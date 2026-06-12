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Kad je prevruće za kuhanje: Donosimo tri recepta za brzi ljetni ručak

Ana Ivančić
12. lipnja 2026.
Kad je prevruće za kuhanje: Donosimo tri recepta za brzi ljetni ručak
Pexels
Ako ste u potrazi za idejama koje će vas što kraće zadržati uz štednjak, a na stol donijeti pregršt ljetnih okusa, donosimo tri recepta za brzi ljetni ručak koja vrijedi isprobati

Ljetne vrućine utječu i na našu prehranu. Kada temperature porastu, rijetko tko želi provoditi sate uz štednjak ili uključivati pećnicu koja dodatno zagrijava prostor. Umjesto toga, okrećemo se jednostavnim, laganim i osvježavajućim jelima koja se pripremaju brzo, a pritom su dovoljno zasitna i puna sezonskih okusa.

Upravo zato tijekom ljeta najviše volimo recepte koji ne zahtijevaju puno vremena ni komplicirane korake. Svježe povrće, aromatično bilje i nekoliko kvalitetnih sastojaka često su sasvim dovoljni za ukusan ručak koji će zadovoljiti cijelu obitelj. Ako ste u potrazi za idejama koje će vas što kraće zadržati u kuhinji, a istovremeno donijeti pregršt ljetnih okusa na tanjur, u nastavku donosimo tri recepta za brzi ljetni ručak koja ćete poželjeti pripremati iznova tijekom cijele sezone.

Osvježavajuća salata sa slanutkom i feta sirom

Dobro složena ljetna salata više je od priloga; ona je cjelovit i osvježavajući obrok. Ovaj recept to savršeno dokazuje, spajajući zemljani okus slanutka sa slanim feta sirom. U suštini, to je mediteranski klasik gdje se teksture i okusi nadopunjuju. Hrskavost krastavca i paprena nota rikole daju svježu podlogu, dok rajčice dodaju slatkoću. Ovo je nutritivno bogato jelo, puno proteina i vlakana, koje osigurava sitost bez osjećaja težine. Salata je vrhunac jednostavnog ručka, gotova za par minuta i idealna za brzi obrok ili laganu večeru.

Sastojci:

  • 150 g slanutka iz konzerve
  • pet do šest cherry rajčica
  • nekoliko kolutova svježeg krastavca
  • 60 g feta sira, narezanog na kockice
  • jedna šalica rikole
  • dvije jušne žlice veganske majoneze (ili klasične)
  • jedna čajna žličica maslinovog ulja
  • sok polovice limuna
  • pola čajne žličice mješavine mediteranskih začina
  • sol po ukusu

Priprema:

  • U većoj zdjeli nježno pomiješajte opranu rikolu, cherry rajčice prerezane na polovice i krastavac narezan na kolutove.
  • Dodajte feta sir narezan na kockice, pazeći da ga ne zdrobite.
  • Slanutak iz konzerve dobro isperite pod mlazom hladne vode i ocijedite ga prije nego što ga dodate ostalim sastojcima.
  • Umiješajte majonezu, a zatim sve začinite mješavinom mediteranskih začina, solju i svježe iscijeđenim limunovim sokom.
  • Za potpuni doživljaj, poslužite salatu odmah, uz krišku prepečenog kruha lagano natrljanog češnjakom i pokapanog maslinovim uljem.

Kad je prevruće za kuhanje: Donosimo tri recepta za brzi ljetni ručak
Pexels

Brza tjestenina s pečenim povrćem

Ljetna tjestenina slavlje je jednostavnosti i sezonskih namirnica. Za razliku od teških, zimskih umaka, ljetna jela s tjesteninom su lagana i brzo gotova. Ovaj recept podiže koncept na višu razinu brzim pečenjem povrća, tehnikom koja koncentrira slatkoću. Rajčice u pećnici stvaraju sočan, rustikalni umak, dok tikvice i luk postaju mekani. Dodatak pinjola daje ugodnu hrskavost koja uravnotežuje mekoću. Riječ je o jelu koje izgleda kao iz restorana, a zahtijeva malo truda, što ga čini savršenim izborom za jednostavnu večeru.

Sastojci:

  • 300 g tjestenine po izboru
  • 400 g cherry rajčica
  • jedna srednja tikvica
  • dva manja luka
  • tri češnja češnjaka
  • 100 g kukuruza šećerca
  • 60 ml maslinovog ulja
  • 40 g naribanog parmezana ili pecorino sira
  • 50 g tostiranih pinjola
  • Začini: tri žličice Vegete, jedna i pol žličica šećera, pola žličice origana, svježi peršin, sol

Priprema:

  • Zagrijte pećnicu na 220 °C. Na lim za pečenje rasporedite cherry rajčice prerezane na pola, luk na ploške i češnjak na listiće.
  • Povrće prelijte maslinovim uljem, pospite Vegetom i šećerom te sve dobro promiješajte.
  • Pecite pet minuta, zatim dodajte tikvicu narezanu na kockice i kukuruz. Pecite još desetak minuta dok povrće ne omekša.
  • Dok se povrće peče, skuhajte tjesteninu "al dente" u posoljenoj vodi.
  • Pečeno povrće, zajedno sa sokovima, prebacite u veliku tavu. Dodajte ocijeđenu tjesteninu.
  • Sve kratko zagrijte, umiješajte origano, sjeckani svježi peršin i sol po ukusu.
  • Poslužite toplo, posuto naribanim sirom i tostiranim pinjolima.

Kad je prevruće za kuhanje: Donosimo tri recepta za brzi ljetni ručak
Pexels

Lagani rižoto s tikvicama i limunom

Rižoto se često smatra teškim jelom, no s pravim sastojcima može postati lagan i osvježavajući ljetni obrok. Ova verzija ističe nježan okus tikvica, uparen sa svježinom limuna. Ključ lakoće leži u povrtnom temeljcu umjesto vrhnja. Postupnim dodavanjem temeljca, riža otpušta škrob i stvara kremoznost bez masnoće. Tikvice, dodane pred kraj, zadržavaju hrskavost, dok limun unosi ljetnu aromu. Završen s parmezanom, ovo je sofisticirano, a jednostavno jelo koje unosi dašak elegancije na ljetni stol.

Sastojci:

  • 150 g riže za rižoto (Arborio)
  • jedna srednja tikvica, naribana
  • jedan režanj češnjaka, sitno nasjeckan
  • 500 ml vrućeg povrtnog temeljca
  • sok i korica polovice limuna
  • dvije žlice naribanog parmezana
  • jedna žlica maslinovog ulja
  • sol i svježe mljeveni papar
  • svježi bosiljak ili peršin za posipanje

Priprema:

  • Na maslinovom ulju kratko popržite nasjeckani češnjak da zamiriše.
  • Dodajte rižu i pržite je minutu-dvije dok ne postane staklasta.
  • Postupno dodavajte vrući temeljac, kutlaču po kutlaču, miješajući dok riža ne upije tekućinu.
  • Kada je riža na pola kuhana, umiješajte naribanu tikvicu i nastavite kuhati.
  • Pred sam kraj kuhanja umiješajte limunovu koricu, sok i parmezan.
  • Začinite solju i paprom, promiješajte i pustite da odstoji minutu prije posluživanja. Pospite svježim bosiljkom.

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BRZO I FINO
Kad je prevruće za kuhanje: Donosimo tri recepta za brzi ljetni ručak