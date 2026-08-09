Jednostavni sastojci, nevjerojatan okus: Ovo je pravi recept za rizi bizi

Rizi bizi možda izgleda jednostavno, ali njegova priča daleko je od obične. Ovo tradicionalno venecijansko jelo nekoć je bilo dostojno dužda, a danas je omiljeni proljetni klasik koji osvaja kremastom teksturom i punim okusom

Rizi bizi, ili na svom venecijanskom dijalektu 'risi e bisi', jelo je koje mnoge vraća u djetinjstvo. No, ovaj skromni spoj riže i graška mnogo je više od jednostavnog priloga. To je kremasti, utješni klasik talijanske kuhinje koji se nalazi negdje na pola puta između gustog rižota i krepke juhe. Njegova prava priroda leži u slavljenju prvih plodova proljeća, a priča o njemu seže stoljećima unatrag, u samo srce Mletačke Republike.

Jelo dostojno dužda

Povijest ovog jela neraskidivo je vezana uz Veneciju. 'Risi e bisi' tradicionalno se nudio mletačkom duždu, vrhovnom vladaru republike, na dan svetog Marka, zaštitnika grada, 25. travnja. Bio je to simboličan čin kojim se slavilo proljeće, obilje i plodnost. Mladi, slatki grašak iz vrtova venecijanske lagune predstavljao je buđenje prirode, dok je riža simbolizirala prosperitet. Smatran je jednim od najfinijih jela koje se moglo ponuditi, a njegova popularnost proširila se iz Venecije na čitavu regiju Veneto, postavši kamen temeljac tamošnje gastronomije.

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Odabir namirnica: Temelj okusa

Iako se čini jednostavnim, svaki sastojak igra ključnu ulogu. Za autentičan doživljaj, Talijani koriste rižu kratkog zrna bogatu škrobom, poput sorte Vialone Nano koja potječe iz okolice Verone. Njezina zrna manja su od poznatijih Arborio ili Carnaroli, ali upijaju više tekućine, što rezultira iznimno kremastom teksturom. Naravno, Arborio i Carnaroli su izvrsne i lakše dostupne zamjene. Zvijezda jela je, dakako, grašak. Tradicija nalaže korištenje svježeg, mladog graška, čije se mahune ne bacaju, već se koriste za kuhanje slatkog temeljca koji jelu daje dubinu okusa. Ako svježi nije dostupan, kvalitetan smrznuti grašak bit će odlična zamjena, no konzervirani svakako treba izbjegavati zbog gnjecave teksture.

Za potpuni okus trebat će vam:

2 žlice maslinovog ulja

1 manja glavica luka, sitno sjeckana

50 g pancete ili pršuta na kockice (po želji)

300 g riže za rižoto (Arborio, Carnaroli)

1 litra vrućeg povrtnog ili pilećeg temeljca

250 g svježeg ili smrznutog graška

50 g maslaca

50 g svježe naribanog parmezana

Sol i svježe mljeveni papar

Šaka svježeg peršina, nasjeckanog

Postupak pripreme korak po korak

Priprema rizi bizija razlikuje se od klasičnog rižota i jednostavnija je, no zahtijeva pažnju.

U loncu sa širim dnom zagrijte maslinovo ulje. Dodajte sitno sjeckani luk i pirjajte ga nekoliko minuta dok ne omekša. Ako koristite pancetu, sada je dodajte i pržite dok ne pusti masnoću i postane lagano hrskava.

Dodajte rižu i tostirajte je minutu-dvije uz neprestano miješanje, sve dok zrna ne postanu prozirna na rubovima. Ovaj korak je ključan jer pomaže riži da zadrži oblik tijekom kuhanja.

Ulijte prvu zaimaču vrućeg temeljca i miješajte dok ga riža ne upije. Za razliku od rižota, neke varijante rizi bizija nalažu dodavanje većine tekućine odjednom. No, za kremastiji rezultat, metoda postupnog dodavanja je sigurniji izbor.

Nakon desetak minuta kuhanja, kada je riža na pola puta, dodajte grašak i nastavite s dodavanjem temeljca, zaimaču po zaimaču. Kuhajte još otprilike osam do deset minuta. Riža treba biti kuhana "al dente" - mekana, ali s blagim otporom u sredini.

Jelo na kraju treba imati lagano tekuću, juhastu konzistenciju. Maknite lonac s vatre, umiješajte maslac i naribani parmezan. Ovaj postupak, "mantecatura", stvorit će baršunastu teksturu. Posolite, popaprite, dodajte peršin, poklopite i pustite da odstoji minutu-dvije.

Rizi bizi poslužuje se odmah, topao, u dubokim tanjurima, posut s još parmezana. Savršeno se slaže s čašom bijelog vina iz regije Veneto, poput Soavea. Iako je rođen kao jelo koje slavi proljeće, njegova utješna priroda čini ga dobrodošlim na stolu cijele godine. Dokazuje da najljepši okusi često dolaze iz najskromnijih namirnica, spajajući povijest, tradiciju i užitak u svakom zalogaju.

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