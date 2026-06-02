Savršena krumpir salata: Trik s jednim sastojkom čuva krumpir od raspadanja

S dolaskom toplijeg vremena i sezonom roštilja te piknika, krumpir salata postaje nezaobilazan prilog. Ipak, mnogi se i dalje suočavaju s istim problemom - krumpir koji se nakon kuhanja raspada, postaje zrnast i gubi svoju čvrstoću. Rješenje za ovaj čest problem iznenađujuće je jednostavno i krije se u jednoj namirnici koju većina ima u svojoj kuhinji.

Tajna je u dodatku kiseline

Glavna savjetnica za razvoj recepata u jednoj britanskoj tvrtki, Sophie Nahmad, otkrila je jednostavan trik koji osigurava savršeno čvrst i ukusan krumpir svaki put. Ključ je, kako kaže, u dodavanju octa u vodu za kuhanje.

"Dodavanje malo octa u vodu tijekom kuhanja pomaže krumpiru da zadrži oblik, a teksturu čini glatkom i čvrstom. Ocat blago ojačava vanjski sloj krumpira dok se kuha, što znači da komadi ostaju netaknuti umjesto da se raspadnu kada ih umiješate u dresing", objasnila je Nahmad. Naglasila je kako je to posebno važno za jela poput krumpir salate, gdje su poželjni čisti i sjajni komadi krumpira, a ne gnjecava tekstura. "Tako kod kuće dobivate jelo restoranske kvalitete", dodala je.

Ovaj se postupak temelji na jednostavnoj kemijskoj reakciji. Ključni sastojak je pektin, stanično "ljepilo" koje povrću daje strukturu. U kiselom okruženju, kakvo stvara ocat ili limunov sok, razgradnja pektina se usporava. To rezultira čvršćim komadima krumpira koji zadržavaju svoj oblik. Dovoljno je dodati otprilike jednu žlicu bijelog vinskog, jabučnog ili alkoholnog octa u veliki lonac vode prije kuhanja. Količina je premala da bi značajno promijenila okus, ali dovoljna za željeni učinak.

Nije svejedno koju vrstu krumpira koristite

Osim dodatka octa, za uspjeh je ključan i odabir prave sorte krumpira. Za salate su najpogodnije sorte s manje škroba, jer prirodno bolje zadržavaju oblik nakon kuhanja. U Hrvatskoj su to, primjerice, sorte Monalisa, Jaerla i Adora. S druge strane, brašnaste sorte, koje su bogatije škrobom, puno se lakše raspadaju i idealne su za pripremu pirea ili njoka.

Stručnjaci također savjetuju da se krumpir uvijek stavlja u hladnu, dobro posoljenu vodu te kuha na umjerenoj vatri. Stavljanje krumpira izravno u kipuću vodu može uzrokovati da se vanjski dio prekuha dok sredina ostane sirova. Soljenje vode na samom početku omogućuje krumpiru da ravnomjerno upije sol i bude ukusniji. Kuhanje u kori dodatno pomaže u očuvanju oblika, ali i hranjivih tvari. Vrijeme kuhanja ovisi o veličini, no obično traje između 15 i 30 minuta. Krumpir je gotov kada vilica lako prolazi kroz njega, ali se komad i dalje čvrsto drži.

Kako i kada začiniti salatu

Posljednji korak je začinjavanje, a i tu postoji pravilo. Ako pripremate salatu s preljevom na bazi octa, najbolje ju je začiniti dok je krumpir još topao kako bi što bolje upio arome. Međutim, ako koristite dresing na bazi majoneze, ključno je pričekati da se krumpir potpuno ohladi. Miješanje majoneze s toplim krumpirom može dovesti do neželjenog odvajanja masnoće i promijeniti teksturu preljeva. U novije vrijeme, za svježinu i hrskavu teksturu, mnogi u krumpir salatu dodaju i sitno sjeckani celer.

Stari kulinarski trikovi, poput korištenja octa za čvrstoću krumpira, zahvaljujući internetu i društvenim mrežama ponovno dobivaju na popularnosti, prenoseći tako tradicionalna znanja novim generacijama. S nekoliko jednostavnih koraka, vaša iduća krumpir-salata može biti savršena.