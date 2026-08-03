Vodič za kruškoliku građu: Kako istaknuti adute i stvoriti savršenu ljetnu siluetu

Odabirom pravih komada, svaka žena s kruškolikom građom može se osjećati samopouzdano i elegantno, slaveći svoju jedinstvenu ljepotu

Ljeto donosi slobodu ne samo u duhu, već i u odijevanju, no pronalaženje savršenih komada koji laskaju figuri za mnoge žene predstavlja izazov. Posebno se to odnosi na one s kruškolikom građom tijela, koju definiraju ramena i poprsje uži od bokova i bedara. Dok slavne osobe poput Beyoncé, Jennifer Lopez i Rihanne ponosno slave svoje obline, ključ njihovog besprijekornog stila leži u poznavanju trikova kojima se stvara vizualna ravnoteža. Cilj nije sakriti bokove, već kreirati skladnu siluetu u kojoj svaki dio tijela dolazi do izražaja. Uravnotežiti proporcije znači privući pažnju na gornji dio tijela i naglasiti definirani struk, jedan od najvećih aduta ove tjelesne građe.

Gornji dio tijela u središtu pozornosti

Osnovno pravilo stiliziranja kruškolike figure jest kreiranje vizualnog interesa na gornjem dijelu tijela. Time se postiže ravnoteža sa širim donjim dijelom, a pogled se prirodno usmjerava prema ramenima, dekolteu i licu. To se postiže pametnim odabirom krojeva, boja i detalja. Majice, bluze i košulje jarkih boja, sa zanimljivim uzorcima poput cvjetnih printeva ili vodoravnih pruga, savršen su izbor. One privlače svjetlost i poglede, stvarajući iluziju volumena.

Profimedia

S druge strane, detalji poput nabora, volana ili ukrasnih džepova na području prsa dodatno naglašavaju gornji dio. Ključan je i odabir dekoltea. Široki izrezi, kao što su lađa (bateau) izrez, četvrtasti izrez ili popularni "off-the-shoulder" modeli, vizualno proširuju liniju ramena. Srcoliki i V-izrez također su odlična opcija jer izdužuju vrat i privlače pažnju na dekolte.

Profimedia

Rukavi igraju jednako važnu ulogu. Modeli koji dodaju volumen, poput puf, lepršavih ili zvonolikih rukava, stvaraju potrebnu širinu u gornjem dijelu. Čak i decentni jastučići na ramenima u sakou ili bluzi mogu dramatično promijeniti cjelokupnu siluetu. Bitno je paziti i na dužinu gornjih komada. Idealno je da završavaju točno iznad najšireg dijela bokova ili da su dovoljno kratki da se mogu nositi uvučeni u hlače ili suknju, čime se dodatno ističe struk.

Elegancija donjih dijelova

Kod odabira hlača, traperica i suknji, strategija je suprotna. Ovdje težimo jednostavnosti, tamnijim bojama i krojevima koji izdužuju figuru i ne dodaju nepotreban volumen. Tamnoplave, crne, sive ili maslinaste nijanse vizualno sužavaju i stvaraju čistu, neprekinutu liniju.

Hlače visokog ili srednje visokog struka najbolji su prijatelj kruškolike figure. Modeli ravnih ili širokih nogavica, poput palazzo ili bootcut kroja, padaju ravno od najšireg dijela bokova prema dolje i tako stvaraju savršenu ravnotežu. Lagani, lepršavi materijali poput lana, viskoze ili pamuka idealni su za ljeto jer lijepo padaju i ne prianjaju uz tijelo. Preporučuje se izbjegavanje hlača niskog struka, uskih skinny modela, kao i detalja poput velikih bočnih džepova ili aplikacija na području bokova.

Suknje A-kroja apsolutni su klasik i s razlogom najpreporučljiviji model. Uže u struku, a postupno se šire prema dnu, savršeno prikrivaju bokove i naglašavaju ženstvenost. Midi dužina, koja seže do sredine listova, posebno je elegantna i vizualno izdužuje noge. Uz A-kroj, odličan izbor su i plisirane suknje, kao i modeli na preklop koji se prilagođavaju figuri i decentno ističu obline.

Zara

Haljina kao savršeno ljetno rješenje

Haljina je komad koji sjedinjuje sve navedene principe u jedno, a ljeti je nezamjenjiva. Najbolji izbor su modeli koji prate filozofiju naglašavanja gornjeg dijela i struka, dok donji dio slobodno pada.

Zara

Haljine A-kroja, modeli na preklop i oni rezani ispod grudi (empire kroj) laskaju gotovo svakoj figuri, a posebno kruškolikoj. Ovi krojevi ističu najuži dio torza i elegantno se šire preko bokova.

Za postizanje maksimalnog efekta, vrijedi potražiti haljine koje kombiniraju svjetliji ili uzorkom bogatiji gornji dio s tamnijim, jednobojnim donjim dijelom. Primjerice, haljina s cvjetnim uzorkom predstavlja spektakularno stilsko rješenje postizanje sklada.

Zara

Modni dodaci poput remena kojim se dodatno steže struk uvijek su dobra ideja. Upečatljive ogrlice, velike naušnice ili marama zavezana oko vrata također će pomoći u usmjeravanju pažnje prema gore.

Zara

Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160"! Nova epizoda čeka te svakog petka na Voyo!