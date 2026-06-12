Kad je prevruće za kuhanje: Donosimo tri recepta za brzi ljetni ručak

Ako ste u potrazi za idejama koje će vas što kraće zadržati uz štednjak, a na stol donijeti pregršt ljetnih okusa, donosimo tri recepta za brzi ljetni ručak koja vrijedi isprobati

Ljetne vrućine utječu i na našu prehranu. Kada temperature porastu, rijetko tko želi provoditi sate uz štednjak ili uključivati pećnicu koja dodatno zagrijava prostor. Umjesto toga, okrećemo se jednostavnim, laganim i osvježavajućim jelima koja se pripremaju brzo, a pritom su dovoljno zasitna i puna sezonskih okusa.

Upravo zato tijekom ljeta najviše volimo recepte koji ne zahtijevaju puno vremena ni komplicirane korake. Svježe povrće, aromatično bilje i nekoliko kvalitetnih sastojaka često su sasvim dovoljni za ukusan ručak koji će zadovoljiti cijelu obitelj. Ako ste u potrazi za idejama koje će vas što kraće zadržati u kuhinji, a istovremeno donijeti pregršt ljetnih okusa na tanjur, u nastavku donosimo tri recepta za brzi ljetni ručak koja ćete poželjeti pripremati iznova tijekom cijele sezone.

Osvježavajuća salata sa slanutkom i feta sirom

Dobro složena ljetna salata više je od priloga; ona je cjelovit i osvježavajući obrok. Ovaj recept to savršeno dokazuje, spajajući zemljani okus slanutka sa slanim feta sirom. U suštini, to je mediteranski klasik gdje se teksture i okusi nadopunjuju. Hrskavost krastavca i paprena nota rikole daju svježu podlogu, dok rajčice dodaju slatkoću. Ovo je nutritivno bogato jelo, puno proteina i vlakana, koje osigurava sitost bez osjećaja težine. Salata je vrhunac jednostavnog ručka, gotova za par minuta i idealna za brzi obrok ili laganu večeru.

Sastojci:

150 g slanutka iz konzerve

pet do šest cherry rajčica

nekoliko kolutova svježeg krastavca

60 g feta sira, narezanog na kockice

jedna šalica rikole

dvije jušne žlice veganske majoneze (ili klasične)

jedna čajna žličica maslinovog ulja

sok polovice limuna

pola čajne žličice mješavine mediteranskih začina

sol po ukusu

Priprema:

U većoj zdjeli nježno pomiješajte opranu rikolu, cherry rajčice prerezane na polovice i krastavac narezan na kolutove.

Dodajte feta sir narezan na kockice, pazeći da ga ne zdrobite.

Slanutak iz konzerve dobro isperite pod mlazom hladne vode i ocijedite ga prije nego što ga dodate ostalim sastojcima.

Umiješajte majonezu, a zatim sve začinite mješavinom mediteranskih začina, solju i svježe iscijeđenim limunovim sokom.

Za potpuni doživljaj, poslužite salatu odmah, uz krišku prepečenog kruha lagano natrljanog češnjakom i pokapanog maslinovim uljem.

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Brza tjestenina s pečenim povrćem

Ljetna tjestenina slavlje je jednostavnosti i sezonskih namirnica. Za razliku od teških, zimskih umaka, ljetna jela s tjesteninom su lagana i brzo gotova. Ovaj recept podiže koncept na višu razinu brzim pečenjem povrća, tehnikom koja koncentrira slatkoću. Rajčice u pećnici stvaraju sočan, rustikalni umak, dok tikvice i luk postaju mekani. Dodatak pinjola daje ugodnu hrskavost koja uravnotežuje mekoću. Riječ je o jelu koje izgleda kao iz restorana, a zahtijeva malo truda, što ga čini savršenim izborom za jednostavnu večeru.

Sastojci:

300 g tjestenine po izboru

400 g cherry rajčica

jedna srednja tikvica

dva manja luka

tri češnja češnjaka

100 g kukuruza šećerca

60 ml maslinovog ulja

40 g naribanog parmezana ili pecorino sira

50 g tostiranih pinjola

Začini: tri žličice Vegete, jedna i pol žličica šećera, pola žličice origana, svježi peršin, sol

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 220 °C. Na lim za pečenje rasporedite cherry rajčice prerezane na pola, luk na ploške i češnjak na listiće.

Povrće prelijte maslinovim uljem, pospite Vegetom i šećerom te sve dobro promiješajte.

Pecite pet minuta, zatim dodajte tikvicu narezanu na kockice i kukuruz. Pecite još desetak minuta dok povrće ne omekša.

Dok se povrće peče, skuhajte tjesteninu "al dente" u posoljenoj vodi.

Pečeno povrće, zajedno sa sokovima, prebacite u veliku tavu. Dodajte ocijeđenu tjesteninu.

Sve kratko zagrijte, umiješajte origano, sjeckani svježi peršin i sol po ukusu.

Poslužite toplo, posuto naribanim sirom i tostiranim pinjolima.

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Lagani rižoto s tikvicama i limunom

Rižoto se često smatra teškim jelom, no s pravim sastojcima može postati lagan i osvježavajući ljetni obrok. Ova verzija ističe nježan okus tikvica, uparen sa svježinom limuna. Ključ lakoće leži u povrtnom temeljcu umjesto vrhnja. Postupnim dodavanjem temeljca, riža otpušta škrob i stvara kremoznost bez masnoće. Tikvice, dodane pred kraj, zadržavaju hrskavost, dok limun unosi ljetnu aromu. Završen s parmezanom, ovo je sofisticirano, a jednostavno jelo koje unosi dašak elegancije na ljetni stol.

Sastojci:

150 g riže za rižoto (Arborio)

jedna srednja tikvica, naribana

jedan režanj češnjaka, sitno nasjeckan

500 ml vrućeg povrtnog temeljca

sok i korica polovice limuna

dvije žlice naribanog parmezana

jedna žlica maslinovog ulja

sol i svježe mljeveni papar

svježi bosiljak ili peršin za posipanje

Priprema: