 °C. Na lim za pečenje rasporedite cherry rajčice prerezane na pola, luk na ploške i češnjak na listiće.
- Povrće prelijte maslinovim uljem, pospite Vegetom i šećerom te sve dobro promiješajte.
- Pecite pet minuta, zatim dodajte tikvicu narezanu na kockice i kukuruz. Pecite još desetak minuta dok povrće ne omekša.
- Dok se povrće peče, skuhajte tjesteninu "al dente" u posoljenoj vodi.
- Pečeno povrće, zajedno sa sokovima, prebacite u veliku tavu. Dodajte ocijeđenu tjesteninu.
- Sve kratko zagrijte, umiješajte origano, sjeckani svježi peršin i sol po ukusu.
- Poslužite toplo, posuto naribanim sirom i tostiranim pinjolima.
Lagani rižoto s tikvicama i limunom
Rižoto se često smatra teškim jelom, no s pravim sastojcima može postati lagan i osvježavajući ljetni obrok. Ova verzija ističe nježan okus tikvica, uparen sa svježinom limuna. Ključ lakoće leži u povrtnom temeljcu umjesto vrhnja. Postupnim dodavanjem temeljca, riža otpušta škrob i stvara kremoznost bez masnoće. Tikvice, dodane pred kraj, zadržavaju hrskavost, dok limun unosi ljetnu aromu. Završen s parmezanom, ovo je sofisticirano, a jednostavno jelo koje unosi dašak elegancije na ljetni stol.
Sastojci:
- 150 g riže za rižoto (Arborio)
- jedna srednja tikvica, naribana
- jedan režanj češnjaka, sitno nasjeckan
- 500 ml vrućeg povrtnog temeljca
- sok i korica polovice limuna
- dvije žlice naribanog parmezana
- jedna žlica maslinovog ulja
- sol i svježe mljeveni papar
- svježi bosiljak ili peršin za posipanje
Priprema:
- Na maslinovom ulju kratko popržite nasjeckani češnjak da zamiriše.
- Dodajte rižu i pržite je minutu-dvije dok ne postane staklasta.
- Postupno dodavajte vrući temeljac, kutlaču po kutlaču, miješajući dok riža ne upije tekućinu.
- Kada je riža na pola kuhana, umiješajte naribanu tikvicu i nastavite kuhati.
- Pred sam kraj kuhanja umiješajte limunovu koricu, sok i parmezan.
- Začinite solju i paprom, promiješajte i pustite da odstoji minutu prije posluživanja. Pospite svježim bosiljkom.