Tia Jurčić u spektakularnoj vjenčanici uplovila u treći brak s NBA legendom

Vjenčanje Tije Jurčić i Kennyja Smitha nije bilo samo proslava ljubavi, već i pomno stiliziran događaj koji je privukao veliku pažnju. Sudeći prema objavama, par je svoj zajednički put započeo uistinu bajkovito, okružen luksuzom, prijateljima i obitelji

Hrvatska poduzetnica s američkom adresom, Tia Jurčić, udala se za bivšu NBA zvijezdu Kennyja "The Jeta" Smitha. Nakon višetjednih nagađanja, par je sretnu vijest potvrdio serijom profesionalnih fotografija na Instagramu i otkrio djelić raskošne kalifornijske ceremonije. Vjenčanje je označilo vrhunac vikend-slavlja i početak novog poglavlja u životu pokćerke ekonomista Ljube Jurčića.

Vjenčanje s pogledom na ocean

Za lokaciju vjenčanja par je odabrao ekskluzivno odmaralište The Resort at Pelican Hill u Newport Coastu, s pogledom na Tihi ocean. U tom idiličnom okruženju Tia je zablistala u spektakularnoj vjenčanici bez naramenica, čija se voluminozna suknja sastojala od teksturiranih rozeta od tkanine, a isti se motiv ponavljao i na dugačkom velu. Mladoženja Kenny Smith bio je elegantan u bijelom sakou s crnim reverima. Potvrda je stigla uz jednostavan opis "Mr. & Mrs. Smith", čime su prekinuta sva nagađanja i podijeljena sreća sa svijetom.

Probna večera koja je otkrila sve

Cijelom događaju prethodila je pomno isplanirana uvertira koja je javnosti dala naslutiti da se sprema nešto veliko. Vikend slavlja, brendiran kao "Tia & Kenny Wedding Weekend", započeo je probnom večerom na kojoj je mladenka plijenila poglede u raskošnoj, blijedoružičastoj haljini od tila ukrajinskog brenda Milla. Detalji su bili ti koji su najviše zaintrigirali njezine pratitelje. U ruci je držala malu torbicu optočenu kristalima s jasnim natpisom "Mrs. Smith", a dojam holivudskog glamura upotpunio je i Rolls-Royce Cullinan u pozadini, usklađen s bojom haljine. Fotografije deserta i čestitke koje su uslijedile rasplamsale su uzbuđenje na društvenim mrežama.

Zagrebački 'glam team' za holivudski sjaj

Da bi njezin izgled bio besprijekoran, Tia se oslonila na provjerene snage iz domovine. Iz Zagreba su, posebno za ovu prigodu, u Kaliforniju doputovali njezini dugogodišnji prijatelji i suradnici: cijenjeni vizažist Karlo Rusan i poznati frizer Zvonimir Franić. Ovaj talentirani dvojac bio je zadužen za njezin make-up i frizuru tijekom svadbenog vikenda. Koliko joj znači njihova podrška, Tia je pokazala objavom na Instagramu uz poruku: "Najbolji glam tim na planetu", odajući im priznanje za ključnu ulogu u kreiranju njezina vjenčanog izgleda.

Treća sreća za poznati par

Ovaj brak predstavlja treći ulazak u bračnu luku za oboje. Tia Jurčić (42) iza sebe ima brak s košarkašem Chrisom Warrenom, s kojim ima sina Domenicka, te s Marijem Mamićem, od kojeg se razvela 2023. godine. Njezin odabranik, Kenny Smith (61), također ima dva braka iza sebe iz kojih ima četvero djece. Riječ je o dvostrukom NBA prvaku s Houston Rocketsima, a danas cijenjenom analitičaru u popularnoj emisiji "Inside the NBA". Par je svoju vezu, koju su u početku držali podalje od javnosti, potvrdio početkom 2024., a Tijin poočim Ljubo Jurčić uvijek je isticao da podržava njezine životne odluke.