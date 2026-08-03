Koža nakon mora treba dodatnu njegu: Ovo su najbolje kreme za tijelo za ljeto

Nakon mjeseci provedenih na suncu, kupanja u moru i bazenu te visokih temperatura, koža često postaje suha, zategnuta i osjetljivija nego inače. Upravo zato kraj ljeta idealno je vrijeme da joj pružite bogatu njegu, a mi vam otkrivamo koje su najbolje kreme za tijelo

Ljeto polako završava, a sunce, more i klor često ostave trag na koži. Ako ste primijetili da je koža zategnuta, suha ili se čak počela perutati, niste jedini. Nakon mjeseci provedenih na suncu zaštitna barijera kože treba malo dodatne pažnje kako bi ponovno bila meka, glatka i dobro hidratizirana. Upravo zato kraj ljeta i početak jeseni idealno su vrijeme da u rutinu uvrstite bogatu kremu ili losion za tijelo koji će pomoći koži da se oporavi.

Što vašoj koži treba nakon ljeta?

Sunce, morska sol, klor iz bazena i češće tuširanje mogu isušiti kožu i narušiti njezinu prirodnu zaštitnu barijeru. Zato nije dovoljno samo povremeno nanijeti losion – važno je odabrati proizvod sa sastojcima koji će koži vratiti vlagu i pomoći joj da je zadrži.

Najbolji proizvodi za njegu tijela obično kombiniraju nekoliko ključnih sastojaka. Humektansi, poput glicerina i hijaluronske kiseline, privlače vlagu u kožu. Emolijensi, kao što su shea maslac, ceramidi i biljna ulja, hrane kožu i čine je mekšom, dok okluzivni sastojci stvaraju zaštitni sloj koji sprječava isušivanje.

Za još bolje rezultate kremu ili losion nanesite odmah nakon tuširanja, dok je koža još lagano vlažna. Tako će se vlaga bolje zadržati u koži, a proizvod će učinkovitije djelovati. Ako vam je koža posebno suha, nemojte se bojati nanijeti još jedan sloj na laktove, koljena i potkoljenice, jer upravo ta područja najbrže gube vlagu.

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Losioni i kreme koji će koži vratiti mekoću

Bez obzira tražite li bogatu kremu za vrlo suhu kožu, lagani losion koji se brzo upija ili nježnu formulu bez mirisa za osjetljivu kožu, danas postoji zaista velik izbor odličnih proizvoda. Izdvojili smo favorite koji će pomoći vratiti koži mekoću, elastičnost i osjećaj ugode nakon ljeta, kako bi u novu sezonu ušla njegovana, hidratizirana i zdrava.

CeraVe Moisturizing Cream

Ova bogata krema apsolutni je favorit dermatologa, i to s dobrim razlogom. Njena formula bez mirisa i bojila, obogaćena s tri esencijalna ceramida i hijaluronskom kiselinom, učinkovito obnavlja zaštitnu barijeru kože i pruža dugotrajnu hidrataciju. Iako je guste teksture, ne ostavlja mastan trag, a dovoljno je svestrana da se može koristiti i na licu i na tijelu. Cijena: oko 20 €

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La Roche-Posay Lipikar Baume AP+M

Ovaj balzam formuliran je za vrlo suhu kožu sklonu atopiji i svrbežu. Njegova formula s niacinamidom, shea maslacem i prebioticima pomaže u obnovi mikrobioma kože, trenutno umiruje nadraženost i pruža dugotrajno olakšanje. Cijena: oko 25 €

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Kiehl’s Creme de Corps

Klasik u svijetu njege tijela, ova bogata krema omiljena je desetljećima zbog svoje sposobnosti da transformira i najsušu kožu. Sadrži kakao maslac i beta-karoten, koji intenzivno hrane i poboljšavaju teksturu kože. Iako spada u bogatije formule, uz pravilno umasiravanje koža ostaje meka, glatka i nahranjena bez pretjeranog masnog osjećaja. Cijena: oko 65 €

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Nivea Rich Nourishing Body Milk

Ikona drogerijske njege, Nivea hranjivo mlijeko za tijelo generacijama je prvi izbor za dubinsku hidrataciju. Obogaćeno bademovim uljem i Nivea serumom za intenzivnu hidrataciju, ova formula pruža 48-satnu njegu i osjetno smanjuje hrapavost suhe kože. Njegov prepoznatljiv, nježan miris i pristupačna cijena čine ga nezaobilaznim proizvodom u svakoj kupaonici. Cijena: oko 7 €

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Uriage Xemose C8+ Lipid-Replenishing Anti-Irritation Cream

Još jedan favorit iz francuskih ljekarni, ovaj bogati balzam namijenjen je izrazito suhoj koži sklonoj svrbežu i atopiji. Njegova patentirana formula s termalnom vodom Uriage trenutno umiruje osjećaj zatezanja i iritacije. Brzo se upija bez masnog traga, a kožu ostavlja nahranjenom i zaštićenom tijekom cijelog dana. Idealan je za cijelu obitelj, uključujući bebe i djecu. Cijena: oko 25 €

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Eucerin UreaRepair PLUS Lotion 10% Urea

Kada je koži potrebna ozbiljna dermatološka pomoć, Eucerin losion s 10% ureje pruža trenutačno olakšanje. Urea je sastojak koji veže vlagu i potiče prirodno perutanje kože, čineći je glatkom i mekom. Formula je obogaćena ceramidima koji jačaju barijeru kože, sprječavajući daljnji gubitak vlage. Bez mirisa je i pogodan za kožu sklonu psorijazi i dijabetesu. Cijena: oko 22 €

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Mixa Umirujući balzam za tijelo Panthenol Comfort

Mixa Panthenol Comfort mlijeko za tijelo pruža umirujuću njegu za suhu i osjetljivu kožu sklonu atopiji. Njegova hipoalergena formula obogaćena je hranjivim omega 8 kompleksom koji sadrži osam komplementarnih masnih kiselina. Mlijeko trenutno i intenzivno hrani kožu te je dugoročno štiti od isušivanja i osjećaja nelagode. Cijena: oko 7 €

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