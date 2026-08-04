Nove kolekcije donijele su najljepše ravne sandale za ljeto i prijelaznu sezonu

Ljetna sniženja polako se bliže kraju, no trgovine već pune police novim kolekcijama za preostale tople dane i prijelazno razdoblje. Među prvim komadima koji su nam privukli pažnju našle su se ravne sandale – od bezvremenskih minimalističkih modela do efektnih verzija u upečatljivim bojama i s trendi detaljima

Iako su ljetna sniženja pri samom kraju, modna scena ne miruje. Brojni high street i premium brendovi već su predstavili nove kolekcije za preostale tople dane i prijelazno razdoblje, a među njima su se posebno istaknule ravne sandale. Praktične, udobne i jednostavne za kombiniranje, i ove sezone potvrđuju da su jedan od onih modela u koje se isplati investirati.

Ravne sandale već godinama imaju posebno mjesto u ljetnoj garderobi, no nove kolekcije donose još više zanimljivih modela. Bez obzira preferirate li bezvremenski minimalizam ili volite obuću koja privlači poglede, izbor je doista raznolik. Upravo zato lako ćete pronaći par koji odgovara vašem stilu i koji ćete rado nositi iz dana u dan.

Ljubiteljice jednostavnog stila sigurno će posegnuti za klasičnim kožnim sandalama u crnoj, smeđoj ili bež boji. Tanki remenčići, kvalitetni materijali i čiste linije čine ih komadom koji jednako dobro izgleda uz lanene hlače, traperice, midi suknje ili omiljenu ljetnu haljinu. Takvi modeli nikada ne izlaze iz mode pa će bez problema pronaći mjesto i u vašoj garderobi idućih sezona.

S druge strane, nove kolekcije donose i puno odvažnijih modela. Sandale u crvenim, maslac žutim, srebrnim ili metalik nijansama, modeli s pletenim detaljima, zakovicama ili upečatljivim kopčama odličan su način da i najjednostavniju kombinaciju učinite zanimljivijom. Dovoljan je jedan efektan par kako bi bijela lanena haljina ili klasične traper kratke hlače dobile potpuno novo izdanje.

Ako ste već završili sa shoppingom na sniženjima, možda je pravo vrijeme da bacite pogled na nove kolekcije jer izbor ravnih sandala nikada nije bio raznovrsniji. U nastavku donosimo modele koji su nam odmah privukli pažnju i koje bismo rado nosili do kraja ljeta, ali i u sezonama koje dolaze.

Mango - 55,99 €

Mango - 55,99 €

Massimo Dutti - 100 €

Massimo Dutti - 90 €

Massimo Dutti - 100 €

Massimo Dutti - 100 €

Stradivarius - 25,99 €

Stradivarius - 25,99 €

Stradivarius - 35,99 €

Stradivarius - 25,99 €

Zara - 39,95 €

Zara - 22,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 35,95 €

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