Savršeni galette od smokava: Rustikalni kolač čija tajna nije samo u sočnom voću

Bilo da ga pripremate za popodnevni desert ili druženje s prijateljima, ovaj šarmantni kolač savršen je način za slavlje kratke, ali slatke sezone smokava

Kad ljeto dosegne svoj vrhunac, a tržnice se preplave tamnoljubičastim plodovima, nameće se pitanje: što učiniti s obiljem svježih smokava? Odgovor je jednostavan i neodoljivo ukusan - galette. Ova rustikalna francuska poslastica slavi ljepotu nesavršenosti i donosi esenciju ljeta na tanjur.

Više od obične pite: Šarm nesavršenosti

Galette je, u suštini, pita slobodne forme. Njegova najveća prednost leži upravo u jednostavnosti; ne trebate kalup, a rubovi ne moraju biti savršeno uredni. Dapače, što su ležernije presavijeni, to je galete šarmantniji. Zaboravite na precizno ukrašavanje i stres oko pucanja tijesta. Ovdje je riječ o opuštenom pristupu koji rezultira impresivnim desertom, gdje se hrskava korica i sočno voće stapaju u harmoniju.

Sastojci:

Za tijesto:

250 grama glatkog brašna

prstohvat soli

125 grama hladnog maslaca narezanog na kockice

1 jaje

oko 40 ml ledene vode

Za nadjev:

svježe smokve (idealno tamnije sorte)

tanak sloj džema (npr. od marelice ili naranče) ili krem sira/kozjeg sira

med

sjeckani orasi ili bademi (po želji)

malo šećera (po želji)

Za premazivanje i posipanje:

1 razmućeno jaje

malo krupnog šećera

Tajna je u savršeno prhkom tijestu

Iako su smokve zvijezda deserta, prava tajna vrhunskog galeta krije se u tijestu. Ono mora biti prhko, putrasto i dovoljno čvrsto da zadrži sočni nadjev. Ključ uspjeha leži u temperaturi sastojaka. Sve, a pogotovo maslac i voda, mora biti ledeno hladno. Hladni komadići maslaca zarobljeni u tijestu tijekom pečenja stvaraju paru, što rezultira lisnatom teksturom. Tijesto se ne smije predugo mijesiti; čim se sastojci povežu u grubu kuglu, proces je gotov jer previše obrade čini tijesto žilavim. Nakon što ga umijesite, tijesto obavezno zamotajte u prozirnu foliju i hladite barem 45 minuta.

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Simfonija okusa: Kako pripremiti nadjev

Dok se tijesto hladi, vrijeme je za pripremu nadjeva. Iako je kombinacija smokava i malo šećera sama po sebi divna, postoji bezbroj načina kako obogatiti okus. Za pečenje su idealne tamnije sorte, jer imaju intenzivniji okus i bolje zadržavaju oblik. Smokve je dovoljno oprati, osušiti i narezati na četvrtine ili ploške. Tanak sloj džema, poput onog od marelice ili naranče, premazan po tijestu stvara barijeru protiv vlage i dodaje notu kiselosti koja divno parira slatkoći smokava. Za one koji vole kompleksnije okuse, kombinacija smokava sa sirom je pun pogodak. Umjesto džema, na tijesto namažite sloj krem sira ili izmrvite malo kozjeg sira. Njegova blaga slanost stvara neodoljiv kontrast slatkim, pečenim smokvama. Prije pečenja sve prelijte s malo meda, a za dodatnu teksturu pospite sjeckanim orasima ili bademima. Ova verzija galeta lako prelazi iz deserta u elegantno predjelo.

Sastavljanje i pečenje do zlatne savršenosti

Kada je sve spremno, slijedi najzabavniji dio. Ohlađeno tijesto razvaljajte na papiru za pečenje u krug promjera tridesetak centimetara. Ne brinite ako nije savršen. Tijesto zajedno s papirom prebacite na lim za pečenje. Po sredini rasporedite nadjev po izboru, ostavljajući slobodan rub širine oko pet centimetara. Sada jednostavno preklopite rubove tijesta prema unutra, preko nadjeva, lagano ih nabirući. Za sjajnu, zlatnu koricu, rubove prije pečenja premažite razmućenim jajetom i pospite s malo krupnog šećera. Pecite u pećnici zagrijanoj na 180°C oko 35 do 45 minuta, ili dok tijesto ne dobije duboku zlatnosmeđu boju, a voće ne počne ispuštati mjehuriće.

Pustite da se galette malo ohladi prije rezanja kako bi se sokovi stabilizirali. Poslužite ga toplog, samog ili, za potpuni užitak, uz kuglicu sladoleda od vanilije ili malo tučenog slatkog vrhnja.

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