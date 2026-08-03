Kratki sakoi najveći su hit sezone: Chic modeli koje ćemo nositi i tijekom jeseni

Kratki sakoi sve češće zamjenjuju oversized modele te se nameću kao idealan izbor za prijelazno razdoblje i prve jesenske dane. Elegantni, svestrani i jednostavni za kombiniranje, lako će osvježiti svaki outfit

Sakoi već godinama imaju status bezvremenskog klasika kojem se uvijek rado vraćamo, no posljednjih sezona ovaj omiljeni komad dobio je osvježeno izdanje. Nakon dugotrajne dominacije predimenzioniranih modela, modna scena sve više naginje kraćim krojevima koji djeluju elegantnije, profinjenije i modernije. Upravo zato kratki sakoi postali su jedan od najpoželjnijih komada za prijelazno razdoblje, a njihova popularnost neće stati ni dolaskom jeseni.

Kraći kroj ističe siluetu, vizualno naglašava struk i odlično se slaže s hlačama visokog struka, trapericama, slip suknjama ili maksi haljinama. Zahvaljujući čistim linijama i pomalo arhitektonskom dojmu, kratki sakoi lako podižu i najjednostavnije modne kombinacije. Dovoljno ih je prebaciti preko obične majice i traperica ili ih kombinirati s elegantnim hlačama i mokasinama kako biste u nekoliko trenutaka dobili dotjeran, a pritom vrlo suvremen izgled.

Osim što izgledaju iznimno chic, kratki sakoi idealan su izbor za prve svježije dane. Lagani su, praktični i dovoljno svestrani da ih možete nositi od jutarnjih poslovnih obaveza pa sve do večernjih izlazaka. U aktualnim kolekcijama dolaze u klasičnim nijansama poput crne, sive, tamnoplave i bež, ali i u toplim tonovima čokolade, maslaca ili maslinastozelene, koji će obilježiti nadolazeću jesensku sezonu.

Posebno su atraktivni modeli s naglašenim ramenima u napoleon stilu, dvorednim kopčanjem ili decentnim zlatnim gumbima, dok ljubiteljice minimalističkog stila mogu birati jednostavne krojeve bez suvišnih detalja. Upravo zahvaljujući svojoj svestranosti, kratki sakoi lako će pronaći mjesto u svakoj garderobi i postati jedan od ključnih komada za prijelaz između ljeta i jeseni.

U nastavku donosimo favorite iz aktualne high street ponude koji će se savršeno uklopiti u vaše ljetne, ali i prve jesenske kombinacije.

Mohito - 24,99 €

Stradivarius - 15,99 €

Stradivarius - 9,99 €

Reserved - 15,99 €

Reserved - 49,99 €

Reserved - 59,99 €

Reserved - 49,99 €

Reserved - 45,99 €

Zara - 59,95 €

Zara - 69,95 €

Zara - 55,95 €

Zara - 59,95 €

Ne propusti gledati prvi Voyo Original, seriju "IQ 160"! Nova epizoda čeka te svakog petka na Voyo!