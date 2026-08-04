Sataraš je ljetni klasik kojem se uvijek vraćamo: Donosimo tri fina recepta

Ljeto je pravo vrijeme za jednostavna jela od sezonskog povrća, a sataraš je jedan od onih recepata koji se iz godine u godinu vraćaju na jelovnike. Lagan, mirisan i pun okusa, savršen je izbor za ručak ili večeru, a lako ga možete prilagoditi vlastitom ukusu. Donosimo tri recepta za sataraš – od tradicionalne verzije do malo bogatijih varijanti

Ljeto je nezamislivo bez obilja svježih rajčica, paprika i luka, a upravo od tih jednostavnih namirnica nastaje jedno od najomiljenijih sezonskih jela – sataraš. Ovo mirisno varivo već je generacijama nezaobilazan dio ljetnog jelovnika, i to s dobrim razlogom. Priprema se brzo, lagano je, puno okusa i nevjerojatno svestrano. Možete ga poslužiti kao samostalni obrok, prilog uz jela s roštilja ili ga obogatiti jajima, rižom ili drugim sastojcima po vlastitom ukusu.

Iako je riječ o jelu od svega nekoliko osnovnih namirnica, gotovo svatko ima svoju verziju i mali trik koji ga čini posebnim. Upravo u toj jednostavnosti krije se njegov šarm. U nastavku donosimo tri fina recepta za sataraš – od klasične varijante do verzija koje će unijeti malo osvježenja u ovaj ljetni klasik.

Što je zapravo sataraš i odakle dolazi?

U svojoj srži, sataraš je lagano varivo čiji su neizostavni temelji paprika, rajčica i luk, polako pirjani na masnoći dok se ne stope u sočnu, harmoničnu cjelinu. Iako ga danas svojataju mnoge nacionalne kuhinje, od hrvatske i srpske do bosanske, vjeruje se da jelo vuče korijene iz mađarske kuhinje, na što upućuje i sam naziv koji potječe od mađarske riječi "szataras". U nekim se krajevima, posebice u Slavoniji, ovo jelo naziva i bećarac ili bećar-paprikaš, a slične inačice poznate su i šire - mađarski lecso i turski menemen dijele istu kulinarsku filozofiju.

Tajna vrhunskog sataraša ne leži u kompliciranim tehnikama, već u strpljenju i, najvažnije, u kvaliteti namirnica. Najbolji okus postiže se korištenjem zrelog, sočnog povrća ubranog na vrhuncu sezone. Upravo su one malo zrelije rajčice, koje su možda izgubile savršen oblik, idealne za ovo jelo jer otpuštaju najviše soka i slatkoće. Sporo pirjanje na laganoj vatri ključno je kako bi se okusi mogli razviti i prožeti, a povrće omekšalo bez da se raspadne u kašu.

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Klasični recept za sataraš

Ovaj osnovni recept duša je svakog sataraša. Jednostavan je, autentičan i služi kao polazišna točka za sve druge inačice. Može se poslužiti topao ili hladan, kao prilog ili lagani obrok uz krišku svježeg kruha.

Sastojci:

3 veće glavice luka

3 veće paprike (najbolje kombinacija boja)

5 većih, zrelih rajčica

ulje ili svinjska mast

sol i svježe mljeveni papar po ukusu

prstohvat šećera (za ublažavanje kiselosti rajčice)

Priprema:

Luk očistite i narežite na tanke polumjesece. Paprike očistite od sjemenki i narežite na trakice.

Rajčice je najbolje oguliti. Najlakše ćete to učiniti ako ih na vrhu lagano zarežete u obliku križa i uronite u kipuću vodu na tridesetak sekundi. Kožica će se nakon toga lako skinuti. Oguljene rajčice nasjeckajte na kockice.

U široj tavi ili loncu zagrijte ulje ili mast. Dodajte narezani luk i pirjajte ga na srednje jakoj vatri dok ne postane staklast i mekan, otprilike pet do sedam minuta.

Dodajte papriku i nastavite pirjati još desetak minuta, povremeno miješajući, dok paprika malo ne omekša.

Umiješajte nasjeckane rajčice, posolite, popaprite i dodajte prstohvat šećera. Smanjite vatru, poklopite i pustite da se sve zajedno krčka oko 20 do 30 minuta. Jelo je gotovo kada povrće potpuno omekša, a višak tekućine ispari, ostavljajući za sobom gust i sočan umak.

Sataraš s jajima

Dodavanjem jaja, sataraš se iz priloga pretvara u cjelovit, hranjiv i zasitan obrok, idealan za ljetni doručak, marendu ili brzu večeru.

Sastojci:

1 veća glavica luka

3 svježe paprike

3 zrele rajčice

4 do 5 jaja

ulje, sol, papar i po želji malo suhog začina

Priprema:

Pripremite bazu od povrća prema klasičnom receptu. Luk, papriku i rajčicu pirjajte dok povrće ne omekša i dok se umak ne zgusne.

Kada je povrće gotovo, imate dvije mogućnosti. Možete razbiti jaja u zasebnu zdjelicu, lagano ih umutiti i preliti preko povrća. Miješajte neprestano dok se jaja ne ispeku i povežu sa satarašem.

Druga, vizualno atraktivnija opcija jest da žlicom napravite udubine u smjesi od povrća i u svaku razbijete po jedno jaje. Poklopite tavu i kuhajte nekoliko minuta dok se bjelanjci ne stisnu, a žumanjci ostanu tekući.

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Sataraš s rižom za konkretniji obrok

Kombinacija s rižom čini sataraš još konkretnijim jelom koje može poslužiti kao samostalni ručak, a okusom podsjeća na ljetni rižoto.

Sastojci:

150 g luka

500 g paprike

400 g zrele rajčice

1 šalica (oko 200 g) riže

maslinovo ulje

sol, papar

povrtni temeljac ili voda

po želji: češnjak, svježi peršin

Priprema:

Na maslinovom ulju pirjajte nasjeckani luk dok ne omekša. Dodajte papriku narezanu na kockice i pirjajte desetak minuta.

Dodajte oguljene i nasjeckane rajčice te, po želji, sitno sjeckani češnjak. Pirjajte još nekoliko minuta.

U povrće umiješajte rižu, kratko je tostirajte, a zatim podlijte s otprilike dvostrukom količinom vrućeg temeljca ili vode u odnosu na volumen riže.

Posolite, popaprite, smanjite vatru na najmanje, poklopite i kuhajte dvadesetak minuta, odnosno dok riža ne upije svu tekućinu i ne omekša.

Prije posluživanja, umiješajte svježe sjeckani peršin.

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