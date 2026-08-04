Moda
LEPRŠAVO I ŽENSTVENO

Ova haljina je zvijezda: Dama sa špice pokazala kako ostati elegantna usred vrućina

Ana Ivančić
4. kolovoza 2026.
Ova haljina je zvijezda: Dama sa špice pokazala kako ostati elegantna usred vrućina
Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr
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Ljetni gradski outfiti ne moraju biti jednostavni da bi bili elegantni. Jedna dama sa zagrebačke špice pokazala je kako uz samo jedan upečatljiv komad i nekoliko pažljivo odabranih dodataka stvoriti savršenu ljetnu kombinaciju

Na zagrebačkim ulicama ovih dana može se pronaći pregršt inspiracije za ljetni stil, a ova kombinacija posebno se istaknula svojom ženstvenošću i profinjenošću. U središtu cijelog outfita koji je ekskluzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf nalazi se raskošna maksi haljina koja je svojim velikim cvjetnim motivima odmah privukla pažnju.

Bijela Aje Vacation maksi haljina s tankim naramenicama idealan je izbor za vruće gradske dane. Veliki cvjetni print u koraljnim i ružičastim tonovima unosi dozu romantike i razigranosti, dok lepršavi kroj osigurava udobnost i lakoću kretanja.

Ova haljina je zvijezda: Dama sa špice pokazala kako ostati elegantna usred vrućina
Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Jednostavni detalji koji podižu cijeli look

Iako je haljina sama po sebi vrlo efektna, upravo su detalji zaslužni za elegantan završetak kombinacije. Široki bijeli kožni remen s upečatljivom četvrtastom kopčom naglasio je struk i dao cijelom izdanju strukturiraniji izgled.

Za šetnju zagrebačkom špicom odabrane su udobne bijele slingback cipele ravnog kroja, koje su se savršeno uklopile u prozračnu ljetnu estetiku. Neutralna platnena tote torba s kožnim ručkama dodatno je naglasila spoj praktičnosti i nenametljive elegancije.

Ova haljina je zvijezda: Dama sa špice pokazala kako ostati elegantna usred vrućina
Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Dokaz da ljetni stil može biti i udoban i chic

Ovaj outfit pokazuje kako jedna upečatljiva haljina može biti dovoljna za stvaranje dojmljivog izgleda. Uz pravi balans između uzorka i neutralnih modnih dodataka, cvjetni print ne djeluje prenapadno, već postaje simbol ljetnog optimizma i ženstvenosti.

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LEPRŠAVO I ŽENSTVENO
Ova haljina je zvijezda: Dama sa špice pokazala kako ostati elegantna usred vrućina