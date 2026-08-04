Ova haljina je zvijezda: Dama sa špice pokazala kako ostati elegantna usred vrućina

Ljetni gradski outfiti ne moraju biti jednostavni da bi bili elegantni. Jedna dama sa zagrebačke špice pokazala je kako uz samo jedan upečatljiv komad i nekoliko pažljivo odabranih dodataka stvoriti savršenu ljetnu kombinaciju

Na zagrebačkim ulicama ovih dana može se pronaći pregršt inspiracije za ljetni stil, a ova kombinacija posebno se istaknula svojom ženstvenošću i profinjenošću. U središtu cijelog outfita koji je ekskluzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf nalazi se raskošna maksi haljina koja je svojim velikim cvjetnim motivima odmah privukla pažnju.

Bijela Aje Vacation maksi haljina s tankim naramenicama idealan je izbor za vruće gradske dane. Veliki cvjetni print u koraljnim i ružičastim tonovima unosi dozu romantike i razigranosti, dok lepršavi kroj osigurava udobnost i lakoću kretanja.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Jednostavni detalji koji podižu cijeli look

Iako je haljina sama po sebi vrlo efektna, upravo su detalji zaslužni za elegantan završetak kombinacije. Široki bijeli kožni remen s upečatljivom četvrtastom kopčom naglasio je struk i dao cijelom izdanju strukturiraniji izgled.

Za šetnju zagrebačkom špicom odabrane su udobne bijele slingback cipele ravnog kroja, koje su se savršeno uklopile u prozračnu ljetnu estetiku. Neutralna platnena tote torba s kožnim ručkama dodatno je naglasila spoj praktičnosti i nenametljive elegancije.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Dokaz da ljetni stil može biti i udoban i chic

Ovaj outfit pokazuje kako jedna upečatljiva haljina može biti dovoljna za stvaranje dojmljivog izgleda. Uz pravi balans između uzorka i neutralnih modnih dodataka, cvjetni print ne djeluje prenapadno, već postaje simbol ljetnog optimizma i ženstvenosti.

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