Najbolji pečeni krumpiri više nisu tajna, uz nekoliko trikova bit će hrskavi i sočni

Slijedeći ove korake, više nikada nećete poslužiti prosječan pečeni krumpir. Rezultat je prilog koji krade svu pažnju: savršeno hrskav, nevjerojatno ukusan i s kremastim srcem koje se topi u ustima

Pečeni krumpir. Malo koje jelo tako snažno priziva osjećaj ugode i topline doma. Hrskava, zlatna korica koja pucketa pod vilicom, otkrivajući pahuljastu, kremastu unutrašnjost. To je kulinarski ideal kojem mnogi teže, no često završe razočarani. Put do savršenstva nije sreća, već znanost i tehnike koje skromni gomolj pretvaraju u remek-djelo.

Odabir sorte je tek početak

Sve započinje odabirom pravog krumpira. Za pečenje se ističu sorte s visokim udjelom škroba, poput sorte russet, čija struktura omogućuje stvaranje iznimno hrskave korice. S druge strane, sorte poput Yukon Golda, s manje škroba ali više šećera, dat će tamniju boju i bogatiji okus, no s manje izraženom hrskavošću. Njihova je unutrašnjost gušća i kremastija. Tajna nije samo u vrsti. Za maksimalan omjer hrskavosti i kremoznosti, narežite krumpir na veće komade, otprilike četvrtine, čime se osigurava dovoljno mekane unutrašnjosti koja ostaje zaštićena ispod hrskave ljuske.

Ključni korak prije pećnice

Zaboravite pečenje sirovog krumpira. Najvažniji korak događa se u loncu s kipućom vodom. Kratko prokuhavanje ključno je jer se unutrašnjost skuha do savršene mekoće prije no što vanjski dio izgori u pećnici. No, ovdje leži glavni trik. Umjesto octa, u vodu dodajte pola žličice sode bikarbone. Znanstveni pristup J. Kenji López-Alte pokazuje kako alkalno okruženje pomaže razgradnji pektina na površini krumpira. Ovaj proces stvara tanki sloj škrobne kaše koji se lijepi za površinu.

Nakon što je krumpir kuhan "al dente", tek toliko da nož prolazi s blagim otporom, procijedite ga i dobro protresite u loncu. To grubo mućkanje stvara neravnu, hrapavu površinu, a škrobna kaša osigurava da će se svaka pukotina u pećnici pretvoriti u hrskavi, zlatni vrhunac.

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Vruća pećnica i prava masnoća

Na redu je pečenje, a tu nema mjesta za kompromise. Pećnicu zagrijte na visoku temperaturu, idealno 220 do 230 stupnjeva. Odličan trik jest zagrijati i sam lim za pečenje zajedno s masnoćom. Kada krumpiri dotaknu vrelu masnoću, odmah se stvara korica. Bilo da koristite guščju mast, goveđi loj ili kvalitetno maslinovo ulje, važno je ne štedjeti. Krumpiri moraju biti dobro obloženi. Rasporedite ih u jednom sloju, pazeći da lim ne bude pretrpan. Ako su komadi preblizu, parit će se umjesto peći.

Prvih dvadesetak minuta ih ne dirajte. Pustite ih da razviju čvrstu, zlatnu podlogu. Tek tada ih možete lagano preokrenuti i nastaviti peći još tridesetak minuta, uz povremeno miješanje, dok ne postanu duboko zlatnosmeđi i hrskavi sa svih strana.

Arome za pobjednički kraj

Iako su sol i papar dovoljni, zaista pamtljiv krumpir traži i aromatični dodir. Problem je što svježe bilje i češnjak na visokoj temperaturi lako izgore i postanu gorki. Rješenje je elegantno. U manjoj posudi lagano zagrijte maslinovo ulje sa sjeckanim češnjakom i ružmarinom. Kuhajte samo dok češnjak ne zamiriše i lagano pozlati, pa procijedite ulje. Njime prelijte krumpire prije pečenja za duboku aromu bez zagorijevanja. Sačuvane komadiće češnjaka i ružmarina umiješajte u gotove, vruće krumpire, zajedno sa svježim peršinom.

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