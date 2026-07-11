Francuski kolač s jogurtom: Recept koji uspijeva i potpunim početnicima

Ovaj kolač nije samo recept, već i podsjetnik da najbolje stvari u životu često jesu one najjednostavnije. Njegova prilagodljivost i laka priprema čine ga idealnim desertom za svaku priliku, od brzog doručka do elegantnog posluženja uz popodnevnu kavu. Isprobajte ga i dopustite da postane i vaša obiteljska tradicija.

Zaboravite na precizno vaganje sastojaka i komplicirane upute. Postoji kolač toliko jednostavan da ga u Francuskoj tradicionalno pripremaju i djeca u vrtićkoj dobi, a rezultat je uvijek savršeno sočan i bogat biskvit. Riječ je o francuskom kolaču s jogurtom, poznatom kao gâteau au yaourt, desertu koji slavi jednostavnost i čiji se šarm krije u jednoj maloj tajni - sve što vam treba za mjerenje stane u čašicu od jogurta.

Tajna je u čašici jogurta

Tradicija ovog kolača seže generacijama unatrag, u vrijeme kada kuhinjske vage nisu bile uobičajen prizor u svakom domu. Francuske bake ili mamie, dosjetile su se genijalnog rješenja kako bi svojim unucima prenijele ljubav prema pečenju. Koristile su praznu posudicu od jogurta kao univerzalnu mjericu za šećer, brašno i ulje. Upravo zato ovaj kolač uvijek ispada savršeno. Ključ nije u točnim gramima, već u omjerima sastojaka. Sve dok koristite istu čašicu za mjerenje ključnih komponenti, ne možete pogriješiti, bez obzira na to je li vaša čašica nešto manja ili veća. To je ljepota ovog recepta - on je oproštajan, pouzdan i nevjerojatno prilagodljiv.

Osnovni recept i jednostavna priprema

Za pripremu ovog deserta trebat će vam samo jedna veća zdjela i pjenjača. Najčešći omjer, koji se naziva i "1-2-3 kolač", vrlo je lako zapamtiti.

Sastojci:

1 čašica tekućeg jogurta (oko 150 do 180 ml) - ovo je vaša mjerna jedinica

2 jaja

1 čašica šećera

½ čašice biljnog ulja

2 čašice glatkog brašna

1 prašak za pecivo

1 žličica ekstrakta vanilije

prstohvat soli

Priprema:

Postupak je vrlo jednostavan. Prvo pjenasto umutite jaja sa šećerom i prstohvatom soli. Zatim dodajte tekuće sastojke - jogurt, ulje i žličicu ekstrakta vanilije. Sve dobro sjedinite pjenjačom. Na kraju, u smjesu lagano umiješajte suhe sastojke, brašno i prašak za pecivo, miješajući tek toliko da se sve poveže. Prekomjerno miješanje može rezultirati žilavim biskvitom, stoga budite nježni.

Odabir sastojaka za savršenu teksturu

Iako je recept fleksibilan, nekoliko smjernica može pomoći da kolač bude još ukusniji. Tradicionalno se koristi punomasni tekući jogurt jer masnoća daje bogatstvo i sočnost. Možete koristiti i grčki jogurt, no budući da je gušći, možda ćete ga trebati razrijediti s malo mlijeka. Što se tiče ulja, najbolje je odabrati neutralno ulje poput suncokretovog ili repičinog. Maslinovo ulje dat će kolaču specifičnu, pomalo paprenu notu, što može biti zanimljiv eksperiment. Glatko pšenično brašno je standard, ali za nježniju teksturu možete dio zamijeniti oštrim brašnom ili čak dodati malo bademovog brašna.

Beskrajne mogućnosti za varijacije

Osnovni recept služi kao savršeno platno za kreativnost. Možda je najpopularnija verzija ona s voćem. Možete koristiti svježe ili smrznuto bobičasto voće poput borovnica i malina, narezane breskve, marelice ili višnje. Jednostavan trik kako voće ne bi potonulo na dno jest da ga prije dodavanja u smjesu lagano uvaljate u žlicu brašna. Osim voća, smjesu možete obogatiti naribanom koricom limuna ili naranče za svježu citrusnu aromu. Ljubitelji čokolade mogu umiješati šaku čokoladnih kapljica. Za rustikalni izgled, prije pečenja vrh kolača možete posuti mrvicama za pitu (streusel), koje ćete napraviti od malo brašna, šećera i hladnog maslaca.

Savjeti za pečenje i čuvanje

Zagrijte pećnicu na 180 °C. Okrugli kalup promjera oko 24 cm ili manji pravokutni kalup namastite i pobrašnite ili obložite papirom za pečenje. Ulijte smjesu, poravnajte vrh i po želji rasporedite voće. Kolač se peče otprilike 35 do 45 minuta. Najbolji test je onaj s čačkalicom - ako izađe čista kad je zabodete u sredinu kolača, gotov je. Ako primijetite da vrh prebrzo tamni, a unutrašnjost još nije pečena, prekrijte ga komadom aluminijske folije. Pustite kolač da se desetak minuta hladi u kalupu prije nego što ga prebacite na rešetku. Kada se potpuno ohladi, pospite ga šećerom u prahu. Zbog vlage iz voća i jogurta, najbolje ga je čuvati na sobnoj temperaturi, pokrivenog čistom krpom, a ostat će svjež i do tri dana.

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