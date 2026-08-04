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Tia Jurčić u spektakularnoj vjenčanici uplovila u treći brak s NBA legendom

Ana Ivančić
4. kolovoza 2026.
Tia Jurčić u spektakularnoj vjenčanici uplovila u treći brak s NBA legendom
Tia Jurčić/Instagram
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Vjenčanje Tije Jurčić i Kennyja Smitha nije bilo samo proslava ljubavi, već i pomno stiliziran događaj koji je privukao veliku pažnju. Sudeći prema objavama, par je svoj zajednički put započeo uistinu bajkovito, okružen luksuzom, prijateljima i obitelji

Hrvatska poduzetnica s američkom adresom, Tia Jurčić, udala se za bivšu NBA zvijezdu Kennyja "The Jeta" Smitha. Nakon višetjednih nagađanja, par je sretnu vijest potvrdio serijom profesionalnih fotografija na Instagramu i otkrio djelić raskošne kalifornijske ceremonije. Vjenčanje je označilo vrhunac vikend-slavlja i početak novog poglavlja u životu pokćerke ekonomista Ljube Jurčića.

Vjenčanje s pogledom na ocean

Za lokaciju vjenčanja par je odabrao ekskluzivno odmaralište The Resort at Pelican Hill u Newport Coastu, s pogledom na Tihi ocean. U tom idiličnom okruženju Tia je zablistala u spektakularnoj vjenčanici bez naramenica, čija se voluminozna suknja sastojala od teksturiranih rozeta od tkanine, a isti se motiv ponavljao i na dugačkom velu. Mladoženja Kenny Smith bio je elegantan u bijelom sakou s crnim reverima. Potvrda je stigla uz jednostavan opis "Mr. & Mrs. Smith", čime su prekinuta sva nagađanja i podijeljena sreća sa svijetom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Probna večera koja je otkrila sve

Cijelom događaju prethodila je pomno isplanirana uvertira koja je javnosti dala naslutiti da se sprema nešto veliko. Vikend slavlja, brendiran kao "Tia & Kenny Wedding Weekend", započeo je probnom večerom na kojoj je mladenka plijenila poglede u raskošnoj, blijedoružičastoj haljini od tila ukrajinskog brenda Milla. Detalji su bili ti koji su najviše zaintrigirali njezine pratitelje. U ruci je držala malu torbicu optočenu kristalima s jasnim natpisom "Mrs. Smith", a dojam holivudskog glamura upotpunio je i Rolls-Royce Cullinan u pozadini, usklađen s bojom haljine. Fotografije deserta i čestitke koje su uslijedile rasplamsale su uzbuđenje na društvenim mrežama.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Zagrebački 'glam team' za holivudski sjaj

Da bi njezin izgled bio besprijekoran, Tia se oslonila na provjerene snage iz domovine. Iz Zagreba su, posebno za ovu prigodu, u Kaliforniju doputovali njezini dugogodišnji prijatelji i suradnici: cijenjeni vizažist Karlo Rusan i poznati frizer Zvonimir Franić. Ovaj talentirani dvojac bio je zadužen za njezin make-up i frizuru tijekom svadbenog vikenda. Koliko joj znači njihova podrška, Tia je pokazala objavom na Instagramu uz poruku: "Najbolji glam tim na planetu", odajući im priznanje za ključnu ulogu u kreiranju njezina vjenčanog izgleda.

Treća sreća za poznati par

Ovaj brak predstavlja treći ulazak u bračnu luku za oboje. Tia Jurčić (42) iza sebe ima brak s košarkašem Chrisom Warrenom, s kojim ima sina Domenicka, te s Marijem Mamićem, od kojeg se razvela 2023. godine. Njezin odabranik, Kenny Smith (61), također ima dva braka iza sebe iz kojih ima četvero djece. Riječ je o dvostrukom NBA prvaku s Houston Rocketsima, a danas cijenjenom analitičaru u popularnoj emisiji "Inside the NBA". Par je svoju vezu, koju su u početku držali podalje od javnosti, potvrdio početkom 2024., a Tijin poočim Ljubo Jurčić uvijek je isticao da podržava njezine životne odluke.

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OKUPANI SUNCEM
Tia Jurčić u spektakularnoj vjenčanici uplovila u treći brak s NBA legendom